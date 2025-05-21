Оклахома — Миннесота. Ставка (к. 3.40) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 21 мая 2025 года

«Оклахома»
Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.
Сложнее для «громобойцев» получился поединок во втором круге соревнований, «Тандер» в семи матчах переиграл «Денвер» (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: Шэй Гилджес-Александер принес победу «Оклахоме» в последней игре противостояния с «Денвером» (125:93), забросив в кольцо соперника 35 очков.
Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Оклахома» одержала три победы.
«Миннесота»
Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии). С аналогичным счетом «лесные волки» переиграли «Голден Стэйт» (4:1 — победа в серии).
Последние матчи: В решающей встрече противостояния «Миннесота» переиграла «Голден Стэйт» (121:110). В составе «лесных волков» результативной игрой отметился Джулиус Рэндл, который отправил в кольцо соперника 29 очков.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Миннесота» выдаёт победную серию из четырёх матчей.
Статистика для ставок
- «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции
- «Миннесота» выдаёт победную серию из четырёх матчей
- Стартует серия финальной битвы Западной конференции
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Миннесоту» — 3.40.
ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Миннесота» может воспользоваться вымотанным состоянием «Оклахомы», к тому же у баскетболистов из Миннеаполиса все игроки в строю.
Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 3.40.
Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе «лесных волков».
Ставка: Ф2 (+7.5) с коэффициентом 1.90.