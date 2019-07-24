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    Чемпион Норвегии окажет сопротивление БАТЭ

    Экспресс дня 24 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 24 июля
    Защитник «Русенборга» Торе Региниуссен
    В среду, 24 июля, в Лиге чемпионов пройдут первые матчи второго квалификационного раунда.

    БАТЭ — «Русенборг»

    Футбол. Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд

    На старте квалификации Лиги чемпионов БАТЭ пришлось помучиться с польским «Пястом», с которым чемпионы Белоруссии на своем поле сыграли вничью (1:1), а на выезде одержали победу (2:1), забив голы на 82-й и 87-й минутах.

    В то же время «Русенборг» без особых проблем прошел «Линфилд» (2:0 и 4:0), не пропустив ни одного мяча.

    Если говорить о национальных чемпионатах, то БАТЭ на экваторе сезона уступает два балла только брестскому «Динамо», зато имеет игру в запасе. А вот «Русенборг» после 15 сыгранных туров идет лишь шестым.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    БАТЭ пока не может похвастаться наилучшей формой, поэтому, как нам кажется, у норвежцев есть шанс как минимум не проиграть в Борисове.

    Ставка: «Русенборг» не проиграет за 1.55.

    «Марибор» — АИК

    Футбол. Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд

    «Марибор» начал свой путь с двух уверенных побед над исландским «Валуром» (3:0 и 2:0) в первом квалификационном раунде.

    А вот АИКу пришлось несладко в противостоянии с «Араратом», которому он проиграл в гостях 1:2. Впрочем, стоит заметить, что шведы остались в меньшинстве уже на 13-й минуте.

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    На своем поле АИК исправил ситуацию, победив 3:1, и вышел в следующий раунд.

    Чемпион Швеции считается фаворитом противостояния с «Марибором», но в гостях ему вряд ли будет легко, ведь словенцы умеют неплохо обороняться. Исходя из этого, мы бы сыграли на низовом тотале.

    Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.58.

    «Црвена Звезда» — ХИК

    Футбол. Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд

    «Црвена Звезда» — признанный гранд сербского футбола, который уже давно не добивался успехов на евроарене.

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    В Лиге чемпионов белградская команда стартовала с двух непростых матчей против литовской «Судувы». В Литве команды голов не забили (0:0), а в столице Сербии «армейцы» победили 2:1.

    При этом важно учесть, что «Црвена Звезда» быстро забила два мяча, а пропустила уже перед самым финальным свистком, когда играла в меньшинстве.

    ХИК успел пройти «Торсхавн» (3:0 и 2:2), умудрившись пропустить два гола на Фарерских островах.

    Считаем, что «Црвена Звезда» сильнее ХИКа, поэтому на своем поле должна победить с преимуществом в пару мячей.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой -1,5 за 1.85.

    Общий коэффициент — 4.53. 0

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    Экспресс дня 24 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.53
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