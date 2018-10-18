Прогнозы и ставки на хоккей 18 октября

СКА — «Динамо»

КХЛ. Регулярный чемпионат

Хоккеисты СКА на данный момент занимают лишь второе место в турнирной таблице Западной конференции, но в целом играют хорошо, ведь в 17 сыгранных матчах потерпели всего четыре поражения.

Примечательно, что лучших результатов «армейцы» добились в гостях, где забросили больше шайб, да и проиграли лишь одну встречу.

«Динамо» выступает не так успешно, поэтому находится за пределами зоны плей-офф. Не так давно клуб сменил главного тренера, пригласив на эту должность Владимира Крикунова, под руководством которого команда трижды выиграла и трижды уступила.

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Вряд ли «бело-голубые» смогут набрать очки в Санкт-Петербурге, но побороться за них должны, поэтому ставим на них с плюсовой форой.

Ставка: победа «Динамо» с форой +2,5 за 1.67.

«Спартак» — «Динамо» Рига

КХЛ. Регулярный чемпионат

Московский «Спартак» в последних пяти матчах одержал всего одну победу, из-за чего скатился на шестую строчку в Западной конференции.

«Красно-белым» пора улучшать турнирное положение, тем более что соперник для этого вполне подходящий — рижское «Динамо».

Латвийская команда с конца сентября смогла обыграть только кризисный «Адмирал» (2:0), да и то на домашней арене. Если говорить о гостевых встречах, то в последний раз подопечные Гиртса Анкипанса побеждали 16 сентября «Куньлунь» (4:2).

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Как видим, у динамовцев куда более серьезные игровые проблемы, поэтому ставим на успех хозяев.

Ставка: победа «Спартака» за 1.71.

«Локомотив» — «Адмирал»

КХЛ. Регулярный чемпионат

Ярославский «Локомотив», одержав пять побед кряду, поднялся на четвертое место в Западной конференции, где уже угрожает позициям «Йокерита» и СКА.

«Адмирал» подобными результатами похвастаться не может. На счету «моряков» серия из восьми поражений кряду. Они занимают предпоследнюю строчку на Востоке.

Как нам кажется, в Ярославле команде из Владивостока будет сложно рассчитывать на очки, ведь перед этим она провела три выездных поединка, побывав в Москве, Риге и Братиславе.

Учитывая хорошую игровую форму «Локо», поставим на победу хозяев с небольшой минусовой форой.

Ставка: победа «Локомотива» с форой -1 за 1.47.

Общий коэффициент — 4.19. 0