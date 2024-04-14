В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Федэкс Форум» 14 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Мемфис» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мемфис»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западаной конференции «Мемфис» занял итоговое 13 место. «Гризли» в этом сезоне одержали 27 побед и потерпели 54 поражения.

Последние матчи: «Мемфис» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив в предпоследнем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» (120:123).

Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли 13 баскетболистов. Вот их имена: Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт, Уильямс, Кеннард, Кончар, Бэйн, Джексон, Стивенс и Альдама.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: В проигрышную серию «Мемфиса» входят игры против «Кливленда» (98:110), «Сан-Антонио» (87:102) и «Филадельфии» (96:116).

«Денвер»

Турнирное положение: Сразу три команды претендуют на победу в Западной конференции перед последним туром регулярного чемпионата. «Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» прямо сейчас идут с результатом 56 побед и 25 поражений. Подобного в НБА ещё не было. «Денверу», чтобы выйти в плей-офф с первого место нужна победа над «Мемфисом» и поржения «Миннесоты» и «Оклахомы».

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: В минувшем туре «Денвер» допустил осечку, проиграв на выезде «Сан-Антонио» (120:121).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар.

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Денвера», ранее команда смогла выиграть у «Миннесоты» (116:107), «Юты» (111:95) и «Атланты» (142:110).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Мемфис» и «Денвер» сыграли два раза

«Денвер» дважды переиграл «Мемфис» (128:103, 142:105)

Проигрышная серия «Мемфиса» составляет четыре матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. На победу «Мемфиса» — 5.38.

Фора «Мемфиса» (+11.5) и фороа «Денвера» (-11.5) принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Денвер» сейчас находится в хорошей игровой форме, к тому же «Мемфис» без своих лидеров играет крайне неудачно. Есть большая вероятность, что «самородки» добьются победы.

Ставка: Фора «Денвера» (-11.5) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру баскетболисты «Мемфиса» и «Денвера» забрасывают друг другу 220 очков.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.