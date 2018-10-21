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    Прогнозы и ставки на футбол 21 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 21 октября
    «Зенит» проведет матч в Москве
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    «Динамо» — «Зенит»

    Футбол. РПЛ. 11-й тур

    Сентябрь игроки «Динамо» начали довольно бодро, на своем поле одержав победу над «Оренбургом» — забив два безответных мяча во втором тайме.

    Гостевой матч с «Локомотивом» завершился вничью 1:1, а выезд в гости к испытывающему кризис «Анжи» — неожиданным поражением со счетом 0:1. Затем «Динамо» благодаря сомнительному пенальти одолело «Торпедо» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

    А вот два последних матча сложились неудачно. Сначала бело-голубые были на выезде разгромлены «Краснодаром» (0:3), а в последнем матче уступили сменившим тренера самарским «Крыльям Советов» (0:1). Теперь динамовцы с 10 очками оказались на 14-м месте.

    В чемпионате России «Зенит» выиграл 8 матчей из 10. Самый яркий результат — разгром «Локомотива» со счетом 5:3, а по ходу игры подопечные Семака вели 4:1.

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    После унижения действующего чемпиона тренерский штаб проверил ближайший резерв в матче Кубка России с «Волгарем», который был разгромлен со счетом 4:0. А вот выездной матч с «Анжи» привел к первому поражению в чемпионате — питерцы уступили со счетом 1:2. Исправиться удалось во встрече с «Краснодаром» — 2:1 на своем поле.

    После 10 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 25 очками и разницей мячей 20-8. В предстоящем матче не сыграет травмированный Кристиан Нобоа, а также Александр Кокорин, влипший в грандиозный скандал, но есть сомнения, что это помешает питерцам взять три очка.

    Ставка: победа «Зенита» за 1,98.

    «Спартак» — «Арсенал»

    Футбол. РПЛ. 11-й тур

    Московский «Спартак» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 18 очков.

    В предыдущем туре «красно-белые» прервали свою серию без побед, переиграв в гостях «Енисей» (3:2). В двух матчах группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал одно очко благодаря домашней ничьей с «Вильярреалом» (3:3).

    Среди травмированных у москвичей значатся Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Александр Селихов и Марко Петкович.

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    Тульский «Арсенал» расположился на 12-й позиции в турнирной таблице набрав в десяти матчах десять очков. «Оружейники» имеют равное количество баллов сразу с тремя командами, с которыми, вероятно, продолжат борьбу за выживание.

    Примечательно, что «Арсенал» значительно лучше играет дома, чем в гостях. Вдали от родной арены туляки в этом сезоне смогли набрать всего один балл, сыграв вничью с «Енисеем» (0:0). Ожидаем, что и в Москве скромная команда не сможет создать проблемы гранду.

    Ставка: победа «Спартака» за 1,55.

    «Интер» — «Милан»

    Футбол. Серия А. 9-й тур

    Последнюю треть сентября и начало октября «Интер» провел ударно. После домашнего поражения «Парме» в 4-м туре (0:1) «змеи» только побеждали. При этом только в одном поединке они забили менее двух голов.

    «Интер» замыкает тройку лидеров и отстает от второго «Наполи» на два очка. Из особенностей игры отметим традиционную крепкую оборону «змей». Только «Ювентус» пропустил меньше голов — 5 против 6-ти у команды Спаллетти.

    С одной стороны, «Милану» тоже есть, чем похвастаться. Команда Дженнаро Гаттузо не проигрывает с конца августа. Это девять матчей подряд с учетом товарищеской спарки против клуба из Серии С «Про Пьяченца».

    С другой стороны, пока это не дает «россонери» подняться выше экватора турнирной таблицы (10-е место). Однако учтем, что у «красно-черных» есть еще матч в запасе против «Дженоа». Последние три матча с учетом еврокубкового «Милан» забивает не менее трех голов. Но и пропускают «россонери» не мало. Относительно своего имени, конечно же. За семь матчей — десять пропущенных.

    Ожидаем, что будет зафиксирована ничья, но сделаем ставку с акцентом на успех команды Лучано Спаллетти.

    Ставка: победа «Интера» или ничья за 1,45.

    Общий коэффициент — 4,45. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.45.
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