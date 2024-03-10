В рамках турнира UFC 299 10 марта пройдет титульный поединок Шона О’Мэлли и Марлона Веры в легчайшем весе. Начало — 08:15 (мск). О’Мэлли — Вера: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шон О’Мэлли

Турнирное положение: Шон является действующим чемпионом промоушена в легчайшей весовой категории. «Сахарок» только недавно завоевал титул и для него это будет первая защита пояса.

Последние бои: В предыдущем поединке О’Мэлли отобрал титул у доминирующего чемпиона Алджамейна Стерлинга, нокаутировав его во втором раунде. До него американец раздельным решением судей выиграл у Петра Яна. Сейчас победная серия Шона составляет 5 боев кряду.

Состояние бойца: Обладатель титула плавно подбирается к своему пику. Его можно охарактеризовать, как классического ударника, испытывающего проблемы в борьбе. О’Мэлли обладает невероятно сильным ударом, 11 из 17-ти его побед в карьере были достигнуты нокаутами. Но тейкдауны действующий чемпион пропускает даже от посредственных борцов, и это его главная проблема.

Марлон Вера

Турнирное положение: Вера располагается на пятой строчке в рейтинге легчайшего дивизиона. Для эквадорского бойца это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.

Последние бои: К противостоянию с Шоном О’Мэлли «Чито» подходит после победы единогласным решением судей над Педро Муньозом. Всего в активе Веры 4 победы и одно поражение в пяти последних боях. Единственный, кому он проиграл, это Кори Сэндхаген, нынешний третий номер рейтинга.

Состояние бойца: До определенного момента Вера считался теневой угрозой для всего дивизиона, но бой с Сэндхагеном показал, что у «Чито» есть проблемы.

В стойке Марлон вряд ли что-то сможет противопоставить Шону и главное его оружие это борьба.

Статистика для ставок

О’Мэлли выиграл 5 предыдущих поединках кряду

4 из пяти предыдущих боев Шон О’Мэлли выиграл нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, Шон О’Мэлли является фаворитом в грядущем противостоянии. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, тогда как на успех Веры предлагают сделать ставку за 3.35.

Прогноз: Текущая форма действующего чемпиона гораздо лучше, чем у Марлона Веры. Эквадорец в последнем бою побил посредственного Педро Муньоза. У Шона 2 победы кряду над экс-чемпионами. У него есть преимущество в габаритах, размахе рук и ударной мощи. Вера точно не устоит под таким прессингом и упадет в нокаут.

Ставка: Победа Шона О’Мэлли нокаутом за 3.70.