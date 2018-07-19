Прогнозы и ставки на футбол 19 июля

«Динамо» Минск — «Дерри Сити»

Лига Европы. Первый квалификационный раунд. Ответный матч

Минское «Динамо» неделю назад праздновало успех в Ирландии со счетом 2:0 — подопечные Сергея Гуренко забили в самом дебюте после розыгрыша стандарта, а затем просто закрепили успех во втором тайме, при этом здорово «засушив» игру. Хозяева умудрились пробить по воротам «Динамо» всего три раза, и все три — мимо. Это ли не провал? Видимо, таков нынешний уровень «Дерри Сити».

По сути, ответная игра не таит интриги... Но! Во-первых, матч чемпионата Беларуси с жодинским «Торпедо», намеченный на 16 июля, минчане перенесли на более поздний срок. Во-вторых, 19 июля «бело-синие» вернутся на родной стадион «Динамо». Его реконструировали семь лет, но уже сдали в эксплуатацию.

О чем это говорит? Мотивация команды Гуренко будет на высочайшем уровне.

Ставка: «Динамо» победит и не пропустит за 1,76.

«Шахтер» Солигорск — «Коннас Квай»

Лига Европы. Первый квалификационный раунд. Ответный матч

«Шахтер» решил все вопросы с выходом в следующий раунд еще на прошлой неделе, победив в гостях со счетом 3:1. Свидание в Риле утратило интригу уже к перерыву — солигорский клуб вел со счетом 2:0.

Хозяева же за 90 минут нанесли всего четыре удара по чужим воротам и забили один мяч — с пенальти в концовке. Кстати, валлийский клуб «удивил» качеством газона — не зря Сергей Ташуев после матча заявил, мол, сегодня мы потолкались, а дома будем играть в футбол.

К ответному поединку «Шахтер» подходит в прекрасном настроении. В ближайшие выходные у «Шахтера» матча национального чемпионата не будет, зато был в минувший понедельник. Да какой — в Бресте команда Ташуева укатала местное «Динамо» со счетом 3:1.

Даже если в четверг в Солигорске некоторым лидерам дадут отдохнуть, хозяева обязаны побеждать. И делать это уверенно.

Ставка: победа «Шахтера» и ТМ 3,5 за 1,84.

«Прогрес Нидеркорн» — «Габала»

Лига Европы. Первый квалификационный раунд. Ответный матч

Азербайджанская «Габала» опозорилась на старте еврокубкового сезона, уступив со счетом 0:2 скромному «Прогрес Нидеркорн» из Люксембурга. Нет, хозяева выглядели не хуже, но свои моменты, в отличие от аутсайдера, не реализовали.

Очевидно, что сегодня команду Санана Гурбанова устроит только победа. Желательно — разгромная и без пропущенных мячей.

Хозяева, вероятно, «закроются», но свои гол-другой точно получат.

Ставка: победа «Габалы» за 2,33.

Общий коэффициент — 7,55. 0