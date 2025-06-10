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    Алис возьмет реванш у Сонего?

    Алис — Сонего. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Алис — Сонего
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    Лоренцо Сонего
    Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против француза Кантена Алиса в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алис — Сонего, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 10 Июня 2025 года

    Кентен Алис

  • Франция
    •  Кентен Алис 11:00 Лоренцо Сонего

    Лоренцо Сонего

  • Италия
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    Алис

    Кантен по итогам первой половины сезона поднялся в топ-50. Эту неделю он начал в статусе 47-й ракетки мира.

    Лучшим результатом француза в 2025-м по-прежнему остается выход в полуфинал «пятисотника» в Дубае.

    Но при этом на уровне основного тура Алис прошел дальше второго круга только на двух турнирах.

    В конце мая Алис дошел до третьего раунда на Ролан Гаррос, где в пятисетовом матче проиграл Хольгеру Руне.

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    Но сейчас также стоит обратить внимание, что в прошлом году Алис прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке Уимблдона. При этом в 2023-м он тоже добрался до третьего раунда на британском мэйджоре.

    Сонего

    Итальянец за последние четыре месяца выиграл лишь несколько матчей, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

    Лоренцо конкретно поплыл после сенсационно выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    С тех пор Сонего выиграл лишь выиграл лишь три матча и ни разу не проходил дальше второго круга. Турнир в Марселе, на котором он уступил в четвертьфинале Юго Эмберу, не в счет, поскольку там ему пришлось играть во втором раунде из-за отказа соперника.

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    Лучшим результатом Сонего на траве пока остается победа на турнире ATP 250 в Анталье. Кроме того, в 2021-м он дошел до четвертого круга на Уимблдоне, где проиграл Роджеру Федереру. С тех пор он ни разу не выигрывал на траве два матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 1.74, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.09.

    Прогноз: два года назад итальянец одержал волевую побед над французом на грунте в Мюнхене — 3:6, 7:6, 7:5. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч, только не факт, что Сонего снова обыграет Алиса.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алис — Сонего?

    Матч Алис — Сонего состоится 10 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Алис — Сонего?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алис — Сонего?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алис — Сонего?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алис — Сонего?

    Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 1.74, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.09.

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    Алис — Сонего: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 10.06.202512:00. Алис возьмет реванш у Сонего?
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