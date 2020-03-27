Экспресс дня 27 марта. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 27 марта, чемпионате Белоруссии состоятся два поединка второго тура Высшей лиги.

«Торпедо-БелАЗ» — «Белшина»

Футбол. Белоруссия. Высшая лига. 2-й тур

«Торпедо» провел в этом сезоне уже три официальных поединка. Сначала команда дважды уступила солигорскому «Шахтеру» в Куке страны — 0:1 и 0:2. В стартовом туре «автозаводцы» также встречались с солигорцами и довольно неожиданно в гостях сумели взять реванш — 1:0.

Встреча проходила без большого количества моментов, а единственный гол был забит уже в добавленное время — его автором стал бразилец Габриэль Рамос.

«Белшина» — новичок элитного дивизиона, где коллектив не играл целых четыре года. В межсезонье клуб понес серьезную потерю, так как в российский «Нефтехимик» был продан лучший бомбардир Александр Юшин (26 голов в 27 играх).

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«Красно-черные» в стартовом туре принимали «Минск» и не сумели навязать борьбу сопернику — 1:3. Хозяева забили быстрый гол на седьмой минуте, однако во втором тайме соперник из столицы отметился тремя точными ударами.

«Белшина» пока выглядит не очень убедительно, поэтому в Жодино команде будет выстоять крайне сложно.

Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» с форой -1 гол за 2.11.

«Рух» Брест — «Энергетик-БГУ»

Футбол. Белоруссия. Высшая лига. 2-й тур

«Рух» был сформирован только в 2016-м году, но с того момента команда преодолела путь от чемпиона области до элитного дивизиона. Таким образом, клуб из Бреста в этом году стал новичком Высшей лиги, заняв третье место в первом дивизионе. В плей-офф команда по пенальти прошла «Дняпро».

В межсезонье «Рух» усилился рядом серьезных исполнителей, а в последних товарищеских играх одолел украинскую «Оболонь-Бровар» (2:0) и финский ХИФК (2:1). Дебют в Высшей лиге также удался, ведь команда на выезде победила минское «Динамо» (1:0), которое входило в топ-5 прошлого сезона.

В прошлом сезоне «Энергетик-БГУ» занял 12-е место, сумев опередить зону переходных поединков на три очка. В межсезонье команда провела ряд товарищеских поединков, одержав четыре победы при трех ничьих и трех поражениях.

В первом туре «энергетики» весьма неожиданно на своем поле одолели БАТЭ — 3:1. Еще в первом тайме хозяева забили два гола, обеспечив себе комфортное преимущество.

Обе команды в первом туре показали, что находятся в отличной форме, поэтому фаворита определись довольно сложно. Стоит ждать от этого поединка забитых голов.

Cтавка: обе команды забьют за 1.60.

Итоговый коэффициент — 3.37. 0