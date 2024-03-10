В рамках турнира UFC 299 10 марта пройдет поединок Петра Яна и Сонга Ядонга в легчайшем весе. Начало — 07:15 (мск). Ян — Ядонг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Петр Ян

Турнирное положение: Петр Ян бывший чемпион легчайшего дивизиона. Несмотря на некоторый спад, россиянин не выпал из первой пятерки рейтинга. Ян располагается на четвертой позиции в этой весовой категории.

Последние бои: Россиянин одержал только одну победу за 5 последних поединков. Он выиграл единогласным решением судей у Кори Сэндхагена в битве за временный титул. Но нельзя сказать, что остальные поражения были заслуженными. По делу Ян проиграл только последний поединок по очкам Мерабу Двалишвили.

Состояние бойца: В плане навыков Петр до сих пор один из лучших бойцов этой категории и здесь, скорее, встает вопрос психологии. Череда судейских скандалов выбила Яна из колеи. Но что касается навыков, то «Беспощадный» по-прежнему жесткий, быстрый и невероятно стойкий боец.

Сонг Ядонг

Турнирное положение: Сонг Ядонг располагается на седьмой строчке в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. Пока что от статуса претендента на титул китайский боец далек.

Последние бои: Ядонг за последние 5 боев одержал 4 победы и потерпел одно поражение от Кори Сэндхагена, которого ранее побил Петр Ян. Причем проиграл тот поединок китаец техническим нокаутом. В предыдущем поединке Сонг одержал победу единогласным решением над 15-м номером рейтинга Крисом Гутьерресом.

Состояние бойца: Сонг физически крепкий и взрывной боец. Но его главная проблема заключается в том, что он не умеет работать серийно в стойке. Даже с Крисом Гутьерресом, закрывающим топ-15, у Ядонга были проблемы в разменах на ближней дистанции.

Поэтому нельзя сказать, что в преддверии противостояния с Яном китаец пребывает в пиковой форме.

Статистика для ставок

Петр Ян проиграл 4 из пяти предыдущих боев

Петр Ян ни разу в UFC не проигрывал досрочно

Ядонг выиграл 4 из пяти предыдущих поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Шансы на успех бойцов в предстоящем поединке примерно равны. Букмекеры считают Петра Яна небольшим фаворитом и предлагают поставить на его победу за 1.65. На победу Сонга Ядонга можно сделать ставку за 2.30.

Прогноз: Разница в ударной технике между грядущими оппонентами несопоставима. Ян бьет жестче и гораздо сильнее. Сонгу остается только рассчитывать на свои борцовские навыки, но «Беспощадный» никогда не проигрывал удушающими приемами. Для китайца это будет очень трудный бой и шансов на успех у него не так уж и много.

Ставка: Победа Петра Яна за 1.65.