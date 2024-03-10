В рамках 22-го тура чемпионата России 10 марта пройдет матч «Черноморец» Нв — «СКА-Хабаровск». Начало — 15:00 (мск). «Черноморец» Нв — «СКА-Хабаровск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Черноморец» Нв в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в первой лиге. «Моряки» сейчас осели на самом дне таблицы.

При этом «Черноморец» Нв выиграла всего лишь 3 раза в сезоне. Да и с атакой огромные проблемы: всего 17 результативных ударов в 21 матче.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Черноморец» Нв по всем статьям уступил «канонирам» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Вот только виктории на сборах очков не прибавляют. А эти самые очки «морякам» нужны как воздух: отставание от спасительного 15 места составляет 5 очков.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Вадиму Гаранину не позавидуешь. Скромный состав едва ли способен вытащить команду со дна.

Матчи против «армейцев» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

И уж совсем очевидно, что «Черноморец» Нв постарается добыть первые очки. Отступать команде Гаранина уже просто некуда…

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане в нынешнем сезоне выступают, словно на американских горках. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «СКА-Хабаровск» забивает в среднем меньше гола за матч. Причем пропускают «армейцы» примерно с такой же частотой.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять один балл. «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Волгарем» (1:1).

Причем в контрольных матчах хабаровчане также выглядели не столь монолитно. Хотя победа в спарринге над «Акроном» (3:2) вышла логичной.

Вообще, «СКА-Хабаровск» в 5 своих последних матчах настрелял 7 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда столько же.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Пока что хабаровчане не видятся в числе фаворитов турнира. Между тем, команда имеет вполне крепкий по именам состав.

Главной ценностью «армейцев» являются надежные тылы. Между тем, от команды Романа Шаронова явно ожидают большего.

А вот реализация хабаровчан подводит. Даже лидер атак команды Саид Алиев отличился всего 5 голами в чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «СКА-Хабаровск» явно постарается воспользоваться проблемами аутсайдера.

Статистика для ставок

«Моряки» выигрывают реже всех в лиге — всего 3 раза

Хабаровчане в среднем забивают меньше гола за матч

Последняя очная встреча соперников завершилась сухой ничьей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.74. Ничья оценена в 2.94, а победа оппонента — в скромные 2.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.34 и 1.58.

Прогноз: Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, а значит, будут максимально активны в атаке.

И тем, и другим срочно нужно брать очки, так что в этой встрече никто не будет отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 2.94