Севастова — Сонмез. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Рабате 21 мая 2025 года

Анастасия Севастова
Зейнеп Сонмез
Севастова
Турнир WTA-250 в Марокко для латвийской теннисистки стартовал с победы. Анастасия Севастова в первом круге соревнований переиграла хозяйку корта Ясмин Каббаж (5:7, 6:4, 7:5).
На корте спортсменки провели 2 часа 50 минут, за это время Севастова три раза подала навылет, восемь раз допустила двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов.
Таким образом Анастасия Севастова прервала проигрышную серию из двух матчей. Латвийская спортсменка в Риме уступила итальянке Бронцетти, а в Мадриде потерпела фиаско в игре с россиянкой Шнайдер.
В рейтинге WTA Анастасия Севастова занимает 543 место.
Сонмез
Турецкая спортсменка Зейнеп Сонмез в первом раунде соревнований в Рабате оказалась сильнее итальянки Лючии Бронцетти, отдав сопернице лишь три гейма (6:2, 6:1).
На корте девушки провели 1 час 3 минуты, Сонмез допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести.
В итоге Зейнеп Сонмез удалось прервать трехматчевую проигрышную серию.
Турецкая теннисистка занимает 76 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Сонмез в этом матче можно поставить за 1.63, на победу Севастовой букмекеры предлагают за 2.28.
Прогноз: Зейнеп Сонмез вполне может выйти в четвертьфинал розыгрыша, турецкая теннисистка одержала неожиданную победу над итальянкой в предыдущем раунде. Стоит ожидать нового успеха Сонмез.
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