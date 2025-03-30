Московский «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом» в матче 22-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ахмат»

«Ахмат» с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, расположившись в зоне стыковых матчей. Грозненская команда одержала 3 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, забив 20 голов и пропустив 35 мячей в свои ворота.

После зимней паузы «Ахмат» не знает поражений: в трех матчах РПЛ команда Сергея Ташуева одержала победу и дважды сыграла вничью, а также вышла в полуфинал Кубка России Пути регионов, обыграв «Краснодар» (2:1). В последнем туре грозненцы сыграли 1:1 на выезде с «Химками».

«Спартак»

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 43 очка в 21-м матче. «Красно-белые» одержали 13 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, при этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 41:17.

«Спартак» выиграл два из трех последних матчей в чемпионате: «Оренбург» (2:0) и «Зенит» (2:1), где Мартинс стал героем встречи, оформив дубль. Единственное поражение «красно-белые» потерпели от «Рубина» (1:2). В марте команда также вышла в полуфинал Кубка России Пути регионов, обыграв «Акрон» (3:2) на выезде.

Личные встречи

В матче первого круга команды не смогли забить друг другу — ничья 0:0.

В последних 10-ти встречах на счету «Спартака» 4 победы, «Ахмат» оказался сильнее в одном случае и 5 раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» с коэффициентом 2.00.