Коллинз — Миннен. Ставка (к. 1.70) и прогноз на матч турнира в Хертогенбосе, 10 июня 2025 года

Американка Даниэль Коллинз и бельгийка Грит Миннен встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коллинз — Миннен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Даниэль Коллинз

Состояние Коллинз вполне можно оценить, как удовлетворительное. Даниэль неплохо проводит весь сезон, однако даже у неё случаются спады.

На недавнем турнире в Стасбурге американка даже играла в полуфинале, а вот на «Ролан Раррос» Коллинз проиграла уже в первом круге сербке Данилович.

На траве американская теннисистка умеет и любит игра, но ей нужно время, чтобы снова почувствовать это покрытие.

В поединке против Миннен американке потребуется некоторое время, чтобы вкатиться в ритм игры, поэтому легкого матча Коллинз ждать не стоит.

Грит Миннен

Класс Миннен не слишком высокий, но, если она начинает чувствовать вкус побед, остановить её предельно тяжело.

Прогнозы на теннис

На турнире в Бирмингеме она выступила более, чем успешно дойдя до полуфинала, хотя там бельгийку мало кто ожидал увидеть.

Грунтовая часть сезона оказалась почти провальной, ибо на глине Миннен вменяемо выступила только в португальском Оэйраше.

В матче против Коллинс бельгийка сможет оказать достойный бой американке, если успеет восстановиться к матчу с ней физически.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Коллинз — 1.43, победа Миннен — 2.86.

Прогноз: Коллинз придется потрудиться, чтобы добыть победу.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.70.

Альтернативный прогноз: Миннен навяжет борьбу американке, поэтому можно ждать упорного матча.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.59.