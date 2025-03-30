30 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Мальорка». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Мальорка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» сражаются за выживание. На текущий момент они расположились на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» на один пункт опережает опасную зону. А вот отличилась команда 31 забитым мячом в 28 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Валенсия» подписала мировую с «Жироной» (1:1).

А вот до того команда натужно одолела «Вальядолид» (2:1). А вот поединок с «Осасуной» завершился боевым паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Валенсия» забила 7 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Иван Хайме — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Летучие мыши» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Матчи с «Мальоркой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Валенсия» добыла всего 2 ничьих при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Летучие мыши» намерены оторваться от зоны вылета на более комфортное расстояние.

«Мальорка»

Турнирное положение: Балеарцы бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Мальорка» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 28 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Балеарцы нанесли поражение «Эспаньолу» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Атлетиком» (1:1). Да и поединок с «Алавесом» также завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мальорка» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Балеарцы не проигрывают уже 6 матчей кряду. Правда, только 2 из них завершились победами.

При этом «Мальорка» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и отставание от искомой 6 позиции составляет 4 очка.

В кадровом плане у команды ситуация довольно позитивная. Плюс неплохой сезон проводит Ведат Мурики, на счету которого 7 мячей в Примере.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с привычной оглядкой на тылы. Балеарцы постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Балеарцы не проигрывают 6 матчей кряду

«Валенсия» не проигрывала в 3 своих последних поединках

«Мальорка» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: «Валенсия» при Корберане выглядит весьма привлекательно, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены отдалиться от опасной зоны, да и пора бы «летучим мышам» впервые за три года обыграть балеарцев.

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.63