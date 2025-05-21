Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Гамбурге 21 мая 2025 года

Джованни Мпетши Перрикар
Феликс Оже-Альяссим
Мпетши-Перрикар
Джованни в стартовом матче выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 7:6, 6:4.
Победная серия француза теперь составляет пять матчей.
На прошлой неделе Мпетши-Перрикар выиграл «челленджер» в Бордо.
В финале французского турнира двухметровый теннисист одержал победу над бывшей 16-й ракеткой мира Николозом Басилашвили — 6:3, 6:7, 7:5.
В остальных раундах Мпетши-Перрикар выиграл у Пьера-Юга Эрбера, Александра Шевченко и Ринки Хиджикаты.
Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.
Оже-Альяссим
Феликс в первом раунде одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:3.
Канадский теннисист наконец-то прервал серию поражений. Перед этим он проиграл пять матчей подряд.
После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге Лоренцо Музетти, Оже-Альяссим не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Эшториле.
При этом в столице Испании и Эшториле он проиграл соперникам, которые находятся за пределами топ-100.
В начале года он выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.59, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: в данном случае есть смысл рассмотреть ставки без учета исхода встречи. Скорее всего, француз и канадец проведут не меньше 24-25 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.