Алис — Сонего. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против француза Кантена Алиса в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алис — Сонего, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Алис

Кантен по итогам первой половины сезона поднялся в топ-50. Эту неделю он начал в статусе 47-й ракетки мира.

Лучшим результатом француза в 2025-м по-прежнему остается выход в полуфинал «пятисотника» в Дубае.

Но при этом на уровне основного тура Алис прошел дальше второго круга только на двух турнирах.

В конце мая Алис дошел до третьего раунда на Ролан Гаррос, где в пятисетовом матче проиграл Хольгеру Руне.

Прогнозы на теннис

Но сейчас также стоит обратить внимание, что в прошлом году Алис прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке Уимблдона. При этом в 2023-м он тоже добрался до третьего раунда на британском мэйджоре.

Сонего

Итальянец за последние четыре месяца выиграл лишь несколько матчей, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

Лоренцо конкретно поплыл после сенсационно выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

С тех пор Сонего выиграл лишь выиграл лишь три матча и ни разу не проходил дальше второго круга. Турнир в Марселе, на котором он уступил в четвертьфинале Юго Эмберу, не в счет, поскольку там ему пришлось играть во втором раунде из-за отказа соперника.

Лучшим результатом Сонего на траве пока остается победа на турнире ATP 250 в Анталье. Кроме того, в 2021-м он дошел до четвертого круга на Уимблдоне, где проиграл Роджеру Федереру. С тех пор он ни разу не выигрывал на траве два матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 1.74, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: два года назад итальянец одержал волевую побед над французом на грунте в Мюнхене — 3:6, 7:6, 7:5. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч, только не факт, что Сонего снова обыграет Алиса.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.12.