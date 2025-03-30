«Монако» вырвал победу в дерби с «Ниццей» и поднялся на второе место

Упущенные моменты «Монако» и гол «Ниццы»
Хозяева могли выйти вперёд уже на 5-й минуте. Ошибка Батиста Сантамарии привела к потере мяча у своей штрафной, и в попытке исправить ситуацию он сбил Бреля Эмболо. Судья Жером Бризар без колебаний указал на точку. Однако Марцин Булка, специализирующийся на отражении пенальти, парировал удар Мики Биерета, а затем ещё и не позволил датчанину сыграть на добивании.
Несколько минут спустя Такуми Минамино был близок к голу — его фирменный обводящий удар потряс перекладину. На 37-й минуте Булка снова выручил «Ниццу», отразив плотный удар Манеса Аклиуша.
«Ницца» же была куда эффективнее в реализации моментов. На 41-й минуте Жонатан Клосс выдал точную подачу в штрафную, а Жереми Бога, выиграв позицию у защитников, головой отправил мяч в сетку. Это был его первый гол в этом сезоне Лиги 1.
«Монако» дожал соперника во втором тайме
Несмотря на пропущенный мяч, Ади Хюттер не стал делать замен в перерыве, веря в свою команду. Это решение себя оправдало — на 55-й минуте «Монако» сравнял счёт. Ламин Камара выдал проникающую передачу на Аклиуша, а тот в касание выдал изящный пас на Биерета, который на этот раз не оставил шансов Булке — 1:1.
Аклиуш вскоре мог и сам вывести «Монако» вперёд, но вновь пробил прямо во вратаря. Затем на 73-й минуте он воспользовался ошибкой Данте и нашёл передачей Бреля Эмболо. Швейцарец продемонстрировал отличную физическую подготовку, удержал мяч под давлением защитников и точно пробил в дальний угол — 2:1.
В концовке «Ницца» не смогла организовать финальный штурм, а на 90-й минуте и вовсе осталась в меньшинстве: Данте получил красную карточку за фол последней надежды против Аклиуша.
В концовке случилось ещё одно важное событие, особенно для российских болельщиков. На 84-й минуте на поле появился Александр Головин, который не играл с 12 января из-за травмы. Его выход стал важным событием для «Монако» — полузащитник долго восстанавливался и теперь сможет помочь команде в решающей части сезона.
Что дальше?
Победа позволила «Монако» выйти на второе место в Лиге 1, оставив позади «Марсель». В следующем туре команда Хюттера сыграет с «Брестом», а «Ницца», которая не может победить уже три матча подряд, постарается исправить ситуацию в игре против «Нанта».