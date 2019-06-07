Экспресс дня 7 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Украина — Сербия
Футбол. Квалификация Евро-2020
Сборная Украины возглавляет группу B, набрав четыре очка в двух сыгранных матчах отбора на чемпионат Европы.
Подопечным Андрея Шевченко во многом сопутствовала удача. Сначала они отбивались от атак команды Португалии (0:0), а затем лишь чудом победили Люксембург (2:1), который сам забил в свои ворота на последних минутах встречи.
От сборной Сербии подобного подарка, как нам кажется ждать не стоит. Подопечные Младена Крстаича приедут во Львов мотивированными, поэтому точно не должны проиграть, тем более что у Украины имеются проблемы в атаке.
Ставка: сборная Сербии не проиграет за 1.56.
Северная Македония — Польша
Футбол. Квалификация Евро-2020
Сборная Польши уверенно начала отбор на Евро-2020, обыграв в стартовых турах Австрию (1:0) и Латвию (2:0).
Теперь же команду Ежи Бженчека ждет выезд в гости к Северной Македонии, в активе которой четыре набранных очка.
Македонцы достойно сыграли с Латвией (3:1) и Словенией (1:1), но нужно признать поляки сильнее этих сборных. В распоряжении Ежи Бженчека индивидуально мощные игроки, которые и должны обеспечить очередную победу.
Ставка: победа сборной Польши за 1.93.
Дания — Ирландия
Футбол. Квалификация Евро-2020
Сборная Дании примет команду Ирландии в статусе фаворита матча, хотя, если взглянуть на турнирную таблицу, то можно заметить, что на счету скандинавов одно очко, а на счету «парней в зеленом» — шесть.
Однако переоценивать возможности подопечных Мика Маккарти мы бы не стали. Все-таки победы над Гибралтаром (1:0) и Грузией (1:0) — не самое большое достижение.
Осенью прошлого года датчане и ирландцы встречались между собой в рамках Лиги наций. Тогда обе встречи завершились без голов.
Впрочем, скандинавы явно доминировали, но мяч упорно не шел в ворота Даррена Рэндольфа. Повезет ли им в этот раз? Сложно сказать. Можно лишь предположить, что встреча вряд ли будет результативной.
Ставка: обе команды забьют: нет за 1.62.
Общий коэффициент — 4.87. 0