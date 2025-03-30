Валенсия
Мальорка
«Валенсия»
Турнирное положение: «Летучие мыши» сражаются за выживание. На текущий момент они расположились на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Валенсия» на один пункт опережает опасную зону. А вот отличилась команда 31 забитым мячом в 28 матчах Примеры.
Валенсия — Мальорка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Валенсия» подписала мировую с «Жироной» (1:1).
А вот до того команда натужно одолела «Вальядолид» (2:1). А вот поединок с «Осасуной» завершился боевым паритетом (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Валенсия» забила 7 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Иван Хайме — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Летучие мыши» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Матчи с «Мальоркой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Валенсия» добыла всего 2 ничьих при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Летучие мыши» намерены оторваться от зоны вылета на более комфортное расстояние.
«Мальорка»
Турнирное положение: Балеарцы бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Мальорка» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 28 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Балеарцы нанесли поражение «Эспаньолу» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Атлетиком» (1:1). Да и поединок с «Алавесом» также завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мальорка» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Балеарцы не проигрывают уже 6 матчей кряду. Правда, только 2 из них завершились победами.
При этом «Мальорка» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и отставание от искомой 6 позиции составляет 4 очка.
В кадровом плане у команды ситуация довольно позитивная. Плюс неплохой сезон проводит Ведат Мурики, на счету которого 7 мячей в Примере.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с привычной оглядкой на тылы. Балеарцы постараются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Балеарцы не проигрывают 6 матчей кряду
- «Валенсия» не проигрывала в 3 своих последних поединках
- «Мальорка» в среднем забивает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.
- 2.03Динамо — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.85Эспаньол — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.13Бавария — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Валенсия» при Корберане выглядит весьма привлекательно, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены отдалиться от опасной зоны, да и пора бы «летучим мышам» впервые за три года обыграть балеарцев.
Ставка: Победа «Валенсии» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.63