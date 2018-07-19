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    Экспресс дня. Минск и Солигорск — во втором раунде

    Прогнозы и ставки на футбол 19 июля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 19 июля
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    «Динамо» Минск — «Дерри Сити»

    Лига Европы. Первый квалификационный раунд. Ответный матч

    Минское «Динамо» неделю назад праздновало успех в Ирландии со счетом 2:0 — подопечные Сергея Гуренко забили в самом дебюте после розыгрыша стандарта, а затем просто закрепили успех во втором тайме, при этом здорово «засушив» игру. Хозяева умудрились пробить по воротам «Динамо» всего три раза, и все три — мимо. Это ли не провал? Видимо, таков нынешний уровень «Дерри Сити».

    По сути, ответная игра не таит интриги... Но! Во-первых, матч чемпионата Беларуси с жодинским «Торпедо», намеченный на 16 июля, минчане перенесли на более поздний срок. Во-вторых, 19 июля «бело-синие» вернутся на родной стадион «Динамо». Его реконструировали семь лет, но уже сдали в эксплуатацию.

    О чем это говорит? Мотивация команды Гуренко будет на высочайшем уровне.

    Ставка: «Динамо» победит и не пропустит за 1,76.

    «Шахтер» Солигорск — «Коннас Квай»

    Лига Европы. Первый квалификационный раунд. Ответный матч

    «Шахтер» решил все вопросы с выходом в следующий раунд еще на прошлой неделе, победив в гостях со счетом 3:1. Свидание в Риле утратило интригу уже к перерыву — солигорский клуб вел со счетом 2:0.

    Хозяева же за 90 минут нанесли всего четыре удара по чужим воротам и забили один мяч — с пенальти в концовке. Кстати, валлийский клуб «удивил» качеством газона — не зря Сергей Ташуев после матча заявил, мол, сегодня мы потолкались, а дома будем играть в футбол.

    К ответному поединку «Шахтер» подходит в прекрасном настроении. В ближайшие выходные у «Шахтера» матча национального чемпионата не будет, зато был в минувший понедельник. Да какой — в Бресте команда Ташуева укатала местное «Динамо» со счетом 3:1.

    Даже если в четверг в Солигорске некоторым лидерам дадут отдохнуть, хозяева обязаны побеждать. И делать это уверенно.

    Ставка: победа «Шахтера» и ТМ 3,5 за 1,84.

    «Прогрес Нидеркорн» — «Габала»

    Лига Европы. Первый квалификационный раунд. Ответный матч

    Азербайджанская «Габала» опозорилась на старте еврокубкового сезона, уступив со счетом 0:2 скромному «Прогрес Нидеркорн» из Люксембурга. Нет, хозяева выглядели не хуже, но свои моменты, в отличие от аутсайдера, не реализовали.

    Очевидно, что сегодня команду Санана Гурбанова устроит только победа. Желательно — разгромная и без пропущенных мячей.

    Хозяева, вероятно, «закроются», но свои гол-другой точно получат.

    Ставка: победа «Габалы» за 2,33.

    Общий коэффициент — 7,55. 0

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