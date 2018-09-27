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    Экспресс дня. Визит «Милана» в Эмполи, «Краснодар» против финалиста Кубка России

    Прогнозы и ставки на футбол 27 сентября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 27 сентября
    «Милан» застрял во второй половине таблицы
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    «Эмполи» — «Милан»

    Футбол. Серия А. 6-й тур

    «Эмполи» по итогам прошлого сезона вернулся в Серию А, став победителем второго дивизиона. Стартовал неплохо — одолев в первом туре дома «Кальяри» — 2:0.

    Но затем команда Аурелио Андреацолли победить не может, сыграв один раз вничью при трех поражениях. Поделили очки в выездной игре с «Кьево» (0:0).

    Проиграли в гостях «Дженоа» (1:2) и «Сасуоло» (1:3), а также в домашней игре с «Лацио» (0:1). Набрав в этих встречах четыре очка «синие» на данный момент идут на 17 позиции.

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    «Милан» после четырех матчей идет в таблице лишь на 16-м месте, имея в своем активе только пять баллов и отставая от четвертого места на пять очков.

    В первом туре подопечные Дженнаро Гаттузо уступили в гостях «Наполи» со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча — 2:0. Затем была домашняя победа над «Ромой» (2:1). Последние две игры чемпионата «Милан» закончил ничейными результатами — в гостях с «Кальяри» (1:1) и в последнем туре упустил победу над «Аталантой» (2:2), пропустив на 90-й минуте матча.

    В сезоне 2016/17 оппоненты обменялись выездными победами: 1:2 — в Милане, 1:4 — в Эмполи. Игру рискует пропустить Гонсало Игуаин, но у «Эмполи» тоже хватает проблем с кадрами. «Россонери» обязаны брать три очка в данной ситуации.

    Ставка: победа «Милана» с учетом форы 0 за 1,40.

    «Тамбов» — «Крылья Советов»

    Футбол. Кубок России. 1/16 финала

    Подопечные Тимура Шипшева в предыдущем раунде Кубка России в драматическом матче смогли пройти второлиговую «Калугу». Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 4:4, а в серии послематчевых пенальти точнее были футболисты «Тамбова» — 4:2.

    В первенстве первой лиги «горожане» после 13 туров занимают вторую строку, имея в своем активе 28 очков и уступая первой «Томи» всего лишь один балл. Команда имеет серию без поражений из девяти поединков.

    «Крылья Советов», после восьми проведенных матчей в РПЛ, расположились на 13 месте в турнирной таблице, набрав в этих встречах семь пунктов.

    Из пяти последних матчей дружина Андрея Тихонова проиграла четыре и победили лишь раз. В целом за восемь матчей сезона самарцы одержали только две победы, забили лишь два мяча и в шести поединках не забивали.

    В последнем туре чемпионата «Крылья Советов» крупно проиграли на своем поле «Краснодару» со счетом 0:3. В предыдущей игре они также разгромно уступили в Туле «Арсеналу» — 0:4.

    В прошлом сезоне «Крылья Советов» дважды обыграли «Тамбов» в чемпионате ФНЛ — 1:0 дома и 2:0 в гостях. В предстоящем поединке не все так однозначно, ведь самарцы переживают кризис, да и говорить про их явное превосходство в классе не стоит. Дома «Тамбов» как минимум даст бой.

    Ставка: победа «Тамбова» с учетом форы 0 за 1,75.

    «Авангард» — «Краснодар»

    Футбол. Кубок России. 1/16 финала

    Команда из Курска — один из лидеров ФНЛ. За 13 туров подопечные Игоря Беляева набрали 26 очков, одержав восемь побед при двух ничьих и трех поражениях.

    «Сине-белые» набрали великолепную форму и имеют серию из семи подряд поединков без поражений — шесть побед и ничья. Нет никаких сомнений, что «Авангард» выйдет на игру с запредельной мотивацией. Еще бы, команда является прошлогодним финалистом и однозначно постарается выступить не хуже, а особенно — в родных стенах.

    «Краснодар» выдал лучший стартовый отрезок команды за все время ее выступления в Премьер-лиге. «Черно-зеленые» не только набрали наибольшее количество очков и занимают наивысшее место, но и забили больше, чем в любом из предыдущих сезонов в РПЛ, а также имеют лучшую разницу мячей за все годы.

    «Горожане» набрали очки в матчах с «Уралом» (2:1), «Уфой» (1:0), «Локомотивом» (2:1), «Анжи» (4:0), «Оренбургом» (1:1) и «Крыльями Советов» (3:0). Также на счету команды Мурада Мусаева поражения от «Рубина» (1:2) и «Спартака» (0:1).

    «Краснодар» ранее стартовал в групповом этапе Лиги Европы с победы над турецким «Акхисаром» (1:0). «Авангард» мог бы надеяться на что-то хорошее, но в данной ситуации соперник слишком хорош. Сказка с выходом в финал уже позади, а в предстоящей игре сюрпризов мы не ждем.

    Ставка: победа «Краснодара» за 1,72.

    Общий коэффициент — 4,21. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.21.
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