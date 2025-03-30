Боруссия Д
Майнц
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы проводят не самый успешный сезон. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Боруссия» Д на 7 очков отстает от зоны еврокубков. А вот отличилась команда 45 забитыми мячами при 41 пропущенном в свои ворота.
Боруссия Д — Майнц: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Боруссия» Д уступила «РБ Лейпцигу» (0:2).
А вот до того команда переиграла «Лилль» (2:1). При этом поединок с «Аугсбургом» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Феликс Нмеча, Марсель Забитцер, Даниэль Свенссон — травмированы.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Дортмундцы еще не потеряли надежду пробиться в еврокубки. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.
Матчи с «Майнцем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Боруссия» Д победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Дортмундцы неплохо атакуют, да и лимит на неудачи команда уже использовала.
«Майнц»
Турнирное положение: «Карнавальники» проводят прекрасный сезон. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Майнц» довольно неплохо атакует, отличившись 44 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 26 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» не смогли одолеть «Фрайбург» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Боруссии» М (3:1). Да и поединок с «РБ Лейпцигом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Штефан Белль — травмирован. Доминик Кор, Мвене Мвене — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Карнавальники» до последней ничьей победили 4 раза кряду. Так что команда вполне логично пытается удержаться в зоне Лиги чемпионов.
При этом «Майнц» на 11 очков отстает от 2 позиции. Да и в кадровом плане у команды картина не столь радужная.
Отличный сезон проводит Джонатан Буркардт. Талантливый форвард настрелял уже 15 мячей в текущем чемпионате Германии.
Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. Плюс в двух последних поединках с дортмундцами команда победила.
Статистика для ставок
- «Майнц» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
- «Майнц» не проигрывал в 6 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают чуть реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
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Прогноз: Номинальные хозяева бьются за выход в еврокубки, и уж точно сразу будут активны в атаке.
«Карнавальникам» может банально не хватить класса и фарта, тогда как дортмундцы способны прибавить.
Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.90