Прогнозы и ставки на футбол 20 января

«Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Сыграв в минувшем туре вничью на выезде с «Кардиффом» (0:0), «терьеры» прервали свою проигрышную серию, которая на тот момент состояла из девяти матчей.

С 11 очкам «Хаддерсфилд» замыкает турнирную таблицу АПЛ. До спасительной 17-й строки им не хватает 10 баллов.

«Горожане» перед 23 туров Премьер-лиги расположились на второй позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 53 пункта, что на семь меньше, чем у первого «Ливерпуля».

С учетом всех турниров у «МанСити» 5-матчевая выигрышная серия. При этом, в последних трех играх они смогли сохранить свои ворота на замке.

Прогнозируем, что «Сити» крупно обыграет безнадежного аутсайдера.

Ставка: победа «МанСити» с форой (-2) за 1.74.

«Фулхэм» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

В 22 матчах Премьер-лиги «дачники» смогли заработать только 14 очков. И с таким количеством баллов они находятся в зоне вылета, на 19 месте.

Последние три поединка «Фулхэм» проиграл, уступив в двух играх чемпионата и в одной кубковой встрече.

«Шпоры», проиграв в минувшем туре Премьер-лиги на своем поле «МЮ» со счетом 0:1, прервали свою победную серию, состоящую на тот момент из трех игр.

После 22 матчей в английском первенстве «Тоттенхэм» находится на третьей позиции в турнирной таблице, опережая четвертый «Челси» на один пункт.

В лондонском дерби мы прогнозируем победу «Тоттенхэма».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.71.

«Барселона» — «Леганес»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

За последние 12 поединков во всех турнирах каталонцы проиграли только один раз, уступив на выезде в первой игре Кубка Короля «Леванте» (1:2). Но в ответной игре «Барса» взяла реванш (3:0) и вышла в следующую стадию турнира.

Непосредственно в Примере «сине-гранатовые» выиграли последние шесть встреч. С 43 баллами «Барселона» возлавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая второй «Атлетико» на два пункта.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Леганес» одержал минимальные победы (1:0) в последних своих играх. Одна из них пришлась на чемпионат с «Уэской», а вторая на ответный матч Кубка с «Реалом». Но эта победа не позволила «огурцам» пройти дальше, ведь первую встречу они проиграли со счетом 0:3.

Перед 20 туром Примеры «Леганес» идет на 13 месте, опережая зону вылета всего лишь на три балла.

«Барса» не должна испытать проблем в игре с предстоящим противником и, скорее всего, обыграет его с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.82.

Общий коэффициент — 5.41. 0