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    Аль-Наср — Аль-Халидж. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 21 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Халидж»
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    Криштиану Роналду
    21 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Начало игры — в 19:10 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Халидж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 21 Мая 2025 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 19:10 Аль-Халидж

    Аль-Халидж

  • Сайхат
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    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» по итогам 32-х поединков первенства Саудовской Аравии находится на четвертой позиции в турнирной таблице с 64 очками.

    Команда, которая ранее лишилась шансов на чемпионский титул, лишь на один балл отстает от зоны азиатских турниров, поэтому ей важно набрать три очка.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 32-го тура национального первенства клуб потерял очки, сыграв вничью с «Аль-Таавуном» (1:1).

    Перед этим в 31-м туре английской Премьер-лиги клуб в чужих стенах одержал разгромную победу, с результатом 9:0 разбив на выезде «Аль-Охдуд».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аль-Наср» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, отсутствие серьёзной турнирной мотивации у соперника может им в этом помочь.

    Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды и чемпионата Саудовской Аравии в текущем сезоне с 23-мя голами.

    «Аль-Халидж»

    Турнирное положение: «Аль-Халидж» по итогам 32-х поединков первенства Саудовской Аравии находится в середине турнирной таблицы с 37 баллами.

    Команда занимает 10-е место и не имеет серьезной турнирной мотивации, поскольку как уже не может попасть в азиатские турниры, так и больше не рискует понизиться в классе.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле обыграл «Аль-Орубах» (2:1).

    Ранее коллектив в 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Аль-Рияду» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на национальную лигу, «Аль-Халидж» проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.

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    Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также отсутствие турнирной мотивации и фактор чужого поля.

    Абдулла Аль-Салем — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Аль-Насра» забивали больше 4,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Аль-Насра» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

    • в трех последних матчах «Аль-Халиджа» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.70, победа «Аль-Халиджа» — в 10.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.15.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника, и забивали больше 3,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    При этом такой же сценарий был реализован и в восьми из 10-ти последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести матчей «Аль-Насра».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Наср — Аль-Халидж?

    Матч Аль-Наср — Аль-Халидж состоится 21 мая 2025 года в 19:10 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Халидж?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Наср — Аль-Халидж?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Наср — Аль-Халидж?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Наср — Аль-Халидж?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.70, победа «Аль-Халиджа» — в 10.00.

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    Аль-Наср — Аль-Халидж: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 21.05.202519:10. Поднимется ли команда Роналду в топ-3?
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