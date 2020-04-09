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    Чемпионат Никарагуа: хозяева не оступятся?

    Экспресс дня 9 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 9 апреля
    Игрок ФК «Манагуа»
    В четверг, 9 апреля, в чемпионате Никарагуа по футболу пройдет 15-й игровой день.

    «Манагуа» — «Окоталь»

    Футбол. Чемпионат Никарагуа. 15-й тур

    После 14-ти сыгранных туров «Манагуа» с 30 очками в активе лидирует в чемпионате Никарагуа, опережая на три балла двух преследователей.

    В двух последних матчах «львы» играли вничью, поделив очки дома с «Реал Эстели» (1:1) и с «Реал Мадрис» (0:0) в гостях, а перед этим они победили в пяти играх первенства подряд.

    «Окоталь» перед 15-м туром находится на девятой позиции, имея в своей копилке десять очков, опережая последний «Лас Сабанас» только по разнице мячей.

    В минувшем туре «желто-синие» сыграли с соседом по турнике в родных стенах вничью со счетом 1:1. Этой мировой они прервали серию из четырех поражений с общей разницей 2:8.

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    • Отметим, что в первом круге «Окоталь» дома неожиданно выиграл 3:1. Считаем, что в родных стенах лидер возьмет убедительный реванш.

    Ставка: победа «Манагуа» с форой (-1,5) за 1.97.

    «Дирианген» — «Чинандега»

    Футбол. Чемпионат Никарагуа. 15-й тур

    После 14-ти игровых дней команда из Дирьямбы имеет в своем активе 27 очков, позволяющие ей идти на третьем месте, от у лидирующего «Манагуа» она отстает на три балла.

    За последние четыре поединка первенства «Дирианген» лишь однажды победил при двух поражениях и одной ничьей. Мировая состоялась с «Лас Сабанас» 1:1 на выезде, уступил «Манагуа» (1:2) и «Ювентуса Манагуа» (0:3), обыграл «Ферретти» (2:1).

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    Перед стартом 15-го тура «Чинандега» с 18 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице, опережая седьмой «Ювентуса Манагуа» на два балла.

    Последние два поединка в первенстве «красно-белые» выиграли, поочередно одолев в родных стенах 4:0 «Ювентуса Манагуа» и 1:0 в гостях «Халапу», а перед этим они дважды уступили, один раз очень даже крупно — 0:7.

    Прогнозируем, что хозяева смогут выиграть второй поединок за последние пять встреч, переиграв дома удобного для себя соперника.

    Ставка: победа «Дириангена» за 1.35.

    «Реал Эстели» — «Ювентус Манагуа»

    Футбол. Чемпионат Никарагуа. 15-й тур

    «Реал Эстели» с 27 зачетными пунктами расположился на второй строке в турнирной таблице, опережая только по дополнительным показателям третью строку.

    После серии из четырех подряд побед, «короли» не могут выиграть в двух последних играх. Сперва они сыграли вничью с «Манагуа» (1:1) на выезде, а в прошлом туре было гостевое поражение от «Ферретти» (0:1).

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    • «Ювентус Манагуа» имеет в своем активе 16 зачетных пунктов, с которыми идет на седьмом месте, уступая два очка зоне плей-офф.

    В прошлом туре первенства «Ювентус» на своей территории разгромил «Дирианген» со счетом 3:0, а до этого он дважды проиграл «всухую» на выезде — «Халапе» (0:2) и «Чинандеге» (0:4).

    «Реал Эстели» должен сделать в этом матче все возможное, чтобы сохранить вторую позицию. Ставим на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Реал Эстели» за 1.38.

    Итоговый коэффициент — 3.67. 0

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    Экспресс дня 9 апреля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.67
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