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    Экспресс дня 7 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 7 июня
    Кристиан Эриксен
    В Европе пройдут очередные матчи отборочного турнира на континентальное первенство 2020 года.

    Украина — Сербия

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Сборная Украины возглавляет группу B, набрав четыре очка в двух сыгранных матчах отбора на чемпионат Европы.

    Подопечным Андрея Шевченко во многом сопутствовала удача. Сначала они отбивались от атак команды Португалии (0:0), а затем лишь чудом победили Люксембург (2:1), который сам забил в свои ворота на последних минутах встречи.

    Все прогнозы на Евро-2020

    От сборной Сербии подобного подарка, как нам кажется ждать не стоит. Подопечные Младена Крстаича приедут во Львов мотивированными, поэтому точно не должны проиграть, тем более что у Украины имеются проблемы в атаке.

    Ставка: сборная Сербии не проиграет за 1.56.

    Северная Македония — Польша

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Сборная Польши уверенно начала отбор на Евро-2020, обыграв в стартовых турах Австрию (1:0) и Латвию (2:0).

    Теперь же команду Ежи Бженчека ждет выезд в гости к Северной Македонии, в активе которой четыре набранных очка.

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    Македонцы достойно сыграли с Латвией (3:1) и Словенией (1:1), но нужно признать поляки сильнее этих сборных. В распоряжении Ежи Бженчека индивидуально мощные игроки, которые и должны обеспечить очередную победу.

    Ставка: победа сборной Польши за 1.93.

    Дания — Ирландия

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Сборная Дании примет команду Ирландии в статусе фаворита матча, хотя, если взглянуть на турнирную таблицу, то можно заметить, что на счету скандинавов одно очко, а на счету «парней в зеленом» — шесть.

    Однако переоценивать возможности подопечных Мика Маккарти мы бы не стали. Все-таки победы над Гибралтаром (1:0) и Грузией (1:0) — не самое большое достижение.

    Все прогнозы на футбол

    Осенью прошлого года датчане и ирландцы встречались между собой в рамках Лиги наций. Тогда обе встречи завершились без голов.

    Впрочем, скандинавы явно доминировали, но мяч упорно не шел в ворота Даррена Рэндольфа. Повезет ли им в этот раз? Сложно сказать. Можно лишь предположить, что встреча вряд ли будет результативной.

    Ставка: обе команды забьют: нет за 1.62.

    Общий коэффициент — 4.87. 0

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    Экспресс дня 7 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.87
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