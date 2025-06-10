Виртанен — Этчеверри. Ставка (к. 2.21) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 10 июня 2025 года

Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против финна Отто Виртанена в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Виртанен — Этчеверри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Виртанен

Отто на прошлой неделе стал победителем травяного «челленджера» в Бирмингеме.

В решающем матче финн выиграл у американца Колтона Смита — 6:4, 6:4.

Несмотря на то, что он не лучшим образом провел первую половину сезона, успех Виртанена все равно не стал большим сюрпризом.

Дело в том, что в прошлом сезоне он тоже неплохо играл на траве. В 2024-м Виртанен прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Уимблдона.

Прогнозы на теннис

В Штутгарте 23-летний Виртанен получил wild card. Эту неделю он начал в статусе 101-й ракетки мира.

Этчеверри

Томас в предыдущих сезонах провел на траве в общей сложности лишь 11 матчей.

Судя по результатам, он точно не получает удовольствия от игры на этом покрытии. Аргентинец выиграл лишь три из этих 11-ти матчей.

В текущем сезоне у Этчеверри по-прежнему отрицательный баланс — 14 побед и 18 поражений.

Ситуация была еще более печальной до майского «пятисотника» в Гамбурге, на котором Этчеверри дошел до полуфинала. К слову, это один из двух турниров, на которых он в этом году прошел дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 1.52, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.53.

Прогноз: два года назад Томас с трудом обыграл Отто в напряженном пятисетовом матче на US Open. Скорее всего, финн возьмет реванш у аргентинца за поражение в Нью-Йорке.

Рекомендуемая ставка: победа Виртанена + тотал геймов больше 20,5 за 2.21.