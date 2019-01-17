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    Экспресс дня. Пробьется ли «Барса» в 1/4 финала Кубка Короля?

    Прогнозы и ставки на футбол 17 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 17 января
    «Леванте» — «Барселона»
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    «Барселона» — «Леванте»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Второй матч

    Каталонцы проиграли в первом поединке этих команд со счетом 1:2, сумев забить свой гол только на 85-й минуте игры с пенальти.

    После этого поединка «сине-гранатовые» благодаря дублю Суареса разгромила на своем поле «Эйбар» (3:0) в 19-м туре Примеры.

    Клуб из Валенсии в 2019 году провел три игры — одну в Кубке и две в чемпионате. Помимо победы над «Барсой», левантийцы сыграли вничью и проиграли в Примере.

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  • 14/01/2019

    • В первой игре года «Леванте» на своей территории расписал мировую с «Жироной» (2:2), а накануне проиграл в Мадриде «Атлетико» (0:1).

    Прогнозируем, что «Барса» одержит победу с нужным результатом и пробьется в 1/4 финала.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.45.

    «Реал Сосьедад» — «Бетис»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Второй матч

    Первый поединок этих команд, который прошел в Севилье, завершился безголевой ничьей.

    Сан-себастьянцы в этом году кроме этой ничьей в Кубке, также одержали две игры в чемпионате страны. Сенсационно обыграли «Реал» в Мадриде со счетом 2:0 и одолели в родных стенах «Эспаньол» (3:2).

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    В отличии от своего предстоящего соперника, «бетикос» в 2019 году победить не может. Помимо ничьи в Кубке Короля, «Бетис» уступил в двух встречах Примеры.

    Сначала «зелено-белые» проиграли «Уэски» (1:2) в гостях, а накануне с таким же результатом на своей территории оказались слабее мадридского «Реала».

    «Сосьедад» в последнее время набрал неплохой ход, а его противник сдал свои позиции. Предлагаем поставить на проход сан-себастьянцев.

    Ставка: проход «Реал Сосьедада» за 2.02.

    «Эспаньол» — «Вильярреал»

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Второй матч

    В первой кубковой встрече оппонентов была зафиксирована результативная ничья — 2:2. «Желтая субмарина» уступала по ходу матча в два мяча, но в концовке поединка смогла забить два гола.

    В матчах Ла Лиги «попугаи» в 2019 году обыграли дома «Леганес» со счетом 1:0 и проиграли «Реал Сосьедаду» (2:3) в гостях в последнем туре чемпионата.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Проиграв в последнем матче Примеры «Хетафе» (1:2) на своей арене, «Вильярреал» т.о. прервал свою ничейную серию, которая насчитывала на тот момент четыре игры.

    Три матча в этой ничейной серии закончились с одинаковым результатом 2:2.

    Зачастую поединки с участием этих команд приносят забитые мячи. Думаем, что и эта встреча не станет исключением.

    Ставка: обе забьют за 1.71.

    Общий коэффициент — 5.00. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00.
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