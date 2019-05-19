Экспресс дня 19 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В чемпионате Италии «Милан» на «Сан-Сиро» примет аутсайдера в лице «Фрозиноне». В российском первенстве новоиспеченный чемпион сыграет в Ростове, а в УПЛ «Шахтер» постарается приблизить свое чемпионство.

«Милан» — «Фрозиноне»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

«Россонери» за два тура до финиша чемпионата Италии разместились на шестой строке, имея в своем активе 62 очка и отстают от четвертого места на три пункта.

Миланская команда смогла одержать победы в двух последних играх Серии А. Сперва «Милан» дома нанес поражение «Болоньи» (2:1), а в минувшем туре обыграла «Фиорентину» (1:0) на ее территории.

«Фрозиноне» уже официально распрощался с Серией А. У команды на счету 24 балла и 19-я позиция в турнирной таблице чемпионата Италии.

На данный момент у «Фрозиноне» 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой «канарейки» четыре поединка проиграли и один свели вничью.

Прогнозируем, что «Милан» на своем поле обыграет аутсайдера с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1,5) за 1.53.

«Ростов» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

Ростовский коллектив плотно засел в середине турнирной таблице РПЛ. И уже не претендует ни на еврокубки, ни на понижение в классе.

«Комбайнеры» не знают радости победы в шести последних поединках, завершив три из них вничью и столько же игр проиграв.

«Зенит», который досрочно стал чемпионом России, продолжает исправно пополнять свою копилку набранными баллами.

В минувшем игровом дне «сине-бело-голубые» отпразновали свое чемпионство в Питере, обыграв ЦСКА со счетом 3:1. Этой викторией они продлили серию без поражений до девяти игр кряду.

В поединке команд, которые уже выполнили свои задачи, прогнозируем забитые голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Заря» — «Шахтер»

Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. 29-й тур

Луганчане с 39 очками за пять туров до конца УПЛ делят 4-5 место с «Мариуполем», опережая на девять баллов шестую не еврокубковую строку.

«Заря» в последних двух встречах заработала только один пункт. Сначала она уступила в домашней игре «Мариуполю» (0:1), а в последнем игровом дне расписала мировую с «Динамо» в Киеве (1:1).

Все прогнозы на футбол

«Горнякам» для завоевания очередных золотых медалей в оставшихся пяти матчах нужно будет набрать четыре очка.

После зимнего перерыва донетчане провели десять игр в УПЛ, где добыли девять побед при одной ничьей, пропустив в этих встречах всего лишь один гол.

«Шахтер» удачно играет с «Зарей», зачастую обыгрывая луганчан. Думаем, что и эта встреча принесет победу клубу из Донецка.

Ставка: победа «Шахтера» за 1.30.

Общий коэффициент — 3.87. 0