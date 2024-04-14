«Мемфис»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западаной конференции «Мемфис» занял итоговое 13 место. «Гризли» в этом сезоне одержали 27 побед и потерпели 54 поражения.
Последние матчи: «Мемфис» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив в предпоследнем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» (120:123).
Не сыграют: У «Мемфиса» большие проблемы с составом, из строя из-за травм выбыли 13 баскетболистов. Вот их имена: Ватанабэ, Кларк, Морант, Оладипо, Роуз, Смарт, Уильямс, Кеннард, Кончар, Бэйн, Джексон, Стивенс и Альдама.
Состояние команды: В проигрышную серию «Мемфиса» входят игры против «Кливленда» (98:110), «Сан-Антонио» (87:102) и «Филадельфии» (96:116).
«Денвер»
Турнирное положение: Сразу три команды претендуют на победу в Западной конференции перед последним туром регулярного чемпионата. «Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» прямо сейчас идут с результатом 56 побед и 25 поражений. Подобного в НБА ещё не было. «Денверу», чтобы выйти в плей-офф с первого место нужна победа над «Мемфисом» и поржения «Миннесоты» и «Оклахомы».
Последние матчи: В минувшем туре «Денвер» допустил осечку, проиграв на выезде «Сан-Антонио» (120:121).
Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар.
Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Денвера», ранее команда смогла выиграть у «Миннесоты» (116:107), «Юты» (111:95) и «Атланты» (142:110).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Мемфис» и «Денвер» сыграли два раза
- «Денвер» дважды переиграл «Мемфис» (128:103, 142:105)
- Проигрышная серия «Мемфиса» составляет четыре матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. На победу «Мемфиса» — 5.38.
Фора «Мемфиса» (+11.5) и фороа «Денвера» (-11.5) принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.95 соответственно.
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Прогноз: «Денвер» сейчас находится в хорошей игровой форме, к тому же «Мемфис» без своих лидеров играет крайне неудачно. Есть большая вероятность, что «самородки» добьются победы.
Ставка: Фора «Денвера» (-11.5) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру баскетболисты «Мемфиса» и «Денвера» забрасывают друг другу 220 очков.
Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.