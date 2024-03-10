В рамках турнира UFC 299 10 марта пройдет поединок Гилберта Бернса и Джека Маддалены в полусреднем весе. Начало — 06:45 (мск). Бернс — Маддалена: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гилберт Бернс

Турнирное положение: Гилберт Бернс бывший претендент на титул в этой весовой категории. Сейчас бразилец занимает довольно высокое четвертое место в рейтинге полусреднего дивизиона.

Последние бои: За 5 последних поединков у Гилберта 2 поражения и 3 победы. Проигрывал он Белалу Мухаммаду в предыдущем бою и Хамзату Чимаеву единогласным решением. Выигрывал он у Нила Мэгни, Стивена Томпсона и Хорхе Масвидаля. Уровень оппозиции за последние несколько лет у Гилберта очень высокий, только представители топ-15.

Состояние бойца: Гилберту 37 лет, но он точно не из числа пробитых ветеранов. Бернс — бывший чемпион мира по БЖЖ. Даже такой высококлассный борец, как Чимаев, не сумел забрать спину и взять бразильца на сабмишн. В стойке Гилберт предпочитает рубиться вблизи или выбрасывать издалека одиночные амплитудные удары.

Джек Маддалена

Турнирное положение: Маддалена очередной проспект полусреднего дивизиона без единого поражения в промоушене. В преддверии данного противостояния австралиец располагается на 11-й строчке в рейтинге.

Последние бои: В последнем своем поединке Джек одолел раздельным решением судей Кевин Холлэнда. Ранее он аналогичным образом победил дебютанта промоушена Басиля Хафеза. В UFC австралиец выиграл все предыдущие 6 боев.

Состояние бойца: Джек зарекомендовал себя, как универсального бойца, способного драться в стойке и оказывать сопротивление в партере. Статистика в 6 побед кряду в UFC и ни единого поражения выглядят впечатляюще.

Но вот 2 последних боя, которые дошли до раздельного решения, вызывают вопросы о состоянии Маддалены.

Статистика для ставок

Джек Маддалена выиграл в UFC все предыдущие 6 боев

Бернс за 5 последних поединков никому не уступал досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Джека Маддалену, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.62. На победу Бернса предлагают сделать ставку за 2.36.

Прогноз: Бернс — это тот боец, который не боится никаких вызовов. Он дал невероятно конкурентный поединок непобежденному Чимаеву и был опасен на протяжении всех пяти раундов в противостоянии с Мухаммадом. На ближней дистанции бразилец способен перебить, кого угодно. Маддалена явно сыроват для того, чтобы конкурировать с бойцом из топ-5, особенно с учетом того, что 2 предыдущих боя он с трудом выиграл раздельным решением.

Ставка: Победа Гилберта Бернса за 2.36.