30 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Осасуна». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» после 28-ми туров испанского первенства набрал 52 пункта и борется за попадание в Лигу чемпионов, для чего достаточно финишировать четвертым.

Команда находится как раз на этом месте в таблице с отставанием в четыре очка от третьего «Атлетико» и с отрывом в восемь — от пятого «Вильярреала».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура Ла Лиги «Атлетик» на чужом поле одержал победу над «Севильей» (1:0).

Перед этим баскский клуб в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы уверенно переиграл «Рому» (3:1), благодаря чему вышел в следующий раунд турнира.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Дани Вивиан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохой форме хозяев и соответствующих шансах на успех, особенно если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 13-ю голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 28-ми туров испанского первенства набрала 33 балла и все еще рискует понизиться в классе.

Команда находится на 14-й позиции в нижней половине таблицы с отрывом в шесть очков от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому ей важно хотя бы не проиграть.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках отложенного поединка 27-го тура испанского первенства «Осасуна» на чужом поле потерпела разгром от «Барселоны» (1:2).

Перед этим в 28-м туре испанского первенства коллектив в домашних стенах также остался без очков, потерпев поражение от «Хетафе» с аналогичным счетом 1:2.

Не сыграют: травмирован — Бриан Сарагоса, дисквалифицирован — Серхио Эррера.

Состояние команды: в трех из четырех последних матчей, которые пришлись на испанское первенство, «Осасуна» проиграла при одной ничьей.

Это свидетельствует о плохой форме гостей, которая не сулит хороших шансов даже на мировой исход, особенно против превосходящего их в классе соперника, да еще и на чужом поле.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Атлетика» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Осасуны» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.30, победа «Осасуны» — в 7.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Атлетика».

Ставка: обе команды забьют за 2.17