Комличенко объяснил, почему он не перешел в «Спартак»

Форвард «Локомотива»признался, что его хотел подписать «Спартак». Однако нападающий к тому времени уже дал согласие на переход в стан железнодорожников.

«Мы были близки к соглашению с "Локомотивом", хотя на тот момент еще по рукам не ударили. Хотел рассмотреть все варианты. И тут появился "Спартак" — мы сразу же предупредили "Локо", хотели, чтобы клуб был в курсе.

В конце мая мне позвонил Кахигао. Сказал, что "Спартак" хочет меня подписать. Мы тут же сообщили "Локомотиву" и "Краснодару", что готовы выслушать это предложение, а после дадим окончательный ответ. Попросили три дня.

Время прошло, "Спартак" молчал. Нужно было уже давать ответ. В итоге вечером созвонились со спортивным директором "Локомотива" и главным тренером, я сказал, что выбираю "Локо". Жмем руки, выдыхаем. "Спартаку" агент ответил, что мы ждали, но предложений не поступило», — приводит слова Комличенко «Спорт-Экспресс».

Ранее Комличенко играл за «Ростов».