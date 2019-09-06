Экспресс дня на 6 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 6 сентября, состоятся поединки пятого тура отборочного цикла Евро-2020. В этот день сборную России ожидает непростое выездное противостояние со сборной Шотландии.

Германия — Нидерланды

Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

Германия сыграла только 3 матча и сейчас команда имеет 6-очковый отрыв от голландцев. Немцы провели неплохие поединки. Те же Нидерланды они обыграли со счетом 2:3. После этого в Беларуси сборная выиграла 0:2. В прошлый раз на своем поле «орлы» выиграли со счетом 8:0 у Эстонии.

Нидерланды провели две встречи и за этот период они набрали лишь 3 балла. Проиграв Германии, голландцы также выиграли у Беларуси 4:0. Чтобы рассчитывать на шансы попасть в зону плей-офф, подопечным Кумана необходимо брать 3 очка.

Все прогнозы на Евро-2020

Германия уверенно обыграла двух предыдущих соперников и продемонстрировала характер на выезде в Голландии. «Оранжевые» постараются поквитаться за домашнее поражение и непременно навяжут борьбу.

Ставка: Тотал меньше 3 за 1.82.

Шотландия — Россия

Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

Шотландия всего в трех баллах от России, поэтому хозяева явно планируют только победу в этом матче. Гости уже дважды проигрывали на этом турнире — 3:0 от Казахстана и Бельгии. При этом британцы обыгрывали Сан-Марино 0:2 и Кипр 2:1.

Сборная России находится в зоне плей-офф. Для команды Станислава Черчесова важно не проиграть в этой встрече. А лучше будет выиграть. Тогда у россиян появится шанс увеличить отрыв от ближайших конкурентов. Напомним, что единственное поражение коллективу нанесла Бельгия (3:1). После этого Россия ответила тремя победами над Казахстаном 0:4, Сан-Марино 9:0 и Кипром 1:0.

Голы в матче будут, но в случае забитого, скорее всего, одна из команд начнет играть по счету. Особенно это касается Шотландии. Хозяева начнут с высокого темпа. Они приложат все усилия, чтобы забить.

Ставка: Шотландия не проиграет за 1.52.

Сан-Марино — Бельгия

Футбол. ЧЕ-2020. Квалификация

Сан-Марино — полноценный андердог в своей группе. Команда вообще не одерживает победы в последнее время — 0 очков за 4 тура. При этом у хозяев вообще не забито ни единого гола. Они проиграли Кипру 5:0, уступили Шотландии 0:2, а также были разгромлены Россией и Казахстаном 9:0 и 4:0 соответственно.

Бельгия уверенно идет вперед. Она набрала максимальные 12 очков за 4 матча. Примечательно, что «дьяволы» забивали не менее двух мячей каждому из соперников — 3:1 с Россией, 0:2 с Кипром, 3:0 с Шотландией и Казахстаном. Даже при отсутствии Эдена и Торгана Азара команда без проблем возьмет три балла.

Бельгия должна выиграть с комфортным счетом. Лукаку находится в отличной форме. То же самое можно сказать про Де Брюйне. Так что несколько голов от гостей мы точно увидим.

Ставка: оба тайма ТБ 1.5 за 1.38.

Итоговый коэффициент — 3.82. 0