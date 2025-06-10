Южная Корея — Кувейт. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 июня 2025 года

10 июня в 10-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Южная Корея и Кувейт. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Южная Корея — Кувейт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Южная Корея

Турнирное положение: Южнокорейцы уже квалифицировались на Мундиаль. Команда нынче находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Южная Корея в 9 матчах квалификации набрала 19 очков. А вот забивает команда в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Южнокорейцы переиграли Ирак (2:0).

При этом чуть ранее Южная Корея подписала мировую с Иорданией (1:1). Да и поединок с Оманом принес лишь один зачетный балл в копилку (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Южная Корея добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Южнокорейцы уже банально доигрывают отборочный турнир. Зато команда не потерпела в нем ни единого поражения.

При всем при этом Южная Корея традиционно успешно противостоит Индонезии. Их пяти последних очных поединков команда победила 5 раз.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Южнокорейцы намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.

Кувейт

Турнирное положение: Кувейтцы провалили текущий отбор. Команда уже не поднимется выше 6 места в группе.

Причем Кувейт в 9 поединках квалификации добыли всего 5 зачетных баллов. Причем забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Кувейтцы уступили Палестине (0:2).

До того команда с минимальным счетом проиграла Оману. А вот чуть раньше она подписала мировое соглашение с Ираком (2:2).

Вообще же, Кувейт в 5 своих последних матчах добыл лишь одну ничью. Забила в них команда 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе кувейтцы находятся на спаде. Команда уступила в двух своих последних матчах.

При этом Кувейт имеет весьма скромный по именам подбор игроков. Да и пропустила команда 16 мячей в 9 матчах квалификации.

Кувейтцы в этой встрече вполне будут рады и ничьей. При этом команда не побеждает уже на протяжении полугода.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Кувейтцы постараются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Кувейтцы уступили в 2 последних поединках

Южнокорейцы не проигрывают уже больше года

Кувейтцы в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Южнокорейцы мотивированы завершить квалификацию на позитивной ноте, да и кувейтцы не собираются лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25