Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Гамбурге 21 мая 2025 года

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мпетши-Перрикар

Джованни в стартовом матче выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 7:6, 6:4.

Победная серия француза теперь составляет пять матчей.

На прошлой неделе Мпетши-Перрикар выиграл «челленджер» в Бордо.

В финале французского турнира двухметровый теннисист одержал победу над бывшей 16-й ракеткой мира Николозом Басилашвили — 6:3, 6:7, 7:5.

В остальных раундах Мпетши-Перрикар выиграл у Пьера-Юга Эрбера, Александра Шевченко и Ринки Хиджикаты.

Прогнозы на теннис

Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

Оже-Альяссим

Феликс в первом раунде одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:3.

Канадский теннисист наконец-то прервал серию поражений. Перед этим он проиграл пять матчей подряд.

После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге Лоренцо Музетти, Оже-Альяссим не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Эшториле.

При этом в столице Испании и Эшториле он проиграл соперникам, которые находятся за пределами топ-100.

В начале года он выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.59, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: в данном случае есть смысл рассмотреть ставки без учета исхода встречи. Скорее всего, француз и канадец проведут не меньше 24-25 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.