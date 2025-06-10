Коллинз — Миннен. Ставка (к. 1.70) и прогноз на матч турнира в Хертогенбосе, 10 июня 2025 года

Даниэль Коллинз
Состояние Коллинз вполне можно оценить, как удовлетворительное. Даниэль неплохо проводит весь сезон, однако даже у неё случаются спады.
На недавнем турнире в Стасбурге американка даже играла в полуфинале, а вот на «Ролан Раррос» Коллинз проиграла уже в первом круге сербке Данилович.
На траве американская теннисистка умеет и любит игра, но ей нужно время, чтобы снова почувствовать это покрытие.
В поединке против Миннен американке потребуется некоторое время, чтобы вкатиться в ритм игры, поэтому легкого матча Коллинз ждать не стоит.
Грит Миннен
Класс Миннен не слишком высокий, но, если она начинает чувствовать вкус побед, остановить её предельно тяжело.
На турнире в Бирмингеме она выступила более, чем успешно дойдя до полуфинала, хотя там бельгийку мало кто ожидал увидеть.
Грунтовая часть сезона оказалась почти провальной, ибо на глине Миннен вменяемо выступила только в португальском Оэйраше.
В матче против Коллинс бельгийка сможет оказать достойный бой американке, если успеет восстановиться к матчу с ней физически.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Коллинз — 1.43, победа Миннен — 2.86.
Прогноз: Коллинз придется потрудиться, чтобы добыть победу.
- 2.40Линетт — Пера: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.90Ли — Потапова: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 2.00Коверманс — Саккари: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Ставка: Ф1 (-3) за 1.70.
Альтернативный прогноз: Миннен навяжет борьбу американке, поэтому можно ждать упорного матча.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.59.