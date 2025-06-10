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    Сможет ли Этчеверри прервать победную серию Виртанена?

    Виртанен — Этчеверри. Ставка (к. 2.21) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Виртанен — Этчеверри
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    Томас Этчеверри
    Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против финна Отто Виртанена в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Виртанен — Этчеверри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 10 Июня 2025 года

    Отто Виртанен

  • Финляндия
    •  Отто Виртанен 13:30 Томас Этчеверри

    Томас Этчеверри

  • Аргентина
    •

    Виртанен

    Отто на прошлой неделе стал победителем травяного «челленджера» в Бирмингеме.

    В решающем матче финн выиграл у американца Колтона Смита — 6:4, 6:4.

    Несмотря на то, что он не лучшим образом провел первую половину сезона, успех Виртанена все равно не стал большим сюрпризом.

    Дело в том, что в прошлом сезоне он тоже неплохо играл на траве. В 2024-м Виртанен прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Уимблдона.

    Прогнозы на теннис

    В Штутгарте 23-летний Виртанен получил wild card. Эту неделю он начал в статусе 101-й ракетки мира.

    Этчеверри

    Томас в предыдущих сезонах провел на траве в общей сложности лишь 11 матчей.

    Судя по результатам, он точно не получает удовольствия от игры на этом покрытии. Аргентинец выиграл лишь три из этих 11-ти матчей.

    В текущем сезоне у Этчеверри по-прежнему отрицательный баланс — 14 побед и 18 поражений.

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    Ситуация была еще более печальной до майского «пятисотника» в Гамбурге, на котором Этчеверри дошел до полуфинала. К слову, это один из двух турниров, на которых он в этом году прошел дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 1.52, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.53.

    Прогноз: два года назад Томас с трудом обыграл Отто в напряженном пятисетовом матче на US Open. Скорее всего, финн возьмет реванш у аргентинца за поражение в Нью-Йорке.

    Рекомендуемая ставка: победа Виртанена + тотал геймов больше 20,5 за 2.21.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виртанен — Этчеверри?

    Матч Виртанен — Этчеверри состоится 10 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Виртанен — Этчеверри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Виртанена + тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виртанен — Этчеверри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Виртанена + тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виртанен — Этчеверри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виртанен — Этчеверри?

    Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 1.52, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.53.

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    Виртанен — Этчеверри: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 10.06.202513:30. Сможет ли Этчеверри прервать победную серию Виртанена?
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