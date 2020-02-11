Экспресс дня 11 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

Во Франции пройдет один матч 1/4 финала Кубка страны, а в первой лиге Англии и высшем дивизионе Бельгии состоятся поединки очередных игровых дней.

«Бельфор» — «Ренн»

Футбол. Кубок Франции. 1/4 финала

Представитель четвертого по силе дивизиона Франции в текущем розыгрыше Кубка Франции преодолел уже четыре этапа. На первых трех он прошел коллективы из низших лиг, а в 1/8 финала выбил высшелиговый «Монпелье» по пенальти.

В своем дивизионе в одной из групп, «Бельфорд» расположился на девятое месте, имея в своем активе 18 очков в 18 сыгранных турах.

Бретонцы преодолели три раунда в этом кубковом соревновании. Дважды они прошли команды из Лиги 1. На предыдущем этапе «Ренн» обыграл «Анже» (5:4) по итогам овертайма.

В турнирной таблице французской Лиги 1 «красно-черные» расположились с 41 баллом на третьем месте, опережая четвертую позицию лишь на один пункт.

«Бельфор» зарекомендовал себя крепким орешком в этом розыгрыше Кубка Франции, и должен дать бой представителю Лиги 1. Ставим на хозяев с форой.

Ставка: победа «Бельфора» с форой (+2,5) за 1.40.

«Брентфорд» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 32-й тур

«Брентфорд» после 31 тура занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая при этом от второй строке всего на два очка.

Оба матча февраля «пчелы» выиграли. Сперва они в родных стенах обыграли 3:2 «Мидлсбро», а до этого одержали выездную разгромную викторию над «Халлом» (5:1).

«Лидс» в последнее время играет слабо, добыв за последние пять матчей всего одну викторию, одолев дома 3:2 «Миллоулл», потерпев на этом отрезке четыре поражения. В прошлом туре «павлины» проиграли в гостях «Ноттингему Форест» (0:2).

С 55 зачетными пунктами «былые» пока находятся на второй позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, но третий «Фулхэм» они опережают всего лишь по дополнительным показателям.

Прогнозируем, что «Брентфорд» в поединке против переживающего кризис «Лидса» вправе может рассчитывать на очки.

Ставка: 1Х за 1.43.

«Шарлеруа» — «Мехелен»

Футбол. Чемпионат Бельгии. 25-й тур

«Шарлеруа» с 44 баллами находится на четвертом месте в высшей лиге чемпионата Бельгии, но от первой позицию команду отделяет аж 13 очков.

В первый день февраля «Шарлеруа» уступил в гостях «Генку» (0:1), т.с. прервав длительную беспроигрышную серию, а в последнем туре команда на домашнем поле разгромила «Зюлте-Варегем» (4:0).

«Мехелен» в турнирной таблице на данный момент идет восьмым, но от шестой плей-оффофской строчки отстает всего на три балла.

В последних трех играх чемпионата команда неизменно проигрывала. В минувшем туре она в гостях уступили 2:3 «Серкль Брюгге».

«Шарлеруа» в последнее время дома очки теряет редко, и в предстоящем поединке имеет все шансы на победу.

Ставка: победа «Шарлеруа» за 1.67.

Итоговый коэффициент — 3.34. 0