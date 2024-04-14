В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 14 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Миннесота» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Сразу три команды претендуют на победу в Западной конференции перед последним туром регулярного чемпионата. «Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» прямо сейчас идут с результатом 56 побед и 25 поражений. Подобного в НБА ещё не было. «Миннесоте», чтобы выйти в плей-офф с первого место нужна победа над «Финиксом» и поржение «Оклахомы».

Последние матчи: В предпоследнем туре регулярного чемпионата «Миннесота» выиграла у «Атланты» (109:106). В составе победителей результативностью отметился Руди Гобер. Центровой оформил дабл-дабл из 25 очков и 19 подборов.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк.

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Состояние команды: В строй команды вернулся ключевой игрок «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. У лидера «лесных волков» былдиагностирован разрыв мениска левого колена. Месяц назад ему пришлось перенести операцию.

«Финикс»

Турнирное положение: «Финикс» продолжает сражаться за выход в плей-офф напрямую, а пока команда довольствуется седьмым местом в турнирной таблице Западной конференции при 48 победах и 33 поражениях.

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Последние матчи: Кевин Дюрант принес «Финиксу» победу над «Сакраменто» (108:107). В этой встрече форвард «солнечных» набрал 28 очков.

Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти встречах «Финикс» выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» (124:108) и «Миннесоты» (97:87), а также проиграл «Нью-Орлеану» (105:113) и «Лос-Анджелес Клипперс» (92:105).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» и «Миннесота» сыграли два раза

«Финикс» дважды переиграл «Миннесоту» (97:87, 133:115)

Выигрышная серия «Финикса» составляет два матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. На победу «Финикса» — 2.15.

ТБ 217 и ТМ 217 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, чтобы не рисковать можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.

Прогноз: А можно сыграть на результативности матча, баскетболисты «Финикса» и «Миннесоты» забрасывают друг другу в среднем 215 очков.

Ставка: ТБ 217 с коэффициентом 1.90.