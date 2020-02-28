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    Экспресс дня 28 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 28 февраля
    «Оренбург» — «Крылья Советов»
    В пятницу, 28 февраля, в чемпионатах России, Германии и Испании пройдут стартовые поединки очередных туров.

    «Крылья Советов» — «Оренбург»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    «Крылышки», потерявшие своего лучшего бомбардира Александра Соболева, перешедшего в «Спартак», в целом неплохо провели подготовку, выиграв в пяти из 10 контрольных встреч при двух поражениях.

    После 19 туров первенства самарцы находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице, находясь на расстоянии одного очка от безопасной позиции. На данный момент в рамках РПЛ у них 6-матчевая безвыигрышная серия, пять из которых они проиграли.

    У «Оренбурга» тоже есть существенная потеря — отправился спасать «Сочи» главный тренер Владимира Федотова, на смену которого был назначен его помощник.

    «Газовики» также ведут борьбу за выживание в РПЛ. У них на счету находится на балл больше и 14 позиция. Безвыигрышная серия в первенстве состоит из трех встреч, где две последние из них они проиграли.

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    • Будет совсем неудивительно если матч команд, которые понесли значительные потери в межсезонье, выдадут «низовой» матч.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.29.

    «Реал Сосьедад» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 26-й тур

    «Реал Сосьедад» с 40 очками идет шестым в турнирной таблице Примеры, уступая третьей позиции лишь три балла при игре в запасе.

    На своей арене сан-себастьянцы демонстрируют хорошие результаты, уступив лишь раз за последние семь игр. В двух предыдущих турах чемпионата они дома поочередно обыграли 2:1 «Атлетик» из Бильбао и 3:0 «Валенсию».

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    «Вальядолид» занимает всего 15 позицию в турнирной таблице Примеры, но запас прочности перед зоной вылета составляет семь баллов.

    В минувшем туре «фиолетово-белые» одолели в родных стенах 2:1 «Эспаньол», тем самым прервав 2-матчевую безвыигрышную серию, где они раз уступили в гостях и дома сыграли вничью.

    Прогнозируем, что «Сосьедад», набравший неплохой ход в последнее время, на своей арене справится с командой из низов турнирки.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.50.

    «Фортуна» — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 24-й тур

    «Фортуна» находится в зоне переходных матчей, опережая прямой вылет только на три очка и отстает от 15-й позиции на два пункта.

    В февраля «красно-белые» провели четыре матча, проиграв в этом месяце только раз, оказавшись дома слабей «Боруссии» М (1:4). Также они дважды расходились миром, а неделю назад одолели на выезде «Фрайбург» (2:0).

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    «Герта» с 26 очками располагается на 14 месте в турнирной таблице Бундеслиги, опережая предстоящего оппонента на шесть баллов.

    За последние три тура первенства «старая дама» уступила в родных стенах 1:3 «Майнцу» и 0:5 «Кельну», а на выезде добыла виктория над аутсайдером чемпионата «Падерборном» (2:1).

    От битвы команд, ведущих борьбу за выживание, ждем более-менее результативной игры.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.45.

    Итоговый коэффициент — 2.80. 0

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    Экспресс дня 28 февраля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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