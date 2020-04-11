Экспресс дня 11 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 11 апреля, в рамках четвертого тура чемпионата Белоруссии по футболу пройдут три поединка.

«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 4-й тур

«Торпедо-БелАЗ» в прошлом сезоне финишировало в турнирной таблице чемпионата Белоруссии на шестой позиции, немного отстав от четвертого места.

Начали этот год «автозаводцы» с четвертьфинала Кубка страны, где дважды уступили «Шахтеру», который потом сумели одолеть 1:0 в чемпионате. Далее они в родных стенах переиграли 1:0 «Белшину», а в прошлом туре уступили в Минске местному «Динамо» (0:2).

«Энергетик» в предыдущем чемпионате финишировал только во второй половине турнирной таблицы, демонстрируя очень результативный футбол.

В текущем же чемпионате команда идет без потерь, выиграв все три сыгранные встречи. «Студенты» сперва дома одолели 3:1 БАТЭ, затем в гостях был положен на лопатки 1:0 «Рух», а в прошлом туре они одолели в родных стенах «Минск» (2:0).

Хотя «энергетики» и идут пока без потерь, но в Жодино им будет трудно рассчитывать на три очка. Ставим в этой игре на 1Х.

Ставка: 1Х за 1.35.

«Слуцк» — «Витебск»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 4-й тур

«Слуцк» в прошлом розыгрыше чемпионата Белоруссии в итоге занял только 11-ю позиции, немного оторвавшись от опасной зоны.

Несмотря на финансовые трудности, команда выглядит неплохо, и сейчас располагается на пятой позиции с шестью очками. Потерпела поражение в родных стенах от брестского «Динамо» (0:1), а обыгрывала дома «Славию» из Мозыря (3:1) и в гостях «Ислочь» (3:2).

«Витебск» в предыдущем белорусском первенстве занял только 13-е место, и отстав от предстоящего соперника на три очка.

В этом чемпионате команда также набрала шесть очков. Проиграла выездной поединок «Неману» (0:2), но дома переиграла «Городею» (1:0) и в гостях «Смолевичи» (1:0).

«Слуцк» в родных стенах имеет шансы на успех выше, поэтому делаем ставку на викторию хозяев с нулевой форой.

Ставка: победа «Слуцка» с форой 0 за 1.58.

«Городея» — «Динамо» Минск

Футбол. Чемпионат Белоруссии. 4-й тур

«Городея» в прошлом чемпионате Белоруссии финишировала на седьмой строчке, добившись лучшего результата за историю выступлений в вышке.

В этом первенстве «золотисто-красные» с тремя очками располагаются на 11-м месте. Начали они с двух «сухих» поражений, поочередно проиграв «Витебску» (0:1) и солигорскому «Шахтеру» (0:2), а неделю назад они одолели в гостях «Белшину» (1:0).

Минское «Динамо» в прошлом году заняло четвертую позицию, много проиграв лидерской тройке. Текущий же сезон «сине-белые» начали с четырех поражений подряд.

Сначала они в рамках четвертьфинала Кубка страны дважды проиграли БАТЭ, а затем в первенстве поочередно уступили 0:1 «Руху» и 2:3 «Минску», а наделю назад «динамовцы» набрали в чемпионате первые очки, одолев дома «Торпедо-БелАЗ» (2:0).

«Динамо» после ряда неудач понемногу приходит в себя, так что в этой игре вполне может рассчитывать на очки.

Ставка: Х2 за 1.22.

Итоговый коэффициент — 2.60. 0