Экспресс дня 24 октября. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 24 октября, пройдут поединки третьего игрового дня во втором по престижности еврокубка.

ЦСКА — «Ференцварош»

Футбол. Лига Европы. Групповой раунд

Московские «армейцы» еще не набирали очков в этом розыгрыше Лиги Европы, поочередно проиграв в гостях «Лудогорцу» (1:5) и на своем поле «Эспаньолу» (0:2).

После игры с испанцами ЦСКА провел две игры в чемпионате России, где сначала уступил «Ростову» (1:3), а затем расписал мировую с «Уфой» (1:1) в последнем своем поединке.

«Ференцварош», который начал евросезон еще июле, на групповой стадии Лиги Европы заработал один балл в двух встречах.

Этот балл «зелено-белые» добыли в гостевой игре против «Эспаньола» (1:1). Свою вторую встречу они проиграли на своей территории «Лудогорцу» со счетом 0:3.

Прогнозируем, что на своем поле российская команда сможет обыграть чемпиона Венгрии и поднимется с последнего места своей группы.

Ставка: победа ЦСКА за 1.53.

«Трабзонспор» — «Краснодар»

Футбол. Лига Европы. Групповой раунд

«Трабзонспор» по итогам двух туров группового этапа Лиги Европы разжились только одним баллом, который турецкая команда заработала в домашней игре с «Базелем» (2:2).

В первом туре «бордово-голубые» проиграли с минимальным счетом 0:1 в Испании «Хетафе». На данный момент у них 4-матчевая беспроигрышная серия, где они трижды выиграли.

Краснодарский коллектив с нулем пунктов замыкает квартет С. На старте турнира «быки», которые начали сезон в Лиге чемпионов, были разгромлены в Швейцарии «Базелем» (0:5), после чего на своей территории были повержены «Хетафе» — 1:2.

На внутренней арене «зелено-черные» идут на третьей строчке, уступая лидерам всего два очка. В двух последних играх РПЛ они набрали четыре очка.

В Трабзоне играть непросто любому сопернику. Думаем, что краснодарцы не смогут добыть три очка в Турции. Рекомендуем поставить — 1Х.

Ставка: 1Х за 1.50.

«Севилья» — «Дюделанж»

Футбол. Лига Европы. Групповой раунд

«Севилья» идет без потерь в группе А. На старте группового раунда «красно-белые» на выезде разгромили «Карабах» (3:0), после чего дома минимально одолели кипрский АПОЭЛ (1:0).

За последние четыре встречи севильцы выиграли трижды при одном поражении, которое пришлось на выездной матч против «Барселоны» (0:4).

Календарь и таблица Лиги Европы

«Дюделанж» до группового этапа прошел непростой путь в квалификации, преодолев последний раунд отбора только после серии 11-метровых ударов.

В первом туре групповой стадии люксембуржцы неожиданно обыграли на выезде кипрский АПОЭЛ со счетом 4:3, но во втором туре были дома разгромлены «Карабахом» — 1:4.

«Севилья» намного сильнее своего предстоящего соперника. Прогнозируем в этой встречи «сухую» викторию хозяев.

Ставка: «Севилья» победит и не пропустит за 1.68.

Общий коэффициент — 3.85. 0