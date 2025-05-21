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    «Миннесота» начнёт серию против «Оклахомы» с победы?

    Оклахома — Миннесота. Ставка (к. 3.40) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Миннесота»
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    «Голден Стэйт» — «Миннесота»
    В первом матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 21 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Сложнее для «громобойцев» получился поединок во втором круге соревнований, «Тандер» в семи матчах переиграл «Денвер» (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: Шэй Гилджес-Александер принес победу «Оклахоме» в последней игре противостояния с «Денвером» (125:93), забросив в кольцо соперника 35 очков.

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Оклахома» одержала три победы.

    «Миннесота»

    Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии). С аналогичным счетом «лесные волки» переиграли «Голден Стэйт» (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: В решающей встрече противостояния «Миннесота» переиграла «Голден Стэйт» (121:110). В составе «лесных волков» результативной игрой отметился Джулиус Рэндл, который отправил в кольцо соперника 29 очков.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Миннесота» выдаёт победную серию из четырёх матчей.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Миннесота» выдаёт победную серию из четырёх матчей

    • Стартует серия финальной битвы Западной конференции

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Миннесоту» — 3.40.

    ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Миннесота» может воспользоваться вымотанным состоянием «Оклахомы», к тому же у баскетболистов из Миннеаполиса все игроки в строю.

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 3.40.

    Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе «лесных волков».

    Ставка: Ф2 (+7.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Миннесота?

    Матч Оклахома — Миннесота состоится 21 мая 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Миннесота?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Миннесоты».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Миннесота?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Миннесоты»» с коэффициентом у букмекеров 3.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Миннесота?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Миннесота?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Миннесоту» — 3.40.

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