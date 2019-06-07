Экспресс дня 7 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В Европе пройдут очередные матчи отборочного турнира на континентальное первенство 2020 года.

Украина — Сербия

Футбол. Квалификация Евро-2020

Сборная Украины возглавляет группу B, набрав четыре очка в двух сыгранных матчах отбора на чемпионат Европы.

Подопечным Андрея Шевченко во многом сопутствовала удача. Сначала они отбивались от атак команды Португалии (0:0), а затем лишь чудом победили Люксембург (2:1), который сам забил в свои ворота на последних минутах встречи.

Все прогнозы на Евро-2020

От сборной Сербии подобного подарка, как нам кажется ждать не стоит. Подопечные Младена Крстаича приедут во Львов мотивированными, поэтому точно не должны проиграть, тем более что у Украины имеются проблемы в атаке.

Ставка: сборная Сербии не проиграет за 1.56.

Северная Македония — Польша

Футбол. Квалификация Евро-2020

Сборная Польши уверенно начала отбор на Евро-2020, обыграв в стартовых турах Австрию (1:0) и Латвию (2:0).

Теперь же команду Ежи Бженчека ждет выезд в гости к Северной Македонии, в активе которой четыре набранных очка.

Македонцы достойно сыграли с Латвией (3:1) и Словенией (1:1), но нужно признать поляки сильнее этих сборных. В распоряжении Ежи Бженчека индивидуально мощные игроки, которые и должны обеспечить очередную победу.

Ставка: победа сборной Польши за 1.93.

Дания — Ирландия

Футбол. Квалификация Евро-2020

Сборная Дании примет команду Ирландии в статусе фаворита матча, хотя, если взглянуть на турнирную таблицу, то можно заметить, что на счету скандинавов одно очко, а на счету «парней в зеленом» — шесть.

Однако переоценивать возможности подопечных Мика Маккарти мы бы не стали. Все-таки победы над Гибралтаром (1:0) и Грузией (1:0) — не самое большое достижение.

Все прогнозы на футбол

Осенью прошлого года датчане и ирландцы встречались между собой в рамках Лиги наций. Тогда обе встречи завершились без голов.

Впрочем, скандинавы явно доминировали, но мяч упорно не шел в ворота Даррена Рэндольфа. Повезет ли им в этот раз? Сложно сказать. Можно лишь предположить, что встреча вряд ли будет результативной.

Ставка: обе команды забьют: нет за 1.62.

Общий коэффициент — 4.87. 0