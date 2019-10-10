Экспресс дня 10 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 10 октября, стартуют поединки седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Россия — Шотландия

Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

Сборная России после шести туров отборочной компании имеет в своем активе 15 очков, что на восемь больше, чем у ближайшего преследователя.

В случае сегодняшнего успеха и ничьи в матче Казахстана и Кипра россияне досрочно добудут билет в финальную честь чемпионата Европы.

Команда Шотландии за четыре тура до окончания квалификации имеет в свое копилке только шесть пунктов, с которыми расположилась на пятом месте в группе I.

«Горцы» практически потеряли шансы пробиться на Евро-2020 через этот отборочный турнир, но у них есть еще возможность сделать это через Лигу наций.

Прогнозируем, что сборная России при аншлаге на «Лужниках» добудет три очка в игре с Шотландией и приблизится к финальной части Евро-2020.

Ставка: победа сборной России за 1.53.

Бельгия — Сан-Марино

Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

Национальная команда Бельгии за весь отборочный цикл не потеряла ни одного очка, выиграв все шесть встреч в группе I.

Стоит отметить, что во всех квалификационных поединках бельгийцы пропустили всего лишь один гол (от россиян еще в начале турнира).

Сан-Марино — слабейшая команда в мире, не выигравшая за всю свою историю ни одного официального матча.

В этой компании «футбольные карлики» не изменяют своей тенденции, проиграв все шесть игр и не забив при этом ни единого гола.

Для Бельгии этот поединок будет как тренировка, которую она должна выиграть «всухую».

Ставка: Бельгия победит и не пропустит за 1.29.

Нидерланды — Северная Ирландия

Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

Сборная Нидерландов в текущей квалификации набрала девять очков в четырех встречах и идет сейчас третьей в группе С, отставая от первых двух мест на три балла при игре в запасе.

Оба поединка в прошлом месяце «оранжевые» выиграли на выезде забив в каждой игре по четыре мяча. Сперва они по-волевому одолели Германию (4:2), а затем разгромили Эстонию — 4:0.

Все прогнозы на Евро-2020

Северная Ирландия заработала 12 очков в пяти матчах отборочного цикла, с которыми расположилась на второй позиции, опережая третьи Нидерланды на три очка, но сыграла на игру больше.

Все свои зачетные баллы «зелено-белая армия» заработала в поединках с аутсайдерами группы, по два раза одолев Белоруссию и Эстонию, но в прошлом туре они проиграли Германии (0:2) дома и значительно уменьшили свои шансы на первые два места.

Прогнозируем, что сборная Нидерландов на своем поле одолеет Северную Ирландию и сместит ее со второй позиции.

Ставка: победа сборной Нидерландов за 1.20.

Общий коэффициент — 2.36. 0