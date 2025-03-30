«Монако» вырвал победу в дерби с «Ниццей» и поднялся на второе место

«Монако» совершил камбэк в матче с «Ниццей» и поднялся на вторую строчку Лиги 1, обойдя «Марсель». Команда Ади Хюттера не только взяла реванш за поражение в первом круге, но и отложила чемпионство «ПСЖ» — для досрочного титула парижанам было достаточно ничьей в этом матче.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Ницца 2:1 Голы: 0:1 Жереми Бога (42'), 1:1 Мика Биерет (55'), 2:1 Брил Эмболо (73') Монако: Филипп Кён, Уилфрид Синго, Тило Керер, Кристиан Мависса, Каю Энрике, Магнес Аклиуше, Денис Закария, Ламин Камара (Moatasem Al Musrati, 89'), Такуми Минамино (Крепин Дьятта, 84'), Мика Биерет (Фоларин Балогун, 76'), Брил Эмболо (Александр Головин, 84') Ницца: Марчин Булка, Жонатан Клосс, Данте, Моиз Бомбито (Софьян Диоп, 76'), Жереми Бога, Батист Сантамария (Теремас Моффи, 82'), Пабло Росарио (Хишем Будауи, 67'), Юссуф Ндайишимие, Мохамед-Али Чо (Гаэтан Лаборде, 67'), Эванн Гессан, Али Абди (Том Луше, 76') Предупреждения: Брил Эмболо (28'), Жонатан Клосс (45 + 1'), Кристиан Мависса (51'), Батист Сантамария (72'), Гаэтан Лаборде (87'), Хишем Будауи (87') Удаление: Данте (90 + 1')

Упущенные моменты «Монако» и гол «Ниццы»

Хозяева могли выйти вперёд уже на 5-й минуте. Ошибка Батиста Сантамарии привела к потере мяча у своей штрафной, и в попытке исправить ситуацию он сбил Бреля Эмболо. Судья Жером Бризар без колебаний указал на точку. Однако Марцин Булка, специализирующийся на отражении пенальти, парировал удар Мики Биерета, а затем ещё и не позволил датчанину сыграть на добивании.

Несколько минут спустя Такуми Минамино был близок к голу — его фирменный обводящий удар потряс перекладину. На 37-й минуте Булка снова выручил «Ниццу», отразив плотный удар Манеса Аклиуша.

Монако — Ницца afp.com

«Ницца» же была куда эффективнее в реализации моментов. На 41-й минуте Жонатан Клосс выдал точную подачу в штрафную, а Жереми Бога, выиграв позицию у защитников, головой отправил мяч в сетку. Это был его первый гол в этом сезоне Лиги 1.

«Монако» дожал соперника во втором тайме

Несмотря на пропущенный мяч, Ади Хюттер не стал делать замен в перерыве, веря в свою команду. Это решение себя оправдало — на 55-й минуте «Монако» сравнял счёт. Ламин Камара выдал проникающую передачу на Аклиуша, а тот в касание выдал изящный пас на Биерета, который на этот раз не оставил шансов Булке — 1:1.

Мика Биерет afp.com

Аклиуш вскоре мог и сам вывести «Монако» вперёд, но вновь пробил прямо во вратаря. Затем на 73-й минуте он воспользовался ошибкой Данте и нашёл передачей Бреля Эмболо. Швейцарец продемонстрировал отличную физическую подготовку, удержал мяч под давлением защитников и точно пробил в дальний угол — 2:1.

Брель Эмболо afp.com

В концовке «Ницца» не смогла организовать финальный штурм, а на 90-й минуте и вовсе осталась в меньшинстве: Данте получил красную карточку за фол последней надежды против Аклиуша.

В концовке случилось ещё одно важное событие, особенно для российских болельщиков. На 84-й минуте на поле появился Александр Головин, который не играл с 12 января из-за травмы. Его выход стал важным событием для «Монако» — полузащитник долго восстанавливался и теперь сможет помочь команде в решающей части сезона.

Александр Головин gettyimages.com

Что дальше?

Победа позволила «Монако» выйти на второе место в Лиге 1, оставив позади «Марсель». В следующем туре команда Хюттера сыграет с «Брестом», а «Ницца», которая не может победить уже три матча подряд, постарается исправить ситуацию в игре против «Нанта».