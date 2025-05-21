Аль-Наср — Аль-Халидж. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 21 мая 2025 года

21 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Начало игры — в 19:10 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Халидж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» по итогам 32-х поединков первенства Саудовской Аравии находится на четвертой позиции в турнирной таблице с 64 очками.

Команда, которая ранее лишилась шансов на чемпионский титул, лишь на один балл отстает от зоны азиатских турниров, поэтому ей важно набрать три очка.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 32-го тура национального первенства клуб потерял очки, сыграв вничью с «Аль-Таавуном» (1:1).

Перед этим в 31-м туре английской Премьер-лиги клуб в чужих стенах одержал разгромную победу, с результатом 9:0 разбив на выезде «Аль-Охдуд».

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аль-Наср» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, отсутствие серьёзной турнирной мотивации у соперника может им в этом помочь.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды и чемпионата Саудовской Аравии в текущем сезоне с 23-мя голами.

«Аль-Халидж»

Турнирное положение: «Аль-Халидж» по итогам 32-х поединков первенства Саудовской Аравии находится в середине турнирной таблицы с 37 баллами.

Команда занимает 10-е место и не имеет серьезной турнирной мотивации, поскольку как уже не может попасть в азиатские турниры, так и больше не рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле обыграл «Аль-Орубах» (2:1).

Ранее коллектив в 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Аль-Рияду» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на национальную лигу, «Аль-Халидж» проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.

Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также отсутствие турнирной мотивации и фактор чужого поля.

Абдулла Аль-Салем — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Аль-Насра» забивали больше 4,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Аль-Насра» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Аль-Халиджа» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.70, победа «Аль-Халиджа» — в 10.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.15.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника, и забивали больше 3,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

При этом такой же сценарий был реализован и в восьми из 10-ти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести матчей «Аль-Насра».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.45