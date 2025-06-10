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    Комличенко объяснил, почему он не перешел в «Спартак»

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    Форвард «Локомотива» Николай Комличенко признался, что его хотел подписать «Спартак». Однако нападающий к тому времени уже дал согласие на переход в стан железнодорожников.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    «Мы были близки к соглашению с "Локомотивом", хотя на тот момент еще по рукам не ударили. Хотел рассмотреть все варианты. И тут появился "Спартак" — мы сразу же предупредили "Локо", хотели, чтобы клуб был в курсе.

    В конце мая мне позвонил Кахигао. Сказал, что "Спартак" хочет меня подписать. Мы тут же сообщили "Локомотиву" и "Краснодару", что готовы выслушать это предложение, а после дадим окончательный ответ. Попросили три дня.

    Время прошло, "Спартак" молчал. Нужно было уже давать ответ. В итоге вечером созвонились со спортивным директором "Локомотива" и главным тренером, я сказал, что выбираю "Локо". Жмем руки, выдыхаем. "Спартаку" агент ответил, что мы ждали, но предложений не поступило», — приводит слова Комличенко «Спорт-Экспресс».

    Ранее Комличенко играл за «Ростов».

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