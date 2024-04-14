В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Пэйком Центр» 14 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Оклахома» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: Сразу три команды претендуют на победу в Западной конференции перед последним туром регулярного чемпионата. «Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» прямо сейчас идут с результатом 56 побед и 25 поражений. Подобного в НБА ещё не было. «Оклахоме», чтобы выйти в плей-офф с первого место нужна исключительно победа над «Далласом», пока «громобойцы» лидируют на Западе.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» одержала победу над «Милуоки» (125:107). В составе победителей результативностью отметился Шэй Гилджес-Александер, который отправил в кольцо соперника 23 очка.

Не сыграют: Под вопросом участие Джоша Гидди, который получил травму бедра, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: «Оклахома» вытрал в четвёртом матче подряд. В выигрышную серию команды также входят игры против «Сан-Антонио» (127:89), «Сакраменто» (112:105) и «Шарлотт» (121:118).

«Даллас»

Турнирное положение: Техасский клуб обеспечил себе путёвку в плей-офф баскетбольной ассоциации напрямую. «Даллас» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 50 побед и потерпев 31 поражений.

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Последние матчи: В предпоследнем туре регулярного чемпионата прервалась победная серия «Далласа». Техасцы на своей арене уступили «Детройту» (89:107).

Не сыграют: По личным причинам в матче не сыграет Грег Браун. Точно не сыграет Дерек Лайвли, который травмровал ногу, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В выигрышную серию «Далласа» входили матчи против «Майами» (111:92),«Шарлотт» (130:104), «Атланты» (109:95), «Хьюстона» (147:136) и «Голден Стэйт» (108:106).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Оклахома» и «Даллас» сыграли три раза

«Оклахома» дважды обыграла «Даллас» (126:119, 126:120)

«Даллас» переиграл «Оклахому» со счётом 146:111

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. На победу «Далласа» — 11.10.

ТБ 225 и ТМ 225 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.88.

Прогноз: 250 очков — столько в среднем за игру забрасывают друг другу баскетболисты «Оклахомы» и «Далласа». В том, что ведущие команды Запада устроят шоу — нет сомнений.

Ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Предстоит поединок абсолютно равных по силе команд несмотря на положение команд в турнирной таблице Западной конференции. Можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 5.50.