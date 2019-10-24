ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Локомотив»Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в Турине «Калгари» — «Вашингтон»НХЛ. Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари», «Лос-Анджелес» одолел «Виннипег» Фернандо ТорресМир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»?
  • 10:03
    • В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
  • 07:15
    • «Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона в НБА
  • 07:01
    • «Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес
  • 23:52
    • «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива», Дибала оформил дубль
  • 00:03
    • «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду»
  • 00:00
    • «Пари Сен-Жермен» отправил в ворота «Брюгге» пять мячей
  • 23:56
    • Дубль Левандовского помог «Баварии» одолеть «Олимпиакос»
    Все новости спорта

    Покинет ли ЦСКА последнее место в группе?

    Экспресс дня 24 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 24 октября
    Игроки ЦСКА
    В четверг, 24 октября, пройдут поединки третьего игрового дня во втором по престижности еврокубка.

    ЦСКА — «Ференцварош»

    Футбол. Лига Европы. Групповой раунд

    Московские «армейцы» еще не набирали очков в этом розыгрыше Лиги Европы, поочередно проиграв в гостях «Лудогорцу» (1:5) и на своем поле «Эспаньолу» (0:2).

    После игры с испанцами ЦСКА провел две игры в чемпионате России, где сначала уступил «Ростову» (1:3), а затем расписал мировую с «Уфой» (1:1) в последнем своем поединке.

    «Ференцварош», который начал евросезон еще июле, на групповой стадии Лиги Европы заработал один балл в двух встречах.

    Этот балл «зелено-белые» добыли в гостевой игре против «Эспаньола» (1:1). Свою вторую встречу они проиграли на своей территории «Лудогорцу» со счетом 0:3.

  • Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕ
  • Второе подряд еврокубковое поражение ЦСКА — в нашем обзоре прессы
  • 04/10/2019

    • Прогнозируем, что на своем поле российская команда сможет обыграть чемпиона Венгрии и поднимется с последнего места своей группы.

    Ставка: победа ЦСКА за 1.53.

    «Трабзонспор» — «Краснодар»

    Футбол. Лига Европы. Групповой раунд

    «Трабзонспор» по итогам двух туров группового этапа Лиги Европы разжились только одним баллом, который турецкая команда заработала в домашней игре с «Базелем» (2:2).

    В первом туре «бордово-голубые» проиграли с минимальным счетом 0:1 в Испании «Хетафе». На данный момент у них 4-матчевая беспроигрышная серия, где они трижды выиграли.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Краснодарский коллектив с нулем пунктов замыкает квартет С. На старте турнира «быки», которые начали сезон в Лиге чемпионов, были разгромлены в Швейцарии «Базелем» (0:5), после чего на своей территории были повержены «Хетафе» — 1:2.

    На внутренней арене «зелено-черные» идут на третьей строчке, уступая лидерам всего два очка. В двух последних играх РПЛ они набрали четыре очка.

    В Трабзоне играть непросто любому сопернику. Думаем, что краснодарцы не смогут добыть три очка в Турции. Рекомендуем поставить — 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.50.

    «Севилья» — «Дюделанж»

    Футбол. Лига Европы. Групповой раунд

    «Севилья» идет без потерь в группе А. На старте группового раунда «красно-белые» на выезде разгромили «Карабах» (3:0), после чего дома минимально одолели кипрский АПОЭЛ (1:0).

    За последние четыре встречи севильцы выиграли трижды при одном поражении, которое пришлось на выездной матч против «Барселоны» (0:4).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Дюделанж» до группового этапа прошел непростой путь в квалификации, преодолев последний раунд отбора только после серии 11-метровых ударов.

    В первом туре групповой стадии люксембуржцы неожиданно обыграли на выезде кипрский АПОЭЛ со счетом 4:3, но во втором туре были дома разгромлены «Карабахом» — 1:4.

    «Севилья» намного сильнее своего предстоящего соперника. Прогнозируем в этой встречи «сухую» викторию хозяев.

    Ставка: «Севилья» победит и не пропустит за 1.68.

    Общий коэффициент — 3.85. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аякс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  3.30
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 19:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аякс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Славия Прага — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Генк — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.5
  • Прогноз на матч Зальцбург — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019     Адам Лаллана
  • Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
    • 14:56 21/10/2019     Олег Знарок
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
    • 12:55 21/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 24 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.85
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Трансферный дайджест. 15-21 октябряКто претендует на главную звезду ПСЖ, сколько «Тоттенхэм» хочет выручить за Эриксена, вернется ли Ибра в Серию А и другие трансферные новости последних дней 21/10/2019 в 20:070
  • 23:55
    • «Реалу» хватило одного гола для победы над «Галатасараем»
  • 23:52
    • Хет-трик Стерлинга позволил «МанСити» разгромить «Аталанту»
  • 22:22
    • СКА по буллитам уступил «Нефтехимику»
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. Три очка Тарасенко, шайба Наместникова, передачи Проворова и ВоробьеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 октября Вчера в 07:340
  • Экспресс дня

  • Покинет ли ЦСКА последнее место в группе?
  • 3.85
    •
  • 08:49
    • Ковач: «Бавария» уже одной ногой в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 08:33
    • Сарри: Не думаю, что подход «Ювентуса» к игре с «Локо» был неправильным
  • 01:01
    • Семин: «Локомотив» сыграл на 100 процентов своих возможностей
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 00:170
  • 21:47
    • Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Байером»
  • 21:47
    • «Шахтер» и загребское «Динамо» разошлись миром
  • 21:22
    • «Тоттенхэм» и «Црвена Звезда» огласили составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие