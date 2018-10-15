Прогнозы и ставки на футбол 15 октября

Испания — Англия

Футбол. Лига наций. 4-й тур

«Красная фурия» неудачно выступила на ЧМ-2018, где она прекратили борьбу на стадии 1/8 финала проиграв сборной России в серии послематчевых пенальти.

После завершения мундиаля испанцы провели три поединка и все выиграли. Сперва одолели Англию (2:1) в гостях и Хорватию (6:0) дома в Лиге наций, а потом разгомили Уэльс (4:1) на его поле в товарищеском матче.

С шестью очками Испания на первом месте и в случае победы обеспечит себе выход в плей-офф нового турнира.

«Три льва» заняли на минувшем чемпионате мира четвертое место, проиграв в матче за бронзу сборной Бельгии со счетом 0:2.

Первый поединок после ЧМ-2018 англичане тоже проиграли, уступив в пером туре нового турнира предстоящим соперникам — 1:2. Затем переиграли в контрольном поединке Швейцарию со счетом 1:0.

Второй матч Лиги наций принес Англии ничью с хорватами (1:1) на выезде. С одним баллом англичане идут на втором месте, но уступают первой Испании аж пять пунктов.

Испанцы могут стать первой командой, которая выйдет в полуфинал Лиги наций, если возьмет три очка. Прогнозируем, что они смогут это сделать.

Ставка: победа сборной Испании за 1,65.

Исландия — Швейцария

Футбол. Лига наций. 4-й тур

Исландцы на ЧМ-2018 в своем квартете заняли последнее место, набрав только одно очко (сыграли вничью с Аргентиной — 1:1).

Игры Лиги наций были очень неудачными для северян. В первом туре нового турнира Исландия была разгромлена предстоящим соперником со счетом 0:6, потом также крупно проиграла Бельгии (0:3) на своем поле.

А вот последний матч скандинавы провели успешно, сыграв вничью на выезде в контрольном поединке с чемпионами мира французами — 2:2, выигрывая по ходу матча 2:0.

«Крестоносцы» на прошедшем мундиале смогли выйти из непростой группы, но уже на первом этапе плей-офф проиграли Швеции со счетом 0:1 и покинули турнир.

В Лиге наций стартовали с крупной победы над исландцами (6:0), во второй игре этого турнира швейцарцы проиграли Бельгии (1:2) в гостях. Между этими поединками Швейцария провела спарринг с Англией, который она проиграла — 0:1.

Исландцев после ЧМ уже списали со счетов, но последний матч показал, что они еще могут удивить. Прогнозируем, что Исландия даст бой предстоящему сопернику.

Ставка: обе забьют: да за 1,80.

Люксембург — Сан-Марино

Футбол. Лига наций. 4-й тур

Проиграв в прошлом матче Белоруссии (0:1) в гостях, Люксембург прервал серию из трех побед подряд. В Лиге наций люксембуржцы провели три поединке и набрали шесть очков, с которыми идут на втором месте в своем квартете и отстают от первой строки на один балл.

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Помимо проигрыша белорусам, они две игры выиграли у Молдавии (4:0) дома и Сан-Марино (3:0) в гостях.

Сан-Марино проиграв в последнем матче Молдавии (0:2) в гостях, продлила свою серию поражений до 24 встреч кряду. В Лиги наций санмаринцы проиграли все три матча с общим счетом 0:10.

Люксембург ведет борьбу с белорусами за первое место и обязан крупно обыгрывать своего предстоящего соперника.

Ставка: победа сборной Люксембурга с форой (-2,5) за 1,65.

Общий коэффициент — 4.90. 0