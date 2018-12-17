Прогноз и ставки на футбол и хоккей 17 декабря

«Алавес» — «Атлетик»

Футбол. Примера. 16-й тур

«Алавес» подходит к очередному матчу чемпионата Испании с серией негативных результатов. Подопечные Абелардо в предыдущий раз побеждали еще 11 ноября, после чего трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

При этом «Алавес» вылетел из Кубка Испании, уступив в ответном матче 1/16 финала «Жироне» (1:2 при 2:2 в первой игре).

В Примере в последних трех матчах «сине-белые» уступили «Леганесу» (0:1) не удержали преимущество в матче с «Севильей» (1:1), а в пятнадцатом туре были разгромлены «Атлетико» (0:3).

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Неудивительно, что в турнирной таблице чемпионата Испании «Алавес» уже выпал из зоны Лиги чемпионов — команда, набрав 24 очка, идет шестой.

«Атлетик» текущий чемпионат Испании пока проваливает — в минувшем туре баски одержали лишь вторую победу в лиге, минимально одолев «Жирону» — 1:0.

В начале декабря руководство «Атлетика» уволило Эдуардо Бериццо, а на смену ему пришел Гаиска Гаритано, который пока исполняет обязанности главного тренера. Пока у него все получается — две победы в двух матчах (еще одна была добыта в Кубке Испании — 4:0 над «Уэской»).

Гаритано предстоит вытаскивать команду из зоны вылета. На данный момент «Атлетик», набрав 14 очков, занимает восемнадцатое место в таблице.

«Атлетик» начал понемногу набирать ход и должен дать бой «Алавесу», который наоборот в последнее время забуксовал.

Ставка: «Атлетик» не проиграет за 1.45.

«Аталанта» — «Лацио»

Футбол. Серия А. 16-й тур

«Аталанта» перед 15-м туром итальянского чемпионата занимает седьмую позицию в турнирной таблице. Коллектив набрал в этих поединках 21 очко, и отстает от шестой еврокубковой строки на один балл.

До 13-го тура у команды была серия из четырех побед. Поочередно были повержены «Кьево» (5:1) в гостях, «Парма» (3:0) на выезде и «Болонья» (2:1) на ее арене.

Ярким завершением серии стал разгром «Интера» в родных стенах — 4:1, но с хорошей формой 25 ноября покончил «Эмполи» — 2:3. Затем подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли дома «Наполи» (1:2), но исправились в прошлом туре, победив на выезде «Удинезе» (3:1).

После четырех подряд побед в сентябре «Лацио» проиграл «Роме» в римском дерби (1:3). И только команда начала снова выходить на победную стезю (виктории над «Фиорентиной» и «Пармой») как снова крупно «сгорела» — в этот раз «Интеру» (0:3).

Затем последовали победы над СПАЛом (4:1) и «Марселем» (2:1), которые до сих пор остаются последними для клуба. На сегодня «бьянкочелести» не могут выиграть уже в шести поединках во всех турнирах. В Серии А римляне идут пятыми, отставая от четвертой строчки на один пункт.

Ставка: победа «Аталанты» с учетом форы 0 за 1.61.

«Ак Барс» — «Автомобилист»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде обыграл рижское «Динамо» (3:1), одержав свою вторую победу подряд и 10-ю в последних десяти матчах. На данный момент казанцы занимают третье место в Восточной конференции, и отстают от «Автомобилиста» на четыре очка. «Авангард» отстает от казанцев на шесть, но опережает их за счет лидирующей позиции в своем дивизионе.

По игре в равных составах и в целом «Ак Барс» входит в топ-10 команд КХЛ, забрасывая в среднем 2,74 шайбы за матч и пропуская 2,10 шайб за матч. Но спецбригады нуждаются в усилении, и особенно игра в большинстве — одна из худших в Лиге с реализацией в 14% (21-е место).

В прошлом матче «Автомобилист» дома разобрался со «Спартаком» (4:1), одержав свою четвертую победу подряд, и практически выбравшись из кризиса — до этого команда из Екатеринбурга проиграла четыре матча из пяти. На данный момент с 63 очками «Автомобилист» лидирует в турнирной таблице Востока.

Ранее «Автомобилист» был одной из лучших команд КХЛ по всем показателям без исключения, но в последнее время надежность их игры в меньшинстве рухнула до 79,1%, что является лишь 16-м показателем в Лиге. Впрочем, по игре в большинстве команда абсолютно лучшая (32% реализации), а по результативности атаки и надежности обороны 2-я и 3-я соответственно.

Обе команды идут на хорошем ходу, но казанцы играют дома и у них поменьше проблем с травмированными.

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.79.

Общий коэффициент — 4.17. 0