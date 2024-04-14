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    «Денвер» увезёт победу из штата Теннесси?

    «Мемфис» — «Денвер». Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на стадионе «Федэкс Форум» 14 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Мемфис» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Апреля 2024 года

    «Мемфис»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западаной конференции «Мемфис» занял итоговое 13 место. «Гризли» в этом сезоне одержали 27 побед и потерпели 54 поражения.

    Последние матчи: «Мемфис» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив в предпоследнем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» (120:123).

    Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли 13 баскетболистов. Вот их имена: Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт, Уильямс, Кеннард, Кончар, Бэйн, Джексон, Стивенс и Альдама.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В проигрышную серию «Мемфиса» входят игры против «Кливленда» (98:110), «Сан-Антонио» (87:102) и «Филадельфии» (96:116).

    «Денвер»

    Турнирное положение: Сразу три команды претендуют на победу в Западной конференции перед последним туром регулярного чемпионата. «Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» прямо сейчас идут с результатом 56 побед и 25 поражений. Подобного в НБА ещё не было. «Денверу», чтобы выйти в плей-офф с первого место нужна победа над «Мемфисом» и поржения «Миннесоты» и «Оклахомы».

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В минувшем туре «Денвер» допустил осечку, проиграв на выезде «Сан-Антонио» (120:121).

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар.

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    Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Денвера», ранее команда смогла выиграть у «Миннесоты» (116:107), «Юты» (111:95) и «Атланты» (142:110).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Мемфис» и «Денвер» сыграли два раза

    • «Денвер» дважды переиграл «Мемфис» (128:103, 142:105)

    • Проигрышная серия «Мемфиса» составляет четыре матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. На победу «Мемфиса» — 5.38.

    Фора «Мемфиса» (+11.5) и фороа «Денвера» (-11.5) принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Денвер» сейчас находится в хорошей игровой форме, к тому же «Мемфис» без своих лидеров играет крайне неудачно. Есть большая вероятность, что «самородки» добьются победы.

    Ставка: Фора «Денвера» (-11.5) с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру баскетболисты «Мемфиса» и «Денвера» забрасывают друг другу 220 очков.

    Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Денвер» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» увезёт победу из штата Теннесси?
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