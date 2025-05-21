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    Сонмез подтвердит статус фаворита?

    Севастова — Сонмез. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Рабате 21 мая 2025 года

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    Зейнеп Сонмез
    Анастасия Севастова из Латвии сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдёт 21 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Севастова — Сонмез, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 21 Мая 2025 года

    Анастасия Севастова

  • Латвия
    •  Анастасия Севастова 17:30 Зейнеп Сонмез

    Зейнеп Сонмез

  • Турция
    •

    Севастова

    Турнир WTA-250 в Марокко для латвийской теннисистки стартовал с победы. Анастасия Севастова в первом круге соревнований переиграла хозяйку корта Ясмин Каббаж (5:7, 6:4, 7:5).

    На корте спортсменки провели 2 часа 50 минут, за это время Севастова три раза подала навылет, восемь раз допустила двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов.

    Таким образом Анастасия Севастова прервала проигрышную серию из двух матчей. Латвийская спортсменка в Риме уступила итальянке Бронцетти, а в Мадриде потерпела фиаско в игре с россиянкой Шнайдер.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Анастасия Севастова занимает 543 место.

    Сонмез

    Турецкая спортсменка Зейнеп Сонмез в первом раунде соревнований в Рабате оказалась сильнее итальянки Лючии Бронцетти, отдав сопернице лишь три гейма (6:2, 6:1).

    На корте девушки провели 1 час 3 минуты, Сонмез допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести.

    В итоге Зейнеп Сонмез удалось прервать трехматчевую проигрышную серию.

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    Турецкая теннисистка занимает 76 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Сонмез в этом матче можно поставить за 1.63, на победу Севастовой букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: Зейнеп Сонмез вполне может выйти в четвертьфинал розыгрыша, турецкая теннисистка одержала неожиданную победу над итальянкой в предыдущем раунде. Стоит ожидать нового успеха Сонмез.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Севастова — Сонмез?

    Матч Севастова — Сонмез состоится 21 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Севастова — Сонмез?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Севастова — Сонмез?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Севастова — Сонмез?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Севастова — Сонмез?

    Коэффициенты букмекеров: : На Сонмез в этом матче можно поставить за 1.63, на победу Севастовой букмекеры предлагают за 2.28.

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