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    Справится ли Оже-Альяссим с подачей Мпетши-Перрикара?

    Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Гамбурге 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 21 Мая 2025 года

    Джованни Мпетши Перрикар

  • Франция
    •  Джованни Мпетши Перрикар 19:00 Феликс Оже-Альяссим

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •

    Мпетши-Перрикар

    Джованни в стартовом матче выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 7:6, 6:4.

    Победная серия француза теперь составляет пять матчей.

    На прошлой неделе Мпетши-Перрикар выиграл «челленджер» в Бордо.

    В финале французского турнира двухметровый теннисист одержал победу над бывшей 16-й ракеткой мира Николозом Басилашвили — 6:3, 6:7, 7:5.

    В остальных раундах Мпетши-Перрикар выиграл у Пьера-Юга Эрбера, Александра Шевченко и Ринки Хиджикаты.

    Прогнозы на теннис

    Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

    Оже-Альяссим

    Феликс в первом раунде одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:3.

    Канадский теннисист наконец-то прервал серию поражений. Перед этим он проиграл пять матчей подряд.

    После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге Лоренцо Музетти, Оже-Альяссим  не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Эшториле.

    При этом в столице Испании и Эшториле он проиграл соперникам, которые находятся за пределами топ-100.

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    В начале года он выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.59, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: в данном случае есть смысл рассмотреть ставки без учета исхода встречи. Скорее всего, француз и канадец проведут не меньше 24-25 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим?

    Матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим состоится 21 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим?

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.59, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.50.

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    Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 21.05.202519:00. Справится ли Оже-Альяссим с подачей Мпетши-Перрикара?
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