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    «Ахмат» — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак»

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    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде
    Московский «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом» в матче 22-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ахмат»

    «Ахмат» с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, расположившись в зоне стыковых матчей. Грозненская команда одержала 3 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, забив 20 голов и пропустив 35 мячей в свои ворота.

    После зимней паузы «Ахмат» не знает поражений: в трех матчах РПЛ команда Сергея Ташуева одержала победу и дважды сыграла вничью, а также вышла в полуфинал Кубка России Пути регионов, обыграв «Краснодар» (2:1). В последнем туре грозненцы сыграли 1:1 на выезде с «Химками».

    «Спартак»

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    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 43 очка в 21-м матче. «Красно-белые» одержали 13 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, при этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 41:17.

    «Спартак» выиграл два из трех последних матчей в чемпионате: «Оренбург» (2:0) и «Зенит» (2:1), где Мартинс стал героем встречи, оформив дубль. Единственное поражение «красно-белые» потерпели от «Рубина» (1:2). В марте команда также вышла в полуфинал Кубка России Пути регионов, обыграв «Акрон» (3:2) на выезде.

    Личные встречи

    В матче первого круга команды не смогли забить друг другу — ничья 0:0.

    В последних 10-ти встречах на счету «Спартака» 4 победы, «Ахмат» оказался сильнее в одном случае и 5 раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» с коэффициентом 2.00.

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