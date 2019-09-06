ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радамель ФалькаоФалькао и не только. «Галатасарай» собрал очень крепкий состав Жоау ФеликсЧемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул
  • 12:38
    • Карапетян пристыдил Боннучи за его поступок в матче Евро-2020
  • 12:21
    • Андрееску поделилась своими ожиданиями от финала US Open
  • 11:52
    • Роналдиньо стал послом туризма от Бразилии
  • 10:14
    • Мхитарян о переходе в «Рому»: Главную роль сыграла смена тренера
  • 10:01
    • Руководство «Ман Сити» собирается купить индийский клуб
  • 09:53
    • Азар должен дебютировать за «Реал» 14 сентября
  • 09:29
    • «МЮ» предложит Погба новый контракт
    Все новости спорта

    Сможет ли Россия увезти из Шотландии три очка?

    Экспресс дня на 6 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня на 6 сентября
    Антон Миранчук в матче с Бельгией
    Сегодня, 6 сентября, состоятся поединки пятого тура отборочного цикла Евро-2020. В этот день сборную России ожидает непростое выездное противостояние со сборной Шотландии.

    Германия — Нидерланды

    Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

    Германия сыграла только 3 матча и сейчас команда имеет 6-очковый отрыв от голландцев. Немцы провели неплохие поединки. Те же Нидерланды они обыграли со счетом 2:3. После этого в Беларуси сборная выиграла 0:2. В прошлый раз на своем поле «орлы» выиграли со счетом 8:0 у Эстонии.

    Нидерланды провели две встречи и за этот период они набрали лишь 3 балла. Проиграв Германии, голландцы также выиграли у Беларуси 4:0. Чтобы рассчитывать на шансы попасть в зону плей-офф, подопечным Кумана необходимо брать 3 очка.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Германия уверенно обыграла двух предыдущих соперников и продемонстрировала характер на выезде в Голландии. «Оранжевые» постараются поквитаться за домашнее поражение и непременно навяжут борьбу.

    Ставка: Тотал меньше 3 за 1.82.

    Шотландия — Россия

    Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

    Шотландия всего в трех баллах от России, поэтому хозяева явно планируют только победу в этом матче. Гости уже дважды проигрывали на этом турнире — 3:0 от Казахстана и Бельгии. При этом британцы обыгрывали Сан-Марино 0:2 и Кипр 2:1.

    Сборная России находится в зоне плей-офф. Для команды Станислава Черчесова важно не проиграть в этой встрече. А лучше будет выиграть. Тогда у россиян появится шанс увеличить отрыв от ближайших конкурентов. Напомним, что единственное поражение коллективу нанесла Бельгия (3:1). После этого Россия ответила тремя победами над Казахстаном 0:4, Сан-Марино 9:0 и Кипром 1:0.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEИгратьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Голы в матче будут, но в случае забитого, скорее всего, одна из команд начнет играть по счету. Особенно это касается Шотландии. Хозяева начнут с высокого темпа. Они приложат все усилия, чтобы забить.

    Ставка: Шотландия не проиграет за 1.52.

    Сан-Марино — Бельгия

    Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

    Сан-Марино — полноценный андердог в своей группе. Команда вообще не одерживает победы в последнее время — 0 очков за 4 тура. При этом у хозяев вообще не забито ни единого гола. Они проиграли Кипру 5:0, уступили Шотландии 0:2, а также были разгромлены Россией и Казахстаном 9:0 и 4:0 соответственно.

    Бельгия уверенно идет вперед. Она набрала максимальные 12 очков за 4 матча. Примечательно, что «дьяволы» забивали не менее двух мячей каждому из соперников — 3:1 с Россией, 0:2 с Кипром, 3:0 с Шотландией и Казахстаном. Даже при отсутствии Эдена и Торгана Азара команда без проблем возьмет три балла.

    Бельгия должна выиграть с комфортным счетом. Лукаку находится в отличной форме. То же самое можно сказать про Де Брюйне. Так что несколько голов от гостей мы точно увидим.

    Ставка: оба тайма ТБ 1.5 за 1.38.

    Итоговый коэффициент — 3.82. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Сегодня в 19:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Шотландия — Россия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эстония — Белоруссия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Словения — Польша
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Бельгия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Австрия — Латвия
  • Сегодня в 21:45
    •  4.75
  • Прогноз на матч Кипр — Казахстан
  • Сегодня в 21:45
    •  1.51
  • Прогноз на матч Уэльс — Азербайджан
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жоау Феликс
  • Чемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул
    • 22:36 04/09/2019     Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему
  • «Реал» лишен слишком многого для успеха
    • 23:39 02/09/2019     «МЮ» снова не выиграл
  • «Манчестер Юнайтед» ужасно далек от борьбы за титул
    • 03:58 01/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня на 6 сентября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.82
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл?Рассматриваем победителей и проигравших из-за несостоявшегося трансфера бразильца 04/09/2019 в 14:050
  • 09:22
    • Жиру может переехать в MLS
  • 09:16
    • Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Порье
  • 09:07
    • Серена Уильямс вышла в финал US Open
    Погба пока что остается в «МЮ» Футбол Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов летаЧто топ-клубам Европы не удалось минувшим летом? 04/09/2019 в 03:280
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Россия увезти из Шотландии три очка?
  • 3.82
    •
  • 00:57
    • Сборная Черногории обыграла команду Венгрии
  • 00:41
    • Марадона возглавил аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима»
  • 00:30
    • Израиль и Македония сыграли вничью в матче отбора Евро-2020
    Антуан Гризманн Футбол Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынокСамые громкие сделки минувшего лета 03/09/2019 в 20:550
  • 00:11
    • Финляндия взяла верх над Грецией, Босния разгромила Лихтенштейн
  • 23:56
    • Швейцария упустила победу над Ирландией, Дания разгромила Гибралтар
  • 23:42
    • Сборная Испании в меньшинстве удержала победу над Румынией
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие