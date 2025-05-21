Аль-Наср — Аль-Халидж: 2.35 — ставка на исход и прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Наср» примет «Аль-Халидж» в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Поединок пройдет 21 мая и начнется в 19:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Халидж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 64 очками в активе после 32-х туров. «Аль-Наср» уже не сможет пробиться в зону Лиги чемпионов (топ-2).

В нынешнем сезоне команда играет хуже на своем поле, нежели в гостях. По результатам домашних встреч «Аль-Наср» занимает 6-е место в лиге, набрав 29 очков из 48-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Саудовской Аравии команда сыграла вничью с «Аль-Таавуном» (1:1), а до этого «Аль-Наср» разгромил «Аль-Ахдуд» со счетом 9:0.

В последних 5-и встречах чемпионата команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» (2:3) и «Аль-Кадисии» (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» проводит далеко не самый удачный сезон. Команда уже точно не будет претендовать на зону азиатской ЛЧ, ведь отставание от 2-го места уже 7 баллов.

Лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду идет к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата страны. Форварда может догнать только Карим Бензема из «Аль-Иттихада».

«Аль-Халидж»

Турнирное положение: Команда располагается на 10-й позиции чемпионата страны, набрав 37 очков за 32 тура. «Аль-Халидж» может ощущать себя комфортно, опережая зону вылета уже на 7 баллов.

В гостях команда выступает гораздо лучше, чем дома. «Аль-Халидж» занимает 8-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 21 очко из 48-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем поединке чемпионата команда обыграла «Аль-Орубу» со счетом 2:1, забив победный гол на 75-й минуте. Матчем ранее «Аль-Халидж» проиграл «Аль-Рияду» (1:2).

В последних 5-и встречах команда выиграла только 1 раз, трижды проиграла и однажды сыграла вничью с «Аль-Кадисией» (1:1). За этот период «Аль-Халидж» уступил «Аль-Иттифаку» (1:2) и «Аль-Хилялю» (0:3).

Состояние команды: «Аль-Халидж» уже доигрывает нынешний сезон, команда может только подняться до 9-й строчки, но команда точно не вылетит, ведь осталось сыграть всего 2 тура.

«Аль-Халиджу» тяжело даются матчи против «Аль-Насра». В последних 5-и очных встречах команды сыграли вничью только однажды, а затем выигрывала только команда Криштиану Роналду.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах во всех турнирах «Аль-Наср» дважды проиграл

«Аль-Халидж» выиграл только 1 раз в последних 6-и встречах

В последних 3-х очных встречах «Аль-Наср» непременно обыгрывал «Аль-Халидж»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Насра» — 1.20, победа «Аль-Халиджа» — 10.00, ничья — за 6.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.30 и 3.15 сооветственно.

Прогноз: «Аль-Наср» начнет матч активно, забив быстрые голы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Аль-Насра» 1.5 больше в 1-м тайме за 2.35.

Прогноз: Можно предположить, что «Аль-Халидж» не сможет взломать оборону соперника.

Ставка: Только «Аль-Наср» забьет за 2.17.