ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филиппе КоутиньоПять вариантов для «Ливерпуля». Кого «красные» могли бы подписать летом? Сборная РоссииПять из пяти! Россия обыграла Латвию и гарантировала себе плей-офф ХуанфранПримера. «Атлетико» вырвал ничью у «Леванте», «Валенсия» — в Лиге чемпионов, «Жирона» вылетела в Сегунду
  • 08:04
    • «Голден Стэйт» находится в шаге от финала НБА
  • 00:12
    • Гол и ассист Головина принесли «Монако» победу над «Амьеном»
  • 23:57
    • ЧМ-2019: Швеция дожала Швейцарию, Словакия разгромила Великобританию
  • 23:30
    • «Бенфика» стала чемпионом Португалии
  • 20:56
    • «Ман Сити» уничтожил «Уотфорд» в финале Кубка Англии
  • 21:08
    • «Спартак» одержал победу в Самаре
  • 19:58
    • Канада разгромила Германию на ЧМ-2019
    Все новости спорта

    Сможет ли «Милан» подняться в топ-4?

    Экспресс дня 19 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 19 мая
    Дженнаро Гаттузо
    В чемпионате Италии «Милан» на «Сан-Сиро» примет аутсайдера в лице «Фрозиноне». В российском первенстве новоиспеченный чемпион сыграет в Ростове, а в УПЛ «Шахтер» постарается приблизить свое чемпионство.

    «Милан» — «Фрозиноне»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    «Россонери» за два тура до финиша чемпионата Италии разместились на шестой строке, имея в своем активе 62 очка и отстают от четвертого места на три пункта.

    Миланская команда смогла одержать победы в двух последних играх Серии А. Сперва «Милан» дома нанес поражение «Болоньи» (2:1), а в минувшем туре обыграла «Фиорентину» (1:0) на ее территории.

    «Фрозиноне» уже официально распрощался с Серией А. У команды на счету 24 балла и 19-я позиция в турнирной таблице чемпионата Италии.

    На данный момент у «Фрозиноне» 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой «канарейки» четыре поединка проиграли и один свели вничью.

  • Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущерб
  • Андреа Аньелли хочет больше денег, но не все поддерживают его идеи
  • 17/05/2019

    • Прогнозируем, что «Милан» на своем поле обыграет аутсайдера с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Милана» с форой (-1,5) за 1.53.

    «Ростов» — «Зенит»

    Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

    Ростовский коллектив плотно засел в середине турнирной таблице РПЛ. И уже не претендует ни на еврокубки, ни на понижение в классе.

    «Комбайнеры» не знают радости победы в шести последних поединках, завершив три из них вничью и столько же игр проиграв.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    «Зенит», который досрочно стал чемпионом России, продолжает исправно пополнять свою копилку набранными баллами.

    В минувшем игровом дне «сине-бело-голубые» отпразновали свое чемпионство в Питере, обыграв ЦСКА со счетом 3:1. Этой викторией они продлили серию без поражений до девяти игр кряду.

    В поединке команд, которые уже выполнили свои задачи, прогнозируем забитые голы в обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

    «Заря» — «Шахтер»

    Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. 29-й тур

    Луганчане с 39 очками за пять туров до конца УПЛ делят 4-5 место с «Мариуполем», опережая на девять баллов шестую не еврокубковую строку.

    «Заря» в последних двух встречах заработала только один пункт. Сначала она уступила в домашней игре «Мариуполю» (0:1), а в последнем игровом дне расписала мировую с «Динамо» в Киеве (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Горнякам» для завоевания очередных золотых медалей в оставшихся пяти матчах нужно будет набрать четыре очка.

    После зимнего перерыва донетчане провели десять игр в УПЛ, где добыли девять побед при одной ничьей, пропустив в этих встречах всего лишь один гол.

    «Шахтер» удачно играет с «Зарей», зачастую обыгрывая луганчан. Думаем, что и эта встреча принесет победу клубу из Донецка.

    Ставка: победа «Шахтера» за 1.30.

    Общий коэффициент — 3.87. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Нижний Новгород
  • Сегодня в 10:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Сегодня в 11:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Енисей — Динамо
  • Сегодня в 14:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Парма — Фиорентина
  • Сегодня в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Краснодар
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Германия — США
  • Сегодня в 17:15
    •  6.00
  • Прогноз на матч Эйбар — Барселона
  • Сегодня в 17:15
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Милан — Фрозиноне
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швейцария — Россия
  • Сегодня в 21:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Франция — Финляндия
  • Сегодня в 21:15
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Сегодня в 21:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Сегодня в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная России
  • Пять из пяти! Россия обыграла Латвию и гарантировала себе плей-офф
    • Вчера в 15:39     Серхио Агуэро
  • Непредсказуемая АПЛ. Первые прогнозы на следующий сезон
    • 13:28 14/05/2019     «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» разыграют трофей ЛЧ этого сезона
  • Силу АПЛ не стоит преувеличивать
    • 06:35 15/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 19 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.87
    Тоже интересно
    Виктор Гончаренко Футбол РПЛ. «Уфа» осталась в зоне стыковых матчей, ЦСКА и «Спартак» одержали победыОбзор матчей 29-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:120
  • 08:19
    • Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил чемпионский титул
  • 08:51
    • Назван главный кандидат на пост нового тренера «Ювентуса»
  • 08:35
    • Мбаппе побил рекорд в чемпионате Франции
    Нико Ковач Футбол Даже титул не дает гарантий. Будущее Ковача в «Баварии» остается под вопросомЗаключительный тур в Бундеслиге будет очень интригующим Вчера в 14:310
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Милан» подняться в топ-4?
  • 3.87
    •
  • 00:55
    • «Витесс» Слуцкого проиграл первый матч плей-офф за Лигу Европы
  • 00:43
    • Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Дижон»
  • 23:43
    • «Рома» не смогла обыграть «Сассуоло»
    Андреа Аньелли Футбол Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущербАндреа Аньелли хочет больше денег, но не все поддерживают его идеи 17/05/2019 в 22:290
  • 19:19
    • «Валенсия» обыграла «Вальядолид» и вышла в Лигу чемпионов
  • 18:51
    • Надаль взял реванш у Циципаса
  • 18:35
    • «Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие