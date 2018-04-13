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    Экспресс дня. Хозяева не подведут

    Прогнозы и ставки на футбол 13 апреля

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    Футболисты «Ахмата»
    Футболисты «Ахмата»

    «Ахмат» — «Тосно»

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    «Волки» в этом году в рамках РФПЛ еще не выигрывали, они добыли только один балл в игре с аутсайдером чемпионата «СКА-Хабаровск» (0:0) на своем поле. На данный момент «Ахмат» имеет 6-матчевую серию без побед.

    После 24-х матчей зелено-белые с 27-ю очками не в зоне переходных матчей только из-за лучшей разницы мячей. От прямого вылете они на расстоянии 3-х баллов.

    «Тосно» с 24-я пунктами на предпоследнем месте (прямой вылет), но у «Анжи» (14-я строка) столько же очков, но лучшие дополнительные показатели.

    «Лесники» после зимнего перерыва обыграли «СКА-Хабаровск» (1:0) в гостях, а затем выдали серию без побед, которая составляет 4-е поединка.

    Оппоненты находятся не в лучшем состоянии, но фактор своего поля должен помочь хозяевам одержать победу.

    Ставка: победа «Ахмата» за 1,85.

    «Жирона» — «Бетис»

    Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

    «Жирона» очень сильно выступает на своем поле. В 7-ми последних домашних поединках одержала 6-ть побед при одной ничьей, и пропустила только один мяч.

    Но выездные игры «жирондинцам» удаются плохо. Последние визиты в Мадрид и Сан-Себастьян закончились разгромными поражениями («Реалу» — 3:6 и «Раел-Сосьедаду» — 0:5).

    «Бетис» сейчас 5-й в Примере и опережает ближайших преследователей на 2-а и 3-и балла. В последнее время подопечные Кике Сетьена набрали хороший ход.

    «Бетикос» выиграл последние 4-е встречи кряду, пропустив в них только один гол.

    Хозяева сбавили обороты в последнее время, но на своем поле редко когда проигрывают.

    Ставка: победа или ничья «Жироны» за 1,41.

    «Вольфсбург» — «Аугсбург»

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

    «Вольфсбург» ведет борьбу за право остаться на следующий сезон в элите немецкого футбола. «Волки» только на 2-а пункта оторвались от 16-го «Майнца» и 7-й от 17-го «Гамбурга».

    В прошлом туре они одержали победу над «Фрайбургом» (2:0) в гостях и тем самым прервали 8-матчевую серию без побед.

    «Фуггеры» уже доигрывают сезон, им не грозит вылет (9-ть баллов запаса) и не светят еврокубки (10-ть очков отставания).

    «Аугсбург» уже 3-и матча без побед, проиграл 2-е встречи на своем поле («Вердеру» — 1:3 и «Баварии» — 1:4) и сыграл вничью в Леверкузене с «Байером» (0:0).

    «Вольфсбургу» очень нужны очки, поэтому поставим на них 1Х.

    Ставка: победа или ничья «Вольфсбурга» за 1,35.

    Общий коэффициент – 3,52.

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  • Экспресс дня. Хозяева не подведут
  • 3,52
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