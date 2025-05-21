Севастова — Сонмез. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Рабате 21 мая 2025 года

Анастасия Севастова из Латвии сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдёт 21 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Севастова — Сонмез, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Севастова

Турнир WTA-250 в Марокко для латвийской теннисистки стартовал с победы. Анастасия Севастова в первом круге соревнований переиграла хозяйку корта Ясмин Каббаж (5:7, 6:4, 7:5).

На корте спортсменки провели 2 часа 50 минут, за это время Севастова три раза подала навылет, восемь раз допустила двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов.

Таким образом Анастасия Севастова прервала проигрышную серию из двух матчей. Латвийская спортсменка в Риме уступила итальянке Бронцетти, а в Мадриде потерпела фиаско в игре с россиянкой Шнайдер.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Анастасия Севастова занимает 543 место.

Сонмез

Турецкая спортсменка Зейнеп Сонмез в первом раунде соревнований в Рабате оказалась сильнее итальянки Лючии Бронцетти, отдав сопернице лишь три гейма (6:2, 6:1).

На корте девушки провели 1 час 3 минуты, Сонмез допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести.

В итоге Зейнеп Сонмез удалось прервать трехматчевую проигрышную серию.

Турецкая теннисистка занимает 76 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Сонмез в этом матче можно поставить за 1.63, на победу Севастовой букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: Зейнеп Сонмез вполне может выйти в четвертьфинал розыгрыша, турецкая теннисистка одержала неожиданную победу над итальянкой в предыдущем раунде. Стоит ожидать нового успеха Сонмез.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.87.