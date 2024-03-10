В рамках турнира UFC 299 10 марта пройдет поединок Кевин Холлэнда и Майкла Пейджа в полусреднем весе. Начало — 06:15 (мск). Холлэнд — Пейдж: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кевин Холлэнд

Турнирное положение: Холлэнд на протяжении всей своей карьеры выступал в средней и полусредней весовых категориях в UFC. Сейчас он сосредоточил внимание на выступлениях в дивизионе до 77,1 кг, где занимает 13-ю строчку в рейтинге.

Последние бои: Кевин один из самых нестабильных бойцов ростера. На его счету 3 победы и 3 поражения за последние 6 поединков. В предыдущей встрече американец уступил раздельным решением судей Джеку Маддалене.

Состояние бойца: Выступать в полусреднем весе Холлэнду гораздо комфортнее, чем в более высокой категории. Но поражения от Маддалены и ветерана Томпсона говорят о том, что до топ-10 он точно не дотягивает. Кевин слишком много ударов пропускает в стойке. Он неплох в борьбе, но не каждого соперника ему удается повалить на землю.

Майкл Пейдж

Турнирное положение: Майкл Пейдж провел большую часть своей карьеры в Bellator, где доходил до статуса претендента на титул. Данный поединок станет для «Венома» первым в UFC.

Последние бои: В предыдущем своем поединке Майкл удосрочил за 30 секунд Гоити Ямаучи. За 5 последних боев у «Венома» одно поражение и 4 победы. Причем проигрывал Пейдж только Логану Сторли, который недавно дрался в Bellator за титул.

Состояние бойца: Бойцовский класс Майкла очень высок. Пейдж жесткий ударник, который может финишировать оппонента в самой нестандартной ситуации.

Невероятная пластичность и подвижность придали «Веному» собственный стиль, к которому сложно приспособиться. Главная проблема англичанина — это возраст в 36 лет.

Статистика для ставок

5 из шести предыдущих боев с участием Холлэнда закончились досрочно

Пейдж выиграл 4 из пяти последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке, по мнению букмекеров, небольшим фаворитом является Кевин Холлэнд. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75. На победу Майкла Пейджа предлагают сделать ставку за 2.13.

Прогноз: Холлэнд очень нестабильный боец, а стилистически он максимально подходит для дебюта Пейджа. Англичанин однозначно превосходит грядущего оппонента в ударной технике. У Кевина преимущество в возрасте 5 лет, но его бойцовский класс ниже. Да и опыт поражений в противостояниях с возрастными соперниками у него есть. Ранее Холлэнд не смог справиться с 40-летним Стивеном Томпсоном.

Ставка: Победа Майкла Пейджа за 2.13.