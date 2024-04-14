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    «Ткачи» добудут три очка

    «Лион» — «Брест». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Лига 1, 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Брест»
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    Александр Ляказетт
    14 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Брест». Начало игры — в 21:45 мск. «Лион» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Апреля 2024 года
    Лион
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    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» нынче сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Лион» слишком много очков растерял в первой части сезона. Какое-то время команда даже замыкала турнирную таблицу.

    Лион — Брест: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Лион» не оставил шансов «Нанту» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Плюс ко всему, «Лион» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Александр Ляказетт и его партнеры сейчас на приличном ходу!

    Не сыграют: Дуйе Чалета-Цар — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и отставание от топ-6 составляет всего 5 очков.

    Матчи против «Бреста» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лион» уступил 2 раза при всего одной виктории.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Лионцы сейчас несутся, да и шансы на подъем имеются.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» является главным возмутителем спокойствия. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что ни о какой борьбе за титул речь не идет. Отставание от ПСЖ составляет 10 очков за 6 туров до финиша.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Брест» нанес поражение «Мецу» (4:3).

    В пяти последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках игроки «Бреста» забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    А вот проблемы с реализацией никуда не делись. В 28 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 41 точным ударом.

    Не сыграют: Кенни Лала, Йонас Мартен — дисквалифицированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Брест» выглядит весьма прилично. Однако нынешнее 2 место еще нужно сохранить.

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    В кадровом плане у команды не все так радужно. Дисквалификации Лалы и Мартена случились очень не вовремя.

    В первом круге «Брест» минимально переиграл «ткачей». Да и вообще, в двух последних очных встречах команда оставляла свои ворота сухими.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Брест» проводит отличный сезон, и не боится громких имен.

    Статистика для ставок

    • «Лион» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Брест» имеет двухматчевую победную серию

    • «Брест» в среднем пропускает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.86.

    Прогноз: Лионцы проводят продуктивный цикл, к тому же имеют в своем составе ярких атакующих исполнителей.

    «Ткачи» нынче на подъеме, к тому же имеют все шансы финишировать в зоне еврокубков.

    Ставка: Победа «Лиона» за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный матч.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Брест» с коэффициентом 2.27. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ткачи» добудут три очка
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