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    Победит ли «Шахтер» «Марсель»?

    «Марсель» — «Шахтер» Д. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Шахтер» Д
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    «Марсель» — фаворит матча
    Матч «Марсель» — «Шахтер» пройдет 22 февраля в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, начало — 23:00 (мск). Первый матч закончился вничью, кто же выйдет в следующий раунд плей-офф? «Марсель» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 22 Февраля 2024 года
    Марсель
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •  Марсель 23:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Марсель»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера» «Марсель» добился выездной ничьей со счетом 2:2, хотя дважды по ходу игры вел 1:0 и 2:1.

    Теперь для выхода в следующий раунд турнира французскому клубу нужно одержать победу с любым результатом, чему должны помочь домашние трибуны.

    Последние матчи: «Марсель» в прошлом туре чемпионата своей страны на выезде потерпел поражение от «Бреста» (0:1).

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при четырех ничьих и трех поражениях.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: травированы — Верету, Мурильо, Ронжье и Надир, дисквалифицирован — Балерди.

    Состояние команды: Безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах заставила руководство клуба уволить наставника Дженнаро Гаттузо, которого заменил Жан-Луи Гассет.

    Закономерно, что из-за таких результатов команда занимает лишь девятую позицию в таблице Лиги 1 с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков.

    Лидер атак южан Обамеянг с шестью голами делит в списке бомбардиров Лиги Европы первое место с Жоау Педру из «Брайтона».

    «Шахтер»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» на своем поле не сумел выиграть. Более того, лишь в компенсированное время спася от поражения — 2:2.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира украинскому клубу необходимо побеждать, что на выезде при чужих трибунах и новом наставнике соперника будет весьма непросто.

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    • Последние матчи: первый матч против «Марселя» стал для донецкой команды первым официальным в 2024 году.

    В трех последних поединках как официального, так и товарищеского статуса коллектив не проиграл при одной победе и двух ничьих.

    Не сыграют: Марлон и Пузанков — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: «Шахтер» в последних пяти матчах во всех турнирах, включая товарищеские игры, одержал лишь одну победу.

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    Зимняя пауза в официальных матчах явно сказывается на игре «Горняков», которые имели неплохие шансы в первом матче, но в итоге едва не проиграли.

    Поскольку клуб играет в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял третье место в своей группе, Матвиенко и Эгиналдо — его единственные авторы голов в турнире.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Марселя» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Шахтера» было забито больше 2,5 голов.

    • в четырех последних матчах «Шахтера» забивали оба соперника.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.90, победа «Шахтера» — в 4.70.

    Коэффициенты матча Марсель — Шахтёр Д

    1X2Новым игрокам
  • 1.754.004.80Бонус$9500
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    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в трех из четырех последних поединков дончан было забито больше 2,5 голов.

    С учетом того, что хозяев должен встрехнуть приход нового тренера, матч обещает стать результативным.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Шахтера» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80.

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    «Марсель» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. Победит ли «Шахтер» «Марсель»?
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