«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» нынче сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Лион» слишком много очков растерял в первой части сезона. Какое-то время команда даже замыкала турнирную таблицу.
Лион — Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Лион» не оставил шансов «Нанту» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Плюс ко всему, «Лион» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Александр Ляказетт и его партнеры сейчас на приличном ходу!
Не сыграют: Дуйе Чалета-Цар — дисквалифицирован.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и отставание от топ-6 составляет всего 5 очков.
Матчи против «Бреста» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лион» уступил 2 раза при всего одной виктории.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Лионцы сейчас несутся, да и шансы на подъем имеются.
«Брест»
Турнирное положение: «Брест» является главным возмутителем спокойствия. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что ни о какой борьбе за титул речь не идет. Отставание от ПСЖ составляет 10 очков за 6 туров до финиша.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Брест» нанес поражение «Мецу» (4:3).
В пяти последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках игроки «Бреста» забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
А вот проблемы с реализацией никуда не делись. В 28 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 41 точным ударом.
Не сыграют: Кенни Лала, Йонас Мартен — дисквалифицированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Брест» выглядит весьма прилично. Однако нынешнее 2 место еще нужно сохранить.
В кадровом плане у команды не все так радужно. Дисквалификации Лалы и Мартена случились очень не вовремя.
В первом круге «Брест» минимально переиграл «ткачей». Да и вообще, в двух последних очных встречах команда оставляла свои ворота сухими.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Брест» проводит отличный сезон, и не боится громких имен.
Статистика для ставок
- «Лион» не проигрывает 5 матчей кряду
- «Брест» имеет двухматчевую победную серию
- «Брест» в среднем пропускает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.86.
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Прогноз: Лионцы проводят продуктивный цикл, к тому же имеют в своем составе ярких атакующих исполнителей.
«Ткачи» нынче на подъеме, к тому же имеют все шансы финишировать в зоне еврокубков.
Ставка: Победа «Лиона» за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный матч.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10