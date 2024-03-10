Кевин Холлэнд
Турнирное положение: Холлэнд на протяжении всей своей карьеры выступал в средней и полусредней весовых категориях в UFC. Сейчас он сосредоточил внимание на выступлениях в дивизионе до 77,1 кг, где занимает 13-ю строчку в рейтинге.
Последние бои: Кевин один из самых нестабильных бойцов ростера. На его счету 3 победы и 3 поражения за последние 6 поединков. В предыдущей встрече американец уступил раздельным решением судей Джеку Маддалене.
Состояние бойца: Выступать в полусреднем весе Холлэнду гораздо комфортнее, чем в более высокой категории. Но поражения от Маддалены и ветерана Томпсона говорят о том, что до топ-10 он точно не дотягивает. Кевин слишком много ударов пропускает в стойке. Он неплох в борьбе, но не каждого соперника ему удается повалить на землю.
Майкл Пейдж
Турнирное положение: Майкл Пейдж провел большую часть своей карьеры в Bellator, где доходил до статуса претендента на титул. Данный поединок станет для «Венома» первым в UFC.
Последние бои: В предыдущем своем поединке Майкл удосрочил за 30 секунд Гоити Ямаучи. За 5 последних боев у «Венома» одно поражение и 4 победы. Причем проигрывал Пейдж только Логану Сторли, который недавно дрался в Bellator за титул.
Состояние бойца: Бойцовский класс Майкла очень высок. Пейдж жесткий ударник, который может финишировать оппонента в самой нестандартной ситуации.
Невероятная пластичность и подвижность придали «Веному» собственный стиль, к которому сложно приспособиться. Главная проблема англичанина — это возраст в 36 лет.
Статистика для ставок
- 5 из шести предыдущих боев с участием Холлэнда закончились досрочно
- Пейдж выиграл 4 из пяти последних боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке, по мнению букмекеров, небольшим фаворитом является Кевин Холлэнд. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75. На победу Майкла Пейджа предлагают сделать ставку за 2.13.
Прогноз: Холлэнд очень нестабильный боец, а стилистически он максимально подходит для дебюта Пейджа. Англичанин однозначно превосходит грядущего оппонента в ударной технике. У Кевина преимущество в возрасте 5 лет, но его бойцовский класс ниже. Да и опыт поражений в противостояниях с возрастными соперниками у него есть. Ранее Холлэнд не смог справиться с 40-летним Стивеном Томпсоном.
- 3.65Джошуа — Нганну: прогноз и ставка
- 2.36Бернс — Маддалена: прогноз и ставка
- NaNБлэйдс — Алмейда: прогноз и ставка
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Ставка: Победа Майкла Пейджа за 2.13.