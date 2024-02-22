«Марсель»
Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера» «Марсель» добился выездной ничьей со счетом 2:2, хотя дважды по ходу игры вел 1:0 и 2:1.
Теперь для выхода в следующий раунд турнира французскому клубу нужно одержать победу с любым результатом, чему должны помочь домашние трибуны.
Последние матчи: «Марсель» в прошлом туре чемпионата своей страны на выезде потерпел поражение от «Бреста» (0:1).
В семи последних поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при четырех ничьих и трех поражениях.
Не сыграют: травированы — Верету, Мурильо, Ронжье и Надир, дисквалифицирован — Балерди.
Состояние команды: Безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах заставила руководство клуба уволить наставника Дженнаро Гаттузо, которого заменил Жан-Луи Гассет.
Закономерно, что из-за таких результатов команда занимает лишь девятую позицию в таблице Лиги 1 с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков.
Лидер атак южан Обамеянг с шестью голами делит в списке бомбардиров Лиги Европы первое место с Жоау Педру из «Брайтона».
«Шахтер»
Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» на своем поле не сумел выиграть. Более того, лишь в компенсированное время спася от поражения — 2:2.
Поэтому для выхода в следующий раунд турнира украинскому клубу необходимо побеждать, что на выезде при чужих трибунах и новом наставнике соперника будет весьма непросто.
Последние матчи: первый матч против «Марселя» стал для донецкой команды первым официальным в 2024 году.
В трех последних поединках как официального, так и товарищеского статуса коллектив не проиграл при одной победе и двух ничьих.
Не сыграют: Марлон и Пузанков — травмированы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: «Шахтер» в последних пяти матчах во всех турнирах, включая товарищеские игры, одержал лишь одну победу.
Зимняя пауза в официальных матчах явно сказывается на игре «Горняков», которые имели неплохие шансы в первом матче, но в итоге едва не проиграли.
Поскольку клуб играет в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял третье место в своей группе, Матвиенко и Эгиналдо — его единственные авторы голов в турнире.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Марселя» было забито меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Шахтера» было забито больше 2,5 голов.
- в четырех последних матчах «Шахтера» забивали оба соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.90, победа «Шахтера» — в 4.70.
Коэффициенты матча Марсель — Шахтёр Д
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 2.05.
Прогноз: в четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в трех из четырех последних поединков дончан было забито больше 2,5 голов.
С учетом того, что хозяев должен встрехнуть приход нового тренера, матч обещает стать результативным.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Шахтера» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80.