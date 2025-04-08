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    «Ньюкасл» прибил «Лестер»: команда Хау продолжает охоту за Лигой чемпионов

    А в составе «лис» дебютировал 15-летний футболист!

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    Лестер — Ньюкасл
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    Лестер — Ньюкасл
    На стадионе «Кинг Пауэр» стало совсем темно — и не потому, что в Лестере наступил вечер. «Ньюкасл» превратил этот вечер в кошмар для хозяев, разгромив их с будничным хладнокровием. Команда Эдди Хау оформила победу ещё до перерыва, не оставив от «лис» и следа.
    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Ньюкасл 0:3
    Голы: 0:1 Джейкоб Мёрфи (3'), 0:2 Джейкоб Мёрфи (11'), 0:3 Харви Льюис Барнс (35') Лестер: Мадс Хермансен, Ваут Фас, Конор Коди, Джеймс Джастин (Рикарду Перейра, 75'), Виктор Кристансен (Стефи Мавидиди, 46'), Люк Томас, Вильфред Ндиди, Бубакари Сумаре, Билаль эль-Ханнус (Jeremy Monga, 75'), Патсон Дака (Факундо Буонанотте, 46'), Джейми Варди Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Киран Триппьер (Эмиль Крафт, 87'), Харви Льюис Барнс, Джейкоб Мёрфи (Уильям Осула, 73'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс (Шон Лонгстафф, 65'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 73'), Жоэлинтон (Льюис Майли, 65') Предупреждения: Вильфред Ндиди (14'), Джеймс Джастин (48')

    Два удара Мёрфи — и вопрос снят

    У «Ньюкасла» ушло ровно 115 секунд, чтобы понять, как легко вскрывается оборона «Лестера». Ливраменто всё сделал как по учебнику: промчался по флангу и выкатил пас на Якоба Мёрфи — 0:1. По трибунам прокатилась первая волна разочарования.

    Через несколько минут — уже цунами: Фабиан Шер, поймав кураж, запустил мяч в перекладину с центра поля (!), а тот же Мёрфи первым подоспел на добивание — 0:2.

    Лестер — Ньюкасл
    globallookpress.com

    На 34-й минуте, когда «Ньюкасл» окончательно захватил центр поля, к атаке подключился Харви Барнс. В прошлом — любимец местных трибун, теперь — игрок команды, топчущей «Лестер». Именно он завершил розыгрыш с участием Джоэлинтона, добив мяч в ворота после сэйва Хермансена. И в этот момент стало ясно: этот матч «лисы» не вытащат. Потому что они давно уже не кусаются.

    Лестер — Ньюкасл
    globallookpress.com

    Пустые трибуны и пустота в глазах

    «Лестер» бился с тенью. Были моменты — как у Патсона Даки, когда мяч дважды облизал штанги, но пришёл прямо в руки Поупу. Был удар Варди на старте, который разбудил иллюзии, что хозяева готовы дать бой. Но всё это — вспышки в бесконечном тоннеле.

    Болельщики, не дожидаясь перерыва, начали расходиться. В воздухе повисла апатия, на трибунах — молчание, которое говорит громче любых лозунгов.

    Разочарованный Джейми Варди в центре поля
    globallookpress.com

    Во втором тайме «Ньюкасл» позволил себе расслабиться: Хау убрал ключевых игроков, готовя их к матчу с «МЮ». А ван Нистелрой выпустил Джереми Монга — 15-летнего (вспомните, где вы были в июле 2009-го — тогда родился Джереми) паренька, который вышел на поле без рекламного логотипа на груди и с мечтой в глазах. Он стал вторым самым юным дебютантом в истории АПЛ и — пожалуй — единственным, кто вызывал улыбку у болельщиков «Лестера» в этот вечер.

    Джереми Монга с мячом
    globallookpress.com

    «Ньюкасл» — по рельсам к Лиге чемпионов

    После этой победы «сороки» поднялись на пятое место, обогнали «Сити» и догнали «Челси», имея при этом игру в запасе. Следом — матчи с «МЮ» и «Кристал Пэлас», и в стане Хау пахнет не только весной, но и Европой. Эта команда снова верит — и снова заставляет верить своих болельщиков.

    Календарь и таблица АПЛ

    А «Лестер»? «Лисы» стали первым клубом в истории английского футбола, который проиграл восемь домашних матчей подряд без единого гола. Вечная фраза «Foxes never quit» — теперь звучит как горькая ирония.

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