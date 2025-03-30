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    На льду лидера Востока «Баффало» ждет провал

    Вашингтон — Баффало. Ставка (к. 2.12) и прогноз на хоккей, НХЛ, 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Баффало»
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    «Баффало» добился разгромной победы над «Питтсбургом»
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет против «Баффало». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 30 марта. Начало встречи — в 22:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Баффало», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Марта 2025 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 22:00 Баффало

    Баффало

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В 72 встречах столичный коллектив заработал 103 очка, с которыми прочно обосновался на 1-й строчке в таблице Восточной конференции, обеспечив накануне выход в плей-офф.

    Последние матчи: Неделями ранее «Вашингтон» выдал очередную высокопроизводительную серию, в рамках которой добился побед над «Сан-Хосе» — 5:1, «Детройтом» — 4:1, «Филадельфией» — 3:2 и «Флоридой» — 6:3.

    Уверенный отрезок команды Спенсера Карбери был прерван накануне, в битве лидеров на площадке «Виннипега» — 2:3 ОТ. Еще одну неудачу «Кэпиталз» допустили во время недавнего выезда на территорию «Миннесоты» — 2:4.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

    Состояние команды: Несмотря на короткие периоды неудач, «Вашингтон» уверенно удерживает лидерство на Востоке, демонстрируя стабильность и хорошую атакующую продуктивность.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В нападении «Кэпиталз» продолжает блистать Александр Овечкин, стремительно сокращающий разрыв между Уэйном Гретцки. В целом же коллектив Спенсера Карбери эффективно реализует моменты и поддерживает высокий темп.

    Тем не менее на фоне отлаженного взаимодействия «Вашингтон» по-прежнему допускает эпизодические просадки. Так, в отдельных матчах столичная команда склонна терять инициативу, что может стать проблемой в раунде на вылет.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Без учета предстоящей встречи с «Филадельфией» на счету «Баффало» лежат 66 очков, с которыми команда занимает 16-е место в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Днями ранее «Баффало» потерпел 2 крупных гостевых поражения: сперва на катке «Юты» — 2:5, затем на льду «Миннесоты» — 1:4. После этих провалов «Сэйбрз» сменили курс в сторону победных результатов.

    В рамках еще одной гостевой игры команда Линди Раффа довольно недоделанно разобралась с «Виннипегом» — 5:2. Накануне «Баффало» вернулся домой, где взял верх над «Оттавой» — 3:2 и сокрушил «Питтсбург» — 7:3.

    Не сыграют: Джош Норрис, Джейсон Закер, Джордан Гринвэй (под вопросом).

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  • 26/03/2025

    • Состояние команды: Сезон «Баффало» в настоящий момент сравним с катастрофой. На фоне перспективного состава «Сэйбрз» застряли в числе аутсайдеров лиги, понемногу отдаляясь от соперников, ведущих борьбу за плей-офф.

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    Одним их главных недостаток клуба является отсутствие системного прогресса, ввиду чего коллектив Линди Раффа проводит очередной нестабильный отрезок и сокращает свои шансы на попадание в кубковую восьмерку.

    При всех комплексных проблемах «Баффало» способен выстрелить в неожиданный момент. Фрагментарно команда демонстрирует всплески высокой производительности, которые свидетельствуют о том, что команда не утратила боевой характер.

    Статистика для ставок

    • На домашнем льду «Вашингтон» оформил 6 побед кряду

    • В 5 домашних матчах из последних 6 «Вашингтон» забивал не менее 4 голов

    • В 6 последних личных встречах был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.81, а победа «Баффало» — в 3.73.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: В последних матчах «Вашингтон» допустил промахи, которые вряд ли способны выбить его из колеи. На домашней площадке команда Спенсера Карбери вернется в нужный ритм, уверенно разобравшись с одним из аутсайдеров Востока.

    Ставка: «Вашингтон» победит с форой -1.5 за 2.12.

    Прогноз: При домашних трибунах заряженные на атаку игроки «Вашингтона» способны в очередной раз проявить себя с лучшей стороны в контексте реализации голевых моментов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 за 1.94.

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    Вашингтон — Баффало: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 30.03.202522:00. На льду лидера Востока «Баффало» ждет провал
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