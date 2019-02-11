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    Экспресс дня. Визит «Витязя» в Сочи, СКА попытается прервать серию поражений

    Прогнозы и ставки на хоккей 11 февраля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на хоккей 11 февраля
    СКА проиграл два матча подряд
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    «Сочи» — «Витязь»

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    В прошлой игре «Сочи» на выезде уступил «Спартаку» (1:3), проиграв третий матч подряд и 11-й из последних 14-ти. Лишь плохие результаты соперников позволяют команде удерживать последнее в зоне плей-офф Запада 8-е место, опережая на два очка «Динамо Рига».

    «Сочи» по всем показателям статистики находится ниже среднего, но чуть больше акцентируется на атаке — в среднем 2,32 заброшенные шайбы за матч и 17,7% реализации большинства.

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    В прошлой встрече «Витязь» дома неожиданно уступил «Амуру» (0:4), проиграв второй матч подряд, и третий из последних четырех. «Витязь» занимает седьмое место на Западе, опережая на четыре очка «Сочи» и на четыре отставая от «Спартака».

    По игре в большинстве «Витязь» входит в десятку сильнейших команд КХЛ — 19,7% реализации. Однако остальные показатели, включая заброшенные и пропущенные шайбы — ниже среднего.

    Все три предыдущие очные встречи завершились победами «Витязя» (3:2 и 3:1 дома, 3:2 по буллитам на выезде). Ожидаем, что и в этот раз гости будут ближе к успеху.

    Ставка: победа «Витязя» с форой 0 за 2.25.

    «Автомобилист» — «Торпедо»

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    В прошлом матче «Автомобилист» дома уступил «Металлургу» (2:3), но в целом в последних десяти играх у команды семь побед, и она уверенно лидирует на Востоке, опережая на восемь очков «Барыс».

    «Автомобилист» — абсолютный лидер КХЛ по реализации большинства (28,6%). По заброшенным/пропущенным шайба клуб из Екатеринбурга также входит в топ-5, и лишь меньшинство чуть слабее — 81,9% надежности (10-й показатель).

    В прошлом матче «Торпедо» на везде было разбито «Ак Барсом» (1:5), проиграв восьмой матч из последних десяти. Команда из Нижнего Новгорода пребывает в явном кризисе, но все еще сохраняет седьмое место на Востоке, опережая на три очка «Трактор».

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    Если бы речь шла только об атаке, «Торпедо» было бы в лидерах КХЛ — в среднем 2,81 заброшенная шайба за матч и 8-й показатель. Но у нижегородцев вторая худшая оборона в Лиге, и спецбригады ниже среднего.

    Как ни странно, но два из трех матчей в сезоне выиграло «Торпедо» — (3:1 на выезде и 3:2 дома), и лишь раз «Автомобилист» оказался сильнее в Нижнем Новгороде (5:1). Тем не менее, рекомендуем поставить на результативность.

    Ставка: тотал матча больше 4,5 шайбы за 1.72.

    СКА — «Северсталь»

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    В прошлом матче СКА снова проиграл на выезде и снова всухую — на этот раз «Авангарду» (0:2), а до этого было поражение от «Сибири» (0:1). В итоге армейцы Питера снова уступили лидерство в КХЛ главным соперникам из ЦСКА, отставая от москвичей на три очка.

    СКА — лидер КХЛ как по местам в таблице, так и по результатам статистики. Абсолютно лучшая в Лиге атака (в среднем 3,34 заброшенные шайбы за матч), вторая по надежности оборона и второе сильнейшее меньшинство. Только большинство чуть слабее — 23,4% реализации и 5-й показатель.

    В прошлом игре «Северсталь» дома разгромила «Амур» (5:0), но это лишь вторая победа череповчан в последних шести играх. «Северсталь» недавно выдала длительную серию побед, но все равно отстает от зоны плей-офф Запада на 12 очков, занимая 10-е место.

    Статистические показатели «Северстали» весьма плачевные, но особенно плохо команда играет в спецбригадах — абсолютно худшее большинство (11,1% реализации) и второе худшее меньшинство (74,4% надежности).

    СКА выиграл все три матча в сезоне (6:1 и 5:0 на выезде, а также 2:0 дома), и сомнений в победе армейцев в этот раз тоже нет.

    Cтавка: победа СКА с форой -2 шайбы за 1.51.

    Общий коэффициент — 5.84. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.84.
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