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    Гилберт Бернс остановит Джека Маддалену?

    Бернс — Маддалена. Ставка (к. 2.36) и прогноз на ММА, UFC 299, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бернс — Маддалена
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    Гилберт Бернс
    В рамках турнира UFC 299 10 марта пройдет поединок Гилберта Бернса и Джека Маддалены в полусреднем весе. Начало — 06:45 (мск). Бернс — Маддалена: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Гилберт Бернс

    Турнирное положение: Гилберт Бернс бывший претендент на титул в этой весовой категории. Сейчас бразилец занимает довольно высокое четвертое место в рейтинге полусреднего дивизиона.

    Последние бои: За 5 последних поединков у Гилберта 2 поражения и 3 победы. Проигрывал он Белалу Мухаммаду в предыдущем бою и Хамзату Чимаеву единогласным решением. Выигрывал он у Нила Мэгни, Стивена Томпсона и Хорхе Масвидаля. Уровень оппозиции за последние несколько лет у Гилберта очень высокий, только представители топ-15.

    Состояние бойца: Гилберту 37 лет, но он точно не из числа пробитых ветеранов. Бернс — бывший чемпион мира по БЖЖ. Даже такой высококлассный борец, как Чимаев, не сумел забрать спину и взять бразильца на сабмишн. В стойке Гилберт предпочитает рубиться вблизи или выбрасывать издалека одиночные амплитудные удары.

    Джек Маддалена

    Турнирное положение: Маддалена очередной проспект полусреднего дивизиона без единого поражения в промоушене. В преддверии данного противостояния австралиец располагается на 11-й строчке в рейтинге.

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    • Последние бои: В последнем своем поединке Джек одолел раздельным решением судей Кевин Холлэнда. Ранее он аналогичным образом победил дебютанта промоушена Басиля Хафеза. В UFC австралиец выиграл все предыдущие 6 боев.

    Состояние бойца: Джек зарекомендовал себя, как универсального бойца, способного драться в стойке и оказывать сопротивление в партере. Статистика в 6 побед кряду в UFC и ни единого поражения выглядят впечатляюще.

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    Но вот 2 последних боя, которые дошли до раздельного решения, вызывают вопросы о состоянии Маддалены.

    Статистика для ставок

    • Джек Маддалена выиграл в UFC все предыдущие 6 боев

    • Бернс за 5 последних поединков никому не уступал досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Джека Маддалену, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.62. На победу Бернса предлагают сделать ставку за 2.36.

    Прогноз: Бернс — это тот боец, который не боится никаких вызовов. Он дал невероятно конкурентный поединок непобежденному Чимаеву и был опасен на протяжении всех пяти раундов в противостоянии с Мухаммадом. На ближней дистанции бразилец способен перебить, кого угодно. Маддалена явно сыроват для того, чтобы конкурировать с бойцом из топ-5, особенно с учетом того, что 2 предыдущих боя он с трудом выиграл раздельным решением.

    Ставка: Победа Гилберта Бернса за 2.36.

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    Ставка и прогноз на матч Бернс — Маддалена с коэффициентом 2.36. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на бои. Гилберт Бернс остановит Джека Маддалену?
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