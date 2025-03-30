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    Дортмундцы быстро добьются своего

    Боруссия Д — Майнц. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Майнц»
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    Карим Адейеми
    30 марта в 27-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Майнц». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Майнц», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Марта 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 18:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы проводят не самый успешный сезон. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Боруссия» Д на 7 очков отстает от зоны еврокубков. А вот отличилась команда 45 забитыми мячами при 41 пропущенном в свои ворота.

    Боруссия Д — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Боруссия» Д уступила «РБ Лейпцигу» (0:2).

    А вот до того команда переиграла «Лилль» (2:1). При этом поединок с «Аугсбургом» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Феликс Нмеча, Марсель Забитцер, Даниэль Свенссон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Дортмундцы еще не потеряли надежду пробиться в еврокубки. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.

    Матчи с «Майнцем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Боруссия» Д победила 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Дортмундцы неплохо атакуют, да и лимит на неудачи команда уже использовала.

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Карнавальники» проводят прекрасный сезон. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Майнц» довольно неплохо атакует, отличившись 44 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 26 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Карнавальники» не смогли одолеть «Фрайбург» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Боруссии» М (3:1). Да и поединок с «РБ Лейпцигом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Штефан Белль — травмирован. Доминик Кор, Мвене Мвене — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Карнавальники» до последней ничьей победили 4 раза кряду. Так что команда вполне логично пытается удержаться в зоне Лиги чемпионов.

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    При этом «Майнц» на 11 очков отстает от 2 позиции. Да и в кадровом плане у команды картина не столь радужная.

    Отличный сезон проводит Джонатан Буркардт. Талантливый форвард настрелял уже 15 мячей в текущем чемпионате Германии.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. Плюс в двух последних поединках с дортмундцами команда победила.

    Статистика для ставок

    • «Майнц» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    • «Майнц» не проигрывал в 6 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают чуть реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные хозяева бьются за выход в еврокубки, и уж точно сразу будут активны в атаке.

    «Карнавальникам» может банально не хватить класса и фарта, тогда как дортмундцы способны прибавить.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.90

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