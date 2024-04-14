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    Команды устроят баскетбольное шоу?

    «Оклахома» — «Даллас». Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 14 апреля 2024 года

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    «Оклахома» — «Милуоки»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Пэйком Центр» 14 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Оклахома» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: Сразу три команды претендуют на победу в Западной конференции перед последним туром регулярного чемпионата. «Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» прямо сейчас идут с результатом 56 побед и 25 поражений. Подобного в НБА ещё не было. «Оклахоме», чтобы выйти в плей-офф с первого место нужна исключительно победа над «Далласом», пока «громобойцы» лидируют на Западе.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» одержала победу над «Милуоки» (125:107). В составе победителей результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 23 очка.

    Не сыграют: Под вопросом участие Джоша Гидди, который получил травму бедра, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Оклахома» вытрал в четвёртом матче подряд. В выигрышную серию команды также входят игры против «Сан-Антонио» (127:89), «Сакраменто» (112:105) и «Шарлотт» (121:118).

    «Даллас»

    Турнирное положение: Техасский клуб обеспечил себе путёвку в плей-офф баскетбольной ассоциации напрямую. «Даллас» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 50 побед и потерпев 31 поражений.

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    Последние матчи: В предпоследнем туре регулярного чемпионата прервалась победная серия «Далласа». Техасцы на своей арене уступили «Детройту» (89:107).

    Не сыграют: По личным причинам в матче не сыграет Грег Браун. Точно не сыграет Дерек Лайвли, который травмровал ногу, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В выигрышную серию «Далласа» входили матчи против «Майами» (111:92),«Шарлотт» (130:104), «Атланты» (109:95), «Хьюстона» (147:136) и «Голден Стэйт» (108:106).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Оклахома» и «Даллас» сыграли три раза

    • «Оклахома» дважды обыграла «Даллас» (126:119, 126:120)

    • «Даллас» переиграл «Оклахому» со счётом 146:111

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. На победу «Далласа» — 11.10.

    ТБ 225 и ТМ 225 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.88.

    Прогноз: 250 очков — столько в среднем за игру забрасывают друг другу баскетболисты «Оклахомы» и «Далласа». В том, что ведущие команды Запада устроят шоу — нет сомнений.

    Ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Предстоит поединок абсолютно равных по силе команд несмотря на положение команд в турнирной таблице Западной конференции. Можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счёте.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 5.50.

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    Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Даллас» с коэффициентом 2.07. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Команды устроят баскетбольное шоу?
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