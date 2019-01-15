«МанСити» подобрался к «Ливерпулю». «Горожане» без проблем остановили «волков»

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон», игравший вдесятером, благодаря дублю Габриэла Жезуса, за счет чего сократил отставание от лидирующего в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуля» до четырех очков.

«Горожанам» не удалось повторить недавних голевых подвигов, когда они забили 16 мячей в ворота «Ротерхэма» и «Бертона», и все же результат не поддавался сомнению, несмотря на относительно скромную разницу в счете, пишет корреспондент BBC Крис Беван.

Жезус открыл счет уже через десять минут после стартового свистка, когда замкнул передачу с левого фланга от Лероя Сане.

Трудная задача для «волков» стала еще сложнее, когда через девять минут Вилли Боли получил прямую красную карточку за опасный прыжок в ноги Бернарду Силве.

Поначалу «Сити» не удавалось воспользоваться численным преимущество. В какой-то момент болельщики хозяев даже испугались, ведь Диогу Жота едва не замкнул опаснейший прострел от Хонни.

Этот эпизод окончательно разбудил «горожан», и через мгновение они упрочили свое преимущество.

Райан Беннетт в своей штрафной площади завалил на газон Рахима Стерлинга, а Жезус реализовал пенальти, который позволил ему довести общее количество голов в последних трех матчах до семи. Подопечные Пепа Гвардиолы получили полный контроль перед перерывом.

Единственный вопрос, оставшийся после первого тайма, заключался в том, сколько еще голов забьет «Сити». Команда Пепа Гвардиолы забила пять голов во втором тайме в матче Кубка лиги против «Бертона» и четыре гола в матче Кубка Англии против «Ротерхэма». В этот раз пришлось довольствоваться одним.

Вышедший на замену Кевин де Брейне выполнил подачу в штрафную, а Конор Коди не смог ничего сделать, кроме как срезать мяч в свои ворота, подытожив неудачную для гостей ночь.

Не дотянули до рекорда

«Горожане» хотели забить как можно больше голов, но им все же не хватило одного точного удара, чтобы достичь отметки в 100 забитых мячей во всех турнирах за сезон.

Они упустили возможность повторить свой же рекорд сезона 2013/14, когда они достигли этого показателя быстрее любой другой команды Премьер-лиги в истории. Пожалуй, это было главное разочарование для хозяев.

В Премьер-лиге «Манчестер Сити» забил наибольшее количество голов — 59. Это еще один сигнал «Ливерпулю», оповещающий о том, что чемпионская гонка еще не завершена.

Во вторник, 15 января, исполнился ровно месяц с тех пор, как «горожане» в последний раз лидировали в турнирной таблице. Кроме того, для «Ливерпуля» это уже 75-й день на первой позиции, тогда как у «Манчестер Сити» таких дней было 74.

Впрочем, учитывая невероятную атакующую мощь подопечных Гвардиолы, мы можем сделать вывод, что они способны оказывать сильное давление на лидеров.

«Волки» вынужденно сдерживали соперника

«Манчестер Сити» впервые в нынешнем сезоне потерял очки в августе, когда на стадионе «Молине» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1. Последующими результатами в матчах с «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» команда Нуну Эспириту Санту показала, что это не было случайностью.

Однако минувшей ночью «волки» все же не смогли навязать борьбу «Сити», особенно после того, как Боли получил красную карточку, после чего гости лишь изредка пытались получить контроль над мячом.

Если действующие чемпионы сделали 870 передач, то «волки» — лишь 271, большинство из которых на своей половине поля.

Безобидный удар головой от Боли на 4-й минуте стал единственным ударом в створ от «волков» за 90 минут. В штрафной площади соперника они лишь пять раз коснулись мяча.

«Вулверхэмптон» продолжал усердно работать, но было ясно, что это лишь вынужденное сдерживание соперника. «Волкам» придется еще немного подождать, чтобы заработать первые очки в 2019 году.

Игрок матча — Габриэл Жезус

Его семья вернулась в Бразилию, но 21-летний футболист продолжает свою результативную серию. Форвард был полон энергии и движения, даже после неприятного столкновения со штангой, которое случилось между его голами. В нынешнем сезоне на его счету 15 мячей во всех турнирах.

«Было сложно, даже с численным перевесом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола: «Они глубоко играли в защите всей командой, так что было сложно, даже с численным преимуществом. Нам стоило играть агрессивнее, чтобы доставить мяч в чужую штрафную. Кевин вышел на замену и сделал это десять раз. Именно так мы должны играть в подобной ситуации. Если все будем делать только через пас, станет еще труднее».

По поводу игровой формы Жезуса: «Нападающему всегда важно забивать голы. В моменте с первым голом был невероятный пас от Эмерика Ляпорта и забег от Лероя».

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эспириту Санту: «Не только красная карточка изменила игру, но и то, как мы зевали длинные передачи. Удаление просто усложнило нам задачу. Вы же знаете, как трудно их остановить. Нужно было избегать определенных ситуаций. И все же у них прошла передача на 30 метров, так что нам нужно совершенствоваться. Когда я готовил план игры, то не рассчитывал, что у нас будет на одного игрока меньше. Вы всегда должны оставаться в игре и работать до конца, и мои ребята это сделали, поэтому мы должны смотреть в будущее. Наш следующий фокус — на домашнем матче».

Понедельник стал тяжелым для «волков» — статистика

— «Манчестер Сити» проиграл лишь одну из последних 15 игр в Премьер-лиге на «Этихаде» (13 побед, 1 ничья, 1 поражение). Это случилось в декабре в матче с «Кристал Пэлас» (2:3).

— «Вулверхэмптон» проиграл восемь из девяти последних матчей против топ-клубов, сыгранных в понедельник (1 победа), включая четыре такие встречи в Премьер-лиге.

— «Манчестер Сити» непобедим в последних 35 матчах Премьер-лиги на «Этихаде» против команд, вышедших из Чемпионшипа (31 победы, 4 ничьи). Последнее поражение датируется февралем 2007 года, когда «горожане» играли с «Редингом» (0:2).

— «Манчестер Сити» не проиграл ни одной из 20 игр Премьер-лиги, в которых забивал Габриэл Жезус (19 побед, 1 ничья), выиграв последние 17.

— Габриэл Жезус забил 12 голов в восьми последних матчах за «Манчестер Сити» на «Этихаде» во всех турнирах.

— Со старта прошлого сезона Лерой Сане выполнил 23 результативные передачи в Премьер-лиге — на пять больше, чем любой другой игрок.

— Давид Сильва провел 267-й матч в Премьер-лиге за «Манчестер Сити». Он опередил Джо Харта (266), став лидером клуба по этому показателю.

— Вилли Боли стал первым игроком «волков», получившим красную карточку в Премьер-лиге с апреля 2012 года, когда в игре с «Арсеналом» был удален Себастьян Бассонг.

— «Вулверхэмптон» не нанес ни одного удара в створ ворот в матче Премьер-лиги впервые с мая 2012 года, когда играл с «Эвертоном».

Что дальше?

«Вулверхэмптон» дома сыграет с «Лестером» в субботу, 19 января. «Манчестер Сити» на следующий день отправится в гости к «Хаддерсфилд Таун», для которого это будет первая игра без Давида Вагнера на посту главного тренера. 0