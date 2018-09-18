Прогнозы и ставки на футбол 18 сентября

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    «Галатасарай» — «Локомотив»

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D

    Уступив ЦСКА в Суперкубке со счетом 0:1, «Локомотив» набрал лишь два очка в трех первых матчах РПЛ: со счетом 0:0 разошелся с «Уфой» и «Спартаком», а «Оренбургу» на выезде уступил со счетом 0:1.

    «Крылья Советов» в 4-м туре удалось обыграть «всухую» — 1:0, а махачкалинский «Анжи» все-таки смог немножко потрепать нервы в концовке — 2:1.

    Затем последовало выездное поражение от «Краснодара» на последних минутах со счетом 1:2 и ничья в дерби с «Динамо» (1:1), которое «Локо» заканчивал вдесятером после удаления Крыховяка. В предстоящем матче не сыграет дисквалифицированный на один еврокубковый матч Федор Смолов.

    Турецкий клуб после 5 туров в национальном первенстве лидирует с 12 очками и разницей мячей 14-6. Лучший бомбардир команды Эрен Дердийок с 3 голами, еще по 2 мяча у целого ряда игроков.

    Сезон «Галатасарай» также начал с поражения в национальном Суперкубке, уступив «Акхисар Беледие» — 1:1 (4:5 по пенальти). Зато потом турки выдали серию из трех побед в чемпионате, одолев на выезде «Анкарагюджю» (3:1) и дома «Гезтепе» (1:0) с «Аланьяспором» (6:0). На фоне такого старта выездное поражение от «Трабзонспора» со счетом 0:4 стало полной неожиданностью. Впрочем, в последнем матче «Галатасарай» дома разгромил «Касымпашу» со счетом 4:1.

    Ставка: победа «Локомотива» с учетом форы +1,5 гола за 1,42.

    «Интер» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B

    Новый сезон для «нерадзурри» не задался: в четырех стартовых турах они потеряли очки три раза (два поражения и ничья). Но сказать, что команда Спаллетти играет отвратительно, тоже нельзя.

    В чемпионате Италии «змеи» гордо восседают на втором месте по среднему количеству создаваемых моментов — 13,5 ударов за матч. Однако над качеством завершения еще пахать и пахать — всего 9,3% реализации. Вот и в последнем матче с «Пармой» «черно-синие» поплатились за свою расточительность. Всю игру «Интер» доминировал: 24-8 по ударам, 67% владения мячом и 10 поданных угловых против 1-го. Однако на 79-й минуте миланская защита упустила Димарко, и тот забил единственный гол во встрече — победа «Пармы» 1:0.

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    «Тоттенхэм» тоже проиграл свой матч последнего тура. Но и соперник у «лилейно-белых» был куда серьезнее. «Ливерпуль» Юргена Клоппа сейчас просто в сумасшедшей форме, что и доказала в личной встрече с командой Почеттино.

    Сами же лондонцы создали 11 моментов, но всего лишь три удара были прицельными, а ответный гол хозяев поля случился только в компенсированное время. Это второе поражение «Тоттенхэма» кряду — в четвертом туре «шпоры» с аналогичным счетом «влетели» «Уотфорду».

    Считаем, что в предстоящей игре обе команды не покинут поле без гола.

    Ставка: обе команды забьют за 1,75.

    «Ливерпуль» — ПСЖ

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C

    «Ливерпуль» подходит к Лиге чемпионов в прекрасном расположении духа — команда со стопроцентным результатом стартовала в АПЛ, выиграл пять матчей из пяти с общей разницей забитых и пропущенных мячей 11-2.

    Причем начали сезон подопечные Юргена Клоппа и вовсе с трех матчей без пропущенных мячей. Обыграны были «Вест Хэм» (4:0), «Кристал Пэлас» (2:0) и «Брайтон» (1:0).

    Затем ошибка Алиссона привела к первому пропущенному мячу, однако не лишила «красных» трех очков — 2:1 в матче против «Лестера». Перед встречей с ПСЖ «Ливерпуль» обыграл одного из своих конкурентов в борьбе за места на вершине АПЛ «Тоттенхэм» — 2:1.

    Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино на троих забили уже 8 мячей. Салах и Фирмино отличились по два раза, а Мане записал себе в актив уже четыре гола.

    ПСЖ под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля также начал новый сезон с победой серии — команда завоевала Суперкубок Франции, после чего выиграла пять матчей подряд в чемпионате страны. В Суперкубке Франции парижане разгромили «Монако» — 4:0. В чемпионате поочередно были обыграны «Кан» (3:0), «Генгам» (3:1), «Анжер» (3:1), «Ним» (4:2) и «Сент-Этьен» (4:0).

    Отметим, что перед матчем против «Ливерпуля» Тухель предоставил отдых главной звезде команды Неймару, а Мбаппе пропускал матч против «Сент-Этьена» из-за дисквалификации.

    Ставка: обе команды забьют за 1,50.

    Общий коэффициент — 3,72. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.72.
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