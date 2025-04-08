«Ньюкасл» прибил «Лестер»: команда Хау продолжает охоту за Лигой чемпионов

Два удара Мёрфи — и вопрос снят
У «Ньюкасла» ушло ровно 115 секунд, чтобы понять, как легко вскрывается оборона «Лестера». Ливраменто всё сделал как по учебнику: промчался по флангу и выкатил пас на Якоба Мёрфи — 0:1. По трибунам прокатилась первая волна разочарования.
Через несколько минут — уже цунами: Фабиан Шер, поймав кураж, запустил мяч в перекладину с центра поля (!), а тот же Мёрфи первым подоспел на добивание — 0:2.
На 34-й минуте, когда «Ньюкасл» окончательно захватил центр поля, к атаке подключился Харви Барнс. В прошлом — любимец местных трибун, теперь — игрок команды, топчущей «Лестер». Именно он завершил розыгрыш с участием Джоэлинтона, добив мяч в ворота после сэйва Хермансена. И в этот момент стало ясно: этот матч «лисы» не вытащат. Потому что они давно уже не кусаются.
Пустые трибуны и пустота в глазах
«Лестер» бился с тенью. Были моменты — как у Патсона Даки, когда мяч дважды облизал штанги, но пришёл прямо в руки Поупу. Был удар Варди на старте, который разбудил иллюзии, что хозяева готовы дать бой. Но всё это — вспышки в бесконечном тоннеле.
Болельщики, не дожидаясь перерыва, начали расходиться. В воздухе повисла апатия, на трибунах — молчание, которое говорит громче любых лозунгов.
Во втором тайме «Ньюкасл» позволил себе расслабиться: Хау убрал ключевых игроков, готовя их к матчу с «МЮ». А ван Нистелрой выпустил Джереми Монга — 15-летнего (вспомните, где вы были в июле 2009-го — тогда родился Джереми) паренька, который вышел на поле без рекламного логотипа на груди и с мечтой в глазах. Он стал вторым самым юным дебютантом в истории АПЛ и — пожалуй — единственным, кто вызывал улыбку у болельщиков «Лестера» в этот вечер.
«Ньюкасл» — по рельсам к Лиге чемпионов
После этой победы «сороки» поднялись на пятое место, обогнали «Сити» и догнали «Челси», имея при этом игру в запасе. Следом — матчи с «МЮ» и «Кристал Пэлас», и в стане Хау пахнет не только весной, но и Европой. Эта команда снова верит — и снова заставляет верить своих болельщиков.
А «Лестер»? «Лисы» стали первым клубом в истории английского футбола, который проиграл восемь домашних матчей подряд без единого гола. Вечная фраза «Foxes never quit» — теперь звучит как горькая ирония.