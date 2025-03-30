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    «Летучие мыши» наконец-то одолеют балеарцев

    Валенсия — Мальорка. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Примера, 30 марта 2025 года

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    Георгий Мамардашвили
    30 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Мальорка». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Мальорка», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Марта 2025 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 19:30 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Летучие мыши» сражаются за выживание. На текущий момент они расположились на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Валенсия» на один пункт опережает опасную зону. А вот отличилась команда 31 забитым мячом в 28 матчах Примеры.

    Валенсия — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Валенсия» подписала мировую с «Жироной» (1:1).

    А вот до того команда натужно одолела «Вальядолид» (2:1). А вот поединок с «Осасуной» завершился боевым паритетом (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Валенсия» забила 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Иван Хайме — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Летучие мыши» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

    Матчи с «Мальоркой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Валенсия» добыла всего 2 ничьих при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Летучие мыши» намерены оторваться от зоны вылета на более комфортное расстояние.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: Балеарцы бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Мальорка» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 28 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Балеарцы нанесли поражение «Эспаньолу» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Атлетиком» (1:1). Да и поединок с «Алавесом» также завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мальорка» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Балеарцы не проигрывают уже 6 матчей кряду. Правда, только 2 из них завершились победами.

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    При этом «Мальорка» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и отставание от искомой 6 позиции составляет 4 очка.

    В кадровом плане у команды ситуация довольно позитивная. Плюс неплохой сезон проводит Ведат Мурики, на счету которого 7 мячей в Примере.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с привычной оглядкой на тылы. Балеарцы постараются преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Балеарцы не проигрывают 6 матчей кряду

    • «Валенсия» не проигрывала в 3 своих последних поединках

    • «Мальорка» в среднем забивает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: «Валенсия» при Корберане выглядит весьма привлекательно, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены отдалиться от опасной зоны, да и пора бы «летучим мышам» впервые за три года обыграть балеарцев.

    Ставка: Победа «Валенсии» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.63

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    Валенсия — Мальорка: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 30.03.202519:30. «Летучие мыши» наконец-то одолеют балеарцев
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